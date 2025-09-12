2025 2. DÖNEM TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: TUS sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), sağlık alanında kariyer hedefleyen hekimler için oldukça kritik bir süreçtir. 2025 yılı ikinci dönem TUS sınavının tamamlandı. Peki, 2025 TUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025-TUS 2. dönem sınavı heyecanı sona erdi ve adaylar artık en çok "TUS sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Sonuçlar, ÖSYM tarafından titizlikle değerlendirildikten sonra ilan ediliyor. ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre, 2025-TUS 2. dönem sınav sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde duyurulacak.

Bu tarihten önce sonuçların açıklanması mümkün değildir; dolayısıyla adayların resmi açıklamaları ve ÖSYM'nin duyurularını takip etmeleri büyük önem taşır.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın ardından adayların en çok araştırdığı konuların başında "TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?" geliyor. 2025 yılı ikinci dönem TUS sınavı sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamayla kesinleşmiştir:

Sonuç açıklama tarihi: 12 Eylül 2025

Açıklama platformu: ÖSYM'nin resmi internet sitesi (https://www.osym.gov.tr)

Bu tarih, sınava giren tüm adayların puanlarını ve başarı durumlarını öğrenebilecekleri gün olarak belirlenmiştir. Sonuçların ilanıyla birlikte adaylar, puanlarına göre tercihlerini yapabilecek ve uzmanlık alanlarını seçme sürecine başlayabileceklerdir.

TUS SONUÇLARI TUS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları genellikle ÖSYM tarafından gün içinde ilan edilir; ancak saat konusunda net bir zaman dilimi verilmez. Yine de önceki dönemlerin tecrübelerine dayanarak, sınav sonuçlarının genellikle saat 16:00 ile 20:00 arasında açıklanması beklenmektedir.

Bu nedenle, adayların 12 Eylül 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren ÖSYM'nin resmi web sitesini takip etmeleri önerilir. Sonuçlar açıklandığında, adaylar sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile kolaylıkla erişebileceklerdir.

TUS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, TUS tercih sonuçlarının açıklanma süresine çevrilir. "TUS tercih sonuçları kaç günde açıklanır?" sorusu adaylar tarafından sıklıkla araştırılan bir konudur.

Tercih sonuçlarının açıklanma süresi, ÖSYM'nin değerlendirme sürecine ve tercih döneminin yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak önceki dönem uygulamalarından yola çıkarak:

Tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçlar genellikle 10-15 iş günü içinde açıklanmaktadır.

Bu süreç, tercihlerde yapılan değerlendirmelerin ve yerleştirmelerin titizlikle gerçekleştirilmesi sebebiyle zaman alabilir.

ÖSYM, tercih sonuçlarını açıkladığında adaylar, hangi program ve hastaneye yerleştirildiklerini öğrenerek uzmanlık eğitimlerine başlayabileceklerdir.