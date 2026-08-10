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100'üncü yaşını kutladı, 1 hafta sonra vefat etti

100'üncü yaşını kutladı, 1 hafta sonra vefat etti
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 100'üncü yaş gününü ailesiyle birlikte kutlayan Elif Özsoy, bir hafta sonra yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Özsoy'un oğlu Erol Özsoy, annesinin fedakarlığı ve çalışkanlığıyla örnek bir Cumhuriyet kadını olduğunu belirterek, 10 evlat, 7 gelin ve 25 torun sahibi olan annesinin ardından büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 100'üncü yaşını kutlayan Elif Özsoy,1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Bolvadin'de 3 Ağustos'ta 100'üncü yaş gününü ailesinin hazırladığı pastayı keserek kutlayan Elif Özsoy, yaşlılığa bağlı nedenlerle dün hayatını kaybetti. Özsoy'un cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

"ÖRNEK BİR İNSANDI"

Elif Özsoy'un oğlu Erol Özsoy, "Annem tam bir Cumhuriyet kadınıydı. Fedakarlığı, çalışkanlığı ve özverisiyle örnek bir insandı. 10 evlat yetiştirdi. 7 gelin ve 25 torun sahibiydi. Ailemizin koca çınarının 100'üncü yaşını kutladığımızda büyük mutluluk yaşamıştık. Şu an çok üzüntülüyüz. Hiç beklemiyorduk. Bizlere büyük hatıralar bıraktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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