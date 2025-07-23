Ösym, 2025 yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu duyurdu mu? Adaylar, tercih işlemlerini "2025 YKS tercih kılavuzu"na göre yapacak ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden işlemlerini tamamlayacak. Peki, 2025 YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? Üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar...

YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzda devlet, vakıf ve KKTC üniversitelerine ait programlar, kontenjan bilgileri, puan türleri, özel koşullar ve yerleştirme esasları detaylı şekilde yer alıyor. Adaylar tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda planlayabilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercihleri 30 Temmuz'dan itibaren AİS sistemi üzerinden online olarak yapılacak. Adaylar, TC kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sisteme giriş yaparak tercih listesini oluşturabilecek. 2025 YKS tercih kılavuzu doğrultusunda maksimum 24 tercih hakkı bulunuyor.

ADAYLARA ÖNERİ

Adayların tercih yapmadan önce 2025 YKS tercih kılavuzu ile birlikte YÖK Atlas gibi kaynakları kullanarak önceki yılın taban puanlarını ve başarı sıralamalarını incelemesi öneriliyor. Böylece tercih listeleri daha bilinçli şekilde hazırlanabilir ve başarı şansı artırılabilir.

Üniversite tercihleri sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise özel koşullar ve açıklamalardır. Her üniversite ve bölümün kendine has şartları olabileceğinden 2025 YKS tercih kılavuzu dikkatlice okunmalı, tercihler bu bilgiler ışığında yapılmalıdır.

YKS TERCİHİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, belirtilen tarihler arasında değişiklik yapabilir veya tercihlerinin çıktısını alarak süreci güvenli şekilde sonlandırabilirler. ÖSYM, tercihlerin son gününde yoğunluk yaşanmaması için işlemlerin erken yapılmasını tavsiye ediyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Üniversite tercihleri 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.