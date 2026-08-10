Fenerbahçe'de deprem! 2 yıldız Sturm Graz maçı kadrosundan çıkarıldı

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, yarın TSİ 21.30'da Stadion Graz Liebenau'da Sturm Graz'a konuk olacak. İlk karşılaşmayı sahasında 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'den Anthony Musaba ve Ederson'un sağlık durumlarına ilişkin açıklama geldi.

EDERSON'DA VİRAL ENFEKSİYON

Sarı-lacivertli kulüp, Anthony Musaba'nın ağrıları nedeniyle kamp kadrosunda bulunmayacağını açıkladı. Ederson ise viral enfeksiyon nedeniyle Avusturya kafilesine dahil edilmedi.

Fenerbahçe açıklamasında, "Futbolcumuz Anthony Musaba, ağrıları nedeniyle kamp kadrosunda yer almayacaktır. Futbolcumuz Ederson, viral enfeksiyon nedeniyle kamp kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncularımızın sağlık durumları sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE AVANTAJLI GİDİYOR

Fenerbahçe ile Sturm Graz, rövanşla birlikte tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda eşleşmiş, Fenerbahçe Avusturya'daki ilk maçı 2-1 kazanmıştı. Kadıköy'deki rövanş 1-1 sona ermiş ve sarı-lacivertliler turu geçmişti. Bu sezon oynanan eşleşmenin ilk ayağını da Fenerbahçe 2-0 kazanarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

STURM GRAZ TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 8. MAÇINA ÇIKACAK

Sturm Graz, Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray ile de Avrupa kupalarında 4 kez karşılaştı. Avusturya temsilcisi, yarınki mücadeleyle birlikte Türk takımlarına karşı 8. resmi maçına çıkacak.