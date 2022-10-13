13 Ekim Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Ekim Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Ekim Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Ekim Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 13.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB .ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 13.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAKEÇİLİ TARIM LTD.ŞTİ ÖZEL TR KARAKEÇİLİ TOZLU CONCEPT INVESTMENT ÖZEL TR
- 13.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇARŞAMBA GIDA, YÖRÜKOĞULLARI PETROL, ÖZEL TRAFOLARI, ÇIKRIKÇI, KURUDERE, SİVRİCE, HACIKÖSELİ, KARAOLUK, BAKTIRLI MAHALLELERİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ, GSM BAZ İSTASYONLARI, MASKİ İÇME SULARI VE CİVARLARI.
- 13.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKÇAPINAR VE YENİKÖY MAHALLELERİ TAMAMI, ETESAN GRUBU İLE; HAYAL ÖZKAN, DURMUŞ AKCAN, HÜSEYİN TÜRK, MEHMET KUTLU VE ARK., ERTAV OTOMOTİV, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, AKÇAPINAR TRAFİK SİNYALİZASYONU VE CİVARLARI.
- 13.10.2022 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI MASKİ ARPACI İÇME SUYU ÖZEL TR ARPACI MAH. KOZAKLI MAH. KOZAKLI OKUL MAH. KOZAKLI HACI MUSALI SİMER ÖZEL TR ASUS ÖZEL TR CENGİZ SÜLÜN ÖZEL TR İKİZKUYU MAH. MASKİ İKİZSUYU İÇME SUYU ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ SAN. VE TİC. ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ SAN. VE TİC. ÖZEL TR YUSUF AKGÜN ÖZEL TR UFUK CEVİZ ÖZEL TR
- 13.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BARIŞ, GAFFAROKAN, ZAFER, YEŞİLYURT, ÖZYURT, BAHÇECİK, KELİ, KARAAĞAÇ MAHALLELERİ FESTİVA, FRİDA KURŞUNLU, ÖZKUL, ŞENDİL OTO, AKBAŞLAR OTELCİLİK, SALİHLİ KURŞUNLU PİNİK ALANI, TALAT ZURNACI MESLEK LİSESİ, KURUNLU VALİ KONAĞI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRFAOLARI, TİCARETHANELER, TRAFİK VE DEVLET DEMİR YOLU GEÇİŞ UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI
- 13.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CABERKAMARA, CABERBURHAN, SERİNKÖY, İSMAİLBEY MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 13.10.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEREKÖY MAHALLESİ KALINHARMAN MAHALLESİ VE VE BUNA BAGLI SOKAKLAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 13.10.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLOVA, TORUNLU, TORUNLU BARIŞ MAHALLELERİNDE ÇELEN BLOK, ÇİTAŞ ÇVİ, KISMET KİREMİT, TAYTAN SULAMA KOOPARATİF, TREND GRUP MADENCİLİK, ÖZSERVETTOPRAK, SARDES GIDA, MERSİNDERE MASKİ İÇME SUYU TRAFOSU, DURASILLI AKÖREN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 13.10.2022 11:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MALAZ BAĞBAŞI MEVKİ. DUTLUCA MAH. MALAZ MAH. BEĞEL TARIMSAL KALKINMA KOOP ÖZEL TR KABAKOZ MAH. GEDİZ MADENCİLİK NAK.AKARYAKIT İŞL.TİC.LTD ÖZEL TR BEĞEL DEĞİRMENBOĞAZI TR-1 MASKİ BEĞEL İÇME SUYU ÖZEL TR BEĞEL MAH. CONCEPT İNVESTMENT LTD. ŞTİ ÖZEL TR BÖREZ MAH.
- 13.10.2022 11:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KALEMOĞLU FINDIKOĞLU MEVKİİ. MASKİ KALEMOĞLU İÇME SUYU ÖZEL
- 13.10.2022 11:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI EDEN ZİRAİ ÖZEL TR AZİMLİ KÖYÜ ENGİNLER TARIM GIDA LTD. ŞTİ ÖZEL TR HANLAR TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. ÖZEL TR EBRU ELDEM GÖKDERE VE ARK. ÖZEL TR GÜNDOĞDU KÖYÜ ABDULLAH FİDAN ÖZEL TR KİLLİK KÖYÜ VİSTA TARIM ÖZEL TR MASKİ KİLLİK KÖYÜ İÇME SUYU ÖZEL TR KİLLİK TOPALLI GÖKYÜZÜ TARIM ÖZEL TR BOZBURUN MAH. KİLLİK BEYNAMAZLI ALİ BOZKAYA ÖZEL TR UĞURLU MAH. ANEMİS TAŞIMACILIK ÖZEL TR MEYFİD FİDAN TARIM ÜRÜNLERİ ÖZEL TR MUSTAFA CÜNEYT ÖZER TR KİBANA TARIM ÖZEL TR OĞUZ BEKİR ÇAKIR ÖZEL TR KINIK KÖYÜ MAH. A.T.M. PLAZA PETROL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR İLHAN SARI ÖZEL TR MESTANLI KÖYÜ MAH. MASKİ AMBARKAYA İÇME SUYU ÖZEL TR YARDERE KÖYÜ MAH. ARİF YENAL GÖKYILDIRIM ÖZEL TR AZİMLİ AMBARKAYA GÖÇYOLU TARIM HAYVANCILIK LTD.ŞTİ. ÖZEL TR MASKİ KINIK KÖYÜ İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ YARDERE İÇME SUYU ÖZEL TR AKÇAALAN KÖYÜ MAH. ABDURRAHİM DİRİK ÖZEL TR VELİ CEYLAN ÖZEL TR TRABZON TAR. YAT.SAN. TİC. A.Ş. ÖZEL TR MASKİ AKÇAALAN İÇME SUYU ÖZEL TR YERYÜZÜ TARIM YAT.A.Ş. ÖZEL TR KİBANA TARIM YAT.SAN. ÖZEL TR AKÇAALAN ÇAKALLAR TR-2 TRABZON TAR. YAT.SAN. TİC. A.Ş. ÖZEL TR-2 YAVUZ ARIKAN ÖZEL TR VİSTA TARIM ÖZEL TR İLHAN SARI ÖZEL ARİF YENAL GÖKYILDIRIM ÖZEL TR TRABZON TARIM YATIRIM ÖZEL TR NEPTÜN TAVUKÇULUK ÖZEL TR İLHAN SARI ÖZEL TR EMRAH COŞKUN ÖZEL TR DÖĞÜŞÖREN MAH. SEVİLAY UÇAR ÖZEL TR
- 13.10.2022 12:00 14:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI TEPERİK MAH. GÜRÇEŞME MAH. YİĞENLER MAH. İMCELER MAH. MASKİ BÜYÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ DEMİRCİ ÖZEL TR MASKİ AZİZBEY İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ KÜÇÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR AZİZBEY MAH. BÜYÜKKIRAN MAH.
- 13.10.2022 12:00 14:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SEYİT ALİ MAHALLESİ SAZLIK MEVKİİ, SABUNCUKUYU MEVKİİ VE SU DEPOSU MEVKİİ
- 14.10.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM İLERİ BİR GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ÖZEL TRAFOSU
- 14.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN BİR KISMI, MERA MEVKİİ ÖZEL TRAFOLARI, KARAKÖY MAHALLESİNDEKİ KEMAL DOĞRU VE ARK., ZEKİ BOZTAŞ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, KARKIN MAHALLESİNDEKİ AYŞE ORHAN VE ARK., M. ALİ KARADENİZ VE ARK., MEHMET BALKIZ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 14.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KIZILÇUKUR, GÜNYAKA, KARACAALİ, BEYHARMANI MAHALLELERİ, DADAĞLI OVA MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 14.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DERBENT MAHALLESİNDEKİ TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI, SARIBEY MAHALLESİNDEKİ TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 14.10.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BARBAROS MAHALLESİ 4441-4484-4482-4480-4469-4488-4465 SOKAKLAR VE CIVARI
- 14.10.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BARBAROS MAHALESİ 4441-4470-4472-4478-4467-4459-4451 SOKAKLAR VE CIVARI
- 14.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKSOY, BEŞEYLÜL,(GALERİCİLER SİTESİ TARAFI) GÜMÜŞ , GÜNEŞ, KIRVELİ, KURTULUŞ, SARIPINAR, YÖRÜK, MAHALLELERİ AYRICA HACIBEKTAŞ MASKİ ŞANTİYE BİNASI, SALİHLĞİİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ, ALİ GIDA SOĞUK HAVA DEPOSU, BAĞIL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ, ARTU KİMYA, ÖZEL CAN HASTANESİ VE BU BÖLGELERE BAĞLI ALANLAR, TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI VE DEVLET DEMİR YOLLARI TREN GEÇİŞ UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI
- 14.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ENCEKLER TOPUZDAMLARI VE BÖRTLÜCE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 14.10.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEVLETHAN MAHALLESİ, BONCUKLU MAHALLESİ, VAKIFLI MAHALLESİ, NALDÖKEN MAHALLESİ
- 15.10.2022 00:00 01:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYON MAHALLESİ
- 15.10.2022 06:00 07:00 ARIZA ONARIM BAKIM AHMETLİ İLÇESİ MERKEZİ, BAHÇECİK, HALİL KAHYA, DEREKÖY, ALAHIDIR, GÖKKAYA, KARAKÖY, SEYDİKÖY, ATAKÖY, KESTELLİ, DİBEKDERE MAHALLELERİ, SOLEADO GES, CALİSCO, AN GIDA, ANATOLİA TARIM, AHMETLİ RUH SAĞLIĞI VE DEVLET HASTANESİ, NİL EGE MADEN, ÇARŞAMBA GIDA ÖZEL TRAFOLARI, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, GSM BAZ İSTASYONU TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ, TAVUK ÇİFTLİKLERİ, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ VE ÇEVRELERİ.
- 15.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HATUNKÖY TR-2 HASAN HÜSEYİN ÇAMZEYBEK VE ARK.ÖZEL TR SOMA UMUT HAYV. ÖZEL TR HÜLYA OĞUZBEYLİ VE ARK. ÖZEL TR KÜÇÜKLER PETROL ÖZEL TR BÜLBÜLOĞULLARI ÖZEL TR
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEMALİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ, TOYGAR MAHALLESİ TARIMSALSULAMA BÖLGESİ, PİYADELER MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ , AKKEÇİLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGELERİ
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KIZILKAYA MAHALLESİ ZAFERİYE MAHALLESİ ÇUKUBAĞ MEVKİ RAFET ÜÇELLİ MEVKİ AYAKKABICILAR SİTESİ YOLU VE AYAKKABICILAR SİTESİ YENİ SPOR KOMPLEKS CİVARI
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFERİYE MAHALLESİ DİVLİT CADDESİ AKAR TEKSTİL CİVARI
- 15.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BODUROĞLU MAHALLESİ 48 SK 37 SK 54 SK 39 SK 43 SK 56 SK VE CİVARLARI