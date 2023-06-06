Bu yıl ikincisi düzenlenen Bitlis Kitap Fuarı başladı. 11 Haziran’a kadar sürecek olan fuara 50’yi aşkın yazar, gazeteci, akademisyen ve sanatçı katılacak. Fuarda söyleşiler, imza günleri, konserler, çocuk tiyatrosu ve açık hava sineması etkinlikleri yer alacak. Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran fuarda yaptığı konuşmada, “Yazar ve sanatçı olmak aykırılık ve ayrıcalık gerektirir. Onlar herkese hitap eder; isteyen istediğini alır. Okumak, öğrenmek dünyayı, toplum düzenini, toplum yapısını, insanlığı, bilimi, tekniği algılamak demektir” ifadelerini kullandı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Bitlis Kitap Fuarı başladı. 11 Haziran'a kadar sürecek olan fuara 50'yi aşkın yazar, gazeteci, akademisyen ve sanatçı katılacak. Fuarda söyleşiler, imza günleri, konserler, çocuk tiyatrosu ve açık hava sineması etkinlikleri yer alacak. Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran fuarda yaptığı konuşmada, "Yazar ve sanatçı olmak aykırılık ve ayrıcalık gerektirir. Onlar herkese hitap eder; isteyen istediğini alır. Okumak, öğrenmek dünyayı, toplum düzenini, toplum yapısını, insanlığı, bilimi, tekniği algılamak demektir" ifadelerini kullandı.

Söyleşilerin, dinletilerin, Bitlis'in tarihi ve kültürünün konuşulacağı 2. Bitlis Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı. Fuar, BETAV İstanbul Şube Başkanı Başkanı Hasan Dalkıran, Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci ve İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve öğrencilerin katılımıyla başladı.

Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Bitlis'in tarihini "Dünden bugüne Bitlis Tarihi ya da Diyar-ı Şehir Bitlis" başlığında anlattı. Ressam Şahika Çağlar ile Sanat Atölyesi'nde çocuklar resim çizdi.

"ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KİTABA İLGİLERİNİN ARTMASINI İSTİYORUZ"

11 Haziran Pazar günü sona erecek fuarın açılışında konuşan BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, "6 bin yıllık tarihe sahip kentimizde ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören kitap fuarının ikincisini gelenekselleşme hedefi ile bu yıl düzenliyoruz" İfadelerini kullandı.

BETAV'ın 35. yılını tamamladığını hatırlatan Dalkıran, "Halkıyla, valiliği, belediyesi ve üniversitesiyle bir araya gelmiş büyük bir güç olan BETAV 35 yıldır ticareti ve siyaseti bünyesine sokmayan bir kuruluştur. Bu yaklaşıma uygun olarak düzenlediğimiz kitap fuarımızın Bitlis'e katkı sunmasını, özellikle çocukların ve gençlerin kitaba ilgilerinin artmasını istiyoruz" diye konuştu.

Dalkıran, "Yazar ve sanatçı olmak aykırılık ve ayrıcalık gerektirir. Onlar herkese hitap eder; isteyen istediğini alır. Okumak, öğrenmek dünyayı, toplum düzenini, toplum yapısını, insanlığı, bilimi, tekniği algılamak demektir" dedi.

"SANATA VE EDEBİYATA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser ise, Bitlis'in zengin tarihi geçmişini vurguladı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından bir kopmuş demektir. Hayata sımsıkı sarılmak adına sanata ve edebiyata sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"RESTORASYONLARIMIZLA BİTLİS'İ HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ"

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da kentin her alanda kabuk değiştirdiğini kaydederek," Dere üzerindeki yapıların yıkılması ve tarihi eserlerin ortaya çıkarılması için önemli bir çalışma yürütüyoruz. Paşa Hamamı, Hazo Hanı restorasyonları, yine köprülerimizin restorasyonu ve Alemdar sokaktaki restorasyonlarımızla inşallah Bitlis'i hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

"TARİHİ DOKUSU ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI"

Prof. Dr. Mehmet Demirtaş Bitlis tarihini anlattı ve Bitlis Deresi Islah Projesi'nin şehre kattıklarının altını çizdi. Demirtaş, şunları söyledi:

"Bitlis tarihinin ve öneminin vurgulanması gerekiyor. Bitlis bulunduğu coğrafya açısından alternatifi olmayan bir yol güzergahında kurulmuş, önemi de buradan geliyor. Böyle olduğu için de tarih boyunca bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmış, çok önemli medeniyetler gelmiş burada. Kalesi var, çok önemli tarihi dokusu var, kiliselerinden camisine medreselerinden hamamına köprülerine… Bitlis son yıllarda özellikle Bitlis Deresi Islah Projesi adı altında yürütülen proje sayesinde tarihi dokusu ortaya çıkmaya başladı."

"BİTLİS EVLERİNİN DE RESTORE EDİLEREK TURİZME KAZANDIRILMASI GEREKİYOR"

"Bu sayede derenin üzeri açıldı, tarihi köprüler ortaya çıktı. Derenin üzerinde toplam 10 tane köprü var. 8 tanesi bu proje sayesinde ortaya çıktı. Bunun yanı sıra Paşahamamı adı altında 500 yıl civarında tarihi olan 16. yüzyılda inşa edilmiş bir hamam ortaya çıktı. Zaten vardı ama derenin üzeri binalarla örtüldüğü için tarihi doku görünmüyordu, kale bile doğru dürüst görünmüyordu. Şimdi derenin üzeri açıldıktan sonra şehir içindeki tarihi mekanların hepsi daha güzel bir biçimde görünür hale geldi. Bu açıdan baktığımız zaman; Bitlis Deresi Islah Projesi çok önemli. Bunun yanı sıra, bu projenin devamının olması gerekiyor. Tarihi Bitlis evleri var, onların da restore edilerek turizme kazandırılması gerekiyor."

FUAR 11 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

BETAV tarafından düzenlenen kitap fuarı Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eren Üniversitesi tarafından destekleniyor. Açılış konuşmalarıyla başlayan fuarın ilk gününde, Ahmet Selçuk İlkan konseri gerçekleşirken, fuarın ikinci günü çocuk tiyatrosuyla başlayacak, fuar söyleşilerle devam edecek. Yazar Nurullah Genç, Ali Sefunç, Mehmet Emin Korkmaz, Sinan Yağmur ve Serdar Tuncer söyleşileri gerçekleşecek. Fuar, Ziya Eren Müzik Lisesi Korusu konseri ile son erecek.