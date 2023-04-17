17 Aralık ilçe ilçe İstanbul elektrik kesintileri! Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, ne kadar sürecek?

Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçelerdeki elektrik kesinti nedeni ve elektriklerin ne zaman geleceği merak edilirken, haberimizde İstanbul elektrik kesintisi ne zaman sona erecek ve planlı İstanbul elektrik kesintileri listesi yer almaktadır. İstanbul "elektrik kesintisi sorgula" araştırması yapan vatandaşlar için işte, ilçe ilçe İstanbul'da elektrik kesintileri haberimizde...

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17 Aralık İstanbul elektrik kesintileri! Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçelerdeki elektrik kesinti nedeni ve elektriklerin ne zaman geleceği merak edilirken, haberimizde İstanbul elektrik kesintisi ne zaman sona erecek ve planlı İstanbul elektrik kesintileri listesi yer almaktadır. İstanbul elektrik kesintisi sorgula araştırması yapan vatandaşlar için işte, ilçe ilçe İstanbul'da elektrik kesintileri haberimizde...

17 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İlçelerine göre İstanbul'da bugün yaşanacak elektrik kesintileri şu şekildedir:

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34812106

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah ARI KUŞU , BAHİRE, BENGÜ , DOLU , GÜNEŞ , LİMAN , SEVGİ, SUBAŞI, ÇAYIRBAŞI , ŞADAN, ŞENTEPE sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34812641

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ANADOLU, ATASEV, AYCAN, AYRANCI, BEHZAD, CEMRE, DANİŞMENT, DENİZCİ, ERAY, ERHAN, GÜLENAY, GÜLRİZ, KARACAOĞLAN, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KIR, KORE, MİRAÇ, SAROĞLU, SEMA, SEVİLAY, TURGAY, UYGAR, YANARSU, YAZICI, YOLDAŞ, ÖKTEN, ÜNSİYET, ÜÇPINAR, İŞTİRAK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34812654

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKÇA, ATABEK, AYPARE, BAHTİYAR, BERKSU, BİLEN, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HARAÇÇI, HARİKA, KARAGÖZ, KURAL, KUTLU, MENEVİŞ, MOR MENEKŞE, NUH, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SARUHAN, SELANİK, SIRAEVLER, SUNAR, TEMİZ, TEZCAN, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, İSTEMİHAN sk / KARLIBAYIR mah SEMA sk bölgelerinde 17/04/2023 10:30:00 - 17/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34809682

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah NEHİR, ÖNDER sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34808824

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÜNEŞLİ mah sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34808825

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1360., 1363., ÜSKÜP sk bölgelerinde 17/04/2023 12:00:00 - 17/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34810674

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1433., 1434., 1446. sk bölgelerinde 17/04/2023 12:00:00 - 17/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34810709

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah 2.ALTIN, ALTIN 1, AYDOĞDU, GEZER, GÜNEŞ, MİSKET, NİZAM, REVANİ, REYHAN, SEZER, SIRAEVLER ÇIKMAZI, SOKULLU, TEZER, TUNA, YİĞİTER, ZÜMRÜT 1, ÇAVUŞPAŞA, ÖNER sk / SİYAVUŞPAŞA mah DENİZ , REYHAN, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34809929

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah SEDİR sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34809922

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, ALİ FUATPAŞA, AYNUR, BARBAROS 3., CEM SULTAN, FETİH, SULTAN SELİM, ZÜMRÜT, ÇİLEK sk / ŞİRİNEVLER mah FETİH sk bölgelerinde 17/04/2023 10:00:00 - 17/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34812473

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALPER, GÖKÇE, NİLÜFER, İLHAN sk bölgelerinde 17/04/2023 11:00:00 - 17/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34812181

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah BİLLUR, EKŞİ NAR, HÜRRİYET, YENİ BAĞLAR sk bölgelerinde 17/04/2023 08:00:00 - 17/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34812205

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah RESNELİ, YÜCE TARLA, ÜNALDI sk bölgelerinde 17/04/2023 08:00:00 - 17/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34812222

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah BİLGİNLER, DEMİRKAPI, KARABAL sk bölgelerinde 17/04/2023 08:00:00 - 17/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34812635

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLYURT mah EKİN, ESKİ PTT sk bölgelerinde 17/04/2023 08:00:00 - 17/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34806827

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah AMİRAL SADIK ALTICAN, FATİH SULTAN MEHMET, MİLLET, OSMAN GAZİ, SARAYBOSNA, SELANİK sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34811038

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah DUMAN, KADİFE sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34812201

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah SÜMER, URAL sk bölgelerinde 17/04/2023 11:00:00 - 17/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34810010

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ŞAKİR KESEBİR sk / LEVAZIM mah KORU sk / NİSBETİYE mah AYTAR sk bölgelerinde 17/04/2023 00:00:00 - 17/04/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34784826

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ADALI, BEYAZGÜL, DULKADİROĞULLARI, ÇEŞME, ÜVEZ sk bölgelerinde 17/04/2023 10:00:00 - 17/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34810011

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -NİSPETİYE mah sk bölgelerinde 17/04/2023 10:00:00 - 17/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34809652

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah AKTOPRAK sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34801611

İSTANBUL BEYOĞLU ilce -SÜTLÜCE mah sk / ÖRNEKTEPE mah sk bölgelerinde 17/04/2023 09:30:00 - 17/04/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34801214

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah FERMENECİLER, PERÇEMLİ, TERSANE sk / MÜEYYETZADE mah ARŞIN, AYNALI LOKANTA, KEMERALTI, NECATİBEY sk bölgelerinde 17/04/2023 10:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34810009

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAKRAÇ, CİHANGİR, GÜNEŞLİ, LENGER sk / KILIÇALİ PAŞA mah KUMRULU sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah CİHANGİR, LENGER, SAMANYOLU sk bölgelerinde 17/04/2023 10:00:00 - 17/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34811039

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 54., 55., AKDENİZ, SEMERKANT sk bölgelerinde 17/04/2023 10:00:00 - 17/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34812025

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 570., 624., ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 17/04/2023 11:00:00 - 17/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.