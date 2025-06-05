2025 Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet İL İL bayram namazı saatleri!

2025 Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet İL İL bayram namazı saatleri!
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2025 Kurban Bayramı namazı saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazı saatlerini il il duyurdu. İşte, 2025 Kurban Bayramı namazı saatleri hakkında detaylı bilgiler...

2025 Kurban Bayramı namazı saat kaçta? sorusu, bayram hazırlıklarını tamamlayan milyonlarca vatandaşın gündeminde yerini aldı. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı saatleri, il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü 6 Haziran 2025 Cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle Kurban Bayramı namazı da 6 Haziran 2025 Cuma sabahı kılınacak. Namaz, güneşin doğuşundan yaklaşık 45 dakika sonra eda ediliyor.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

1. Rekat

· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.

·İkinci rekate kalkılır.

2. Rekat

· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

· Cemaat ise sessizce imamı dinler.

· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

· Bundan sonra müezzinle beraber "Allahüekber Allahüekber lâ ilâhe illallahü vallahü ekber Allahüekber ve lillâhi'l-hamd" diyerek 3 defa tekbir getirilir.

· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

6 Haziran 2025 Cuma günü İstanbul'da kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu. Buna göre; İstanbul'da bayram namazı sabah saat 06.08'te kılınacak.

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2025 Kurban Bayramı namaz vakitleriyle birlikte, Ankara'da bayram namazı saatleri belli oldu. Buna göre; Ankara'da bayram namazı sabah saat 05.55'de kılınacak.

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2025 Kurban Bayramı namazı saatlerinin açıklanmasının ardından İzmir'de bayram namazı kılacak olan vatandaşlar için saatler belli oldu. Buna göre; İzmir'de bayram namazı sabah saat 06.22'de kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025

İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 6 Haziran sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;

Adana: 05:52,

Adıyaman: 05:39,

Afyonkarahisar: 06:07,

Ağrı: 05:15,

Aksaray: 05:54,

Amasya: 05:41,

Ankara: 05:55,

Antalya: 06.11,

Ardahan: 05:13,

Artvin: 05:16,

Aydın: 06:20,

Balıkesir: 06:16,

Bartın: 05:53,

Batman: 05:27,

Bayburt: 05:25,

Bilecik: 06:06,

Bingöl: 05:27,

Bitlis: 05:22,

Bolu: 05:58,

Burdur: 06:11,

Bursa: 06:10,

Çanakkale: 06:20,

Çankırı: 05:50,

Çorum: 05:45,

Denizli: 06:15,

Diyarbakır: 05:30

Düzce: 05:59,

Edirne: 06:16,

Elazığ: 05:33,

Erzincan: 05:29,

Erzurum: 05:21,

Eskişehir: 06:05,

Gaziantep: 05:44,

Giresun: 05:30,

Gümüşhane: 05:27,

Hakkari: 05:17,

Hatay: 05:51,

Iğdır: 05:10,

Isparta: 06:09,

İstanbul: 06:08,

İzmir: 06:22,

Kahramanmaraş: 05:44,

Karabük: 05:53,

Karaman: 06:00,

Kars: 05:12,

Kastamonu: 05:48,

Kayseri: 05:47,

Kilis: 05:46,

Kırıkkale: 05:53,

Kırklareli: 06:13,

Kırşehir: 05:52,

Kocaeli: 06:05,

Konya: 06:01,

Kütahya: 06:08,

Malatya: 05:37,

Manisa: 06:20,

Mardin: 05:30,

Mersin: 05:55,

Muğla: 06:20,

Muş: 05:23,

Nevşehir: 05:51,

Niğde: 05:52,

Ordu: 05:32,

Osmaniye: 05:48,

Rize: 05:22,

Sakarya: 06:03,

Samsun: 05:38,

Şanlıurfa: 05:38,

Siirt: 05:24,

Sinop: 05:40,

Şırnak: 05:22,

Sivas: 05:39,

Tekirdağ: 06:14,

Tokat: 05:39,

Trabzon: 05:25,

Tunceli: 05:30,

Uşak: 06:12,

Van: 05:16,

Yalova: 06:08,

Yozgat: 05:47,

Zonguldak: 05:55

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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