Sevgilisi ile müstehcen mesajları ortaya çıkan İlkay Çiçek CHP’den istifa etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ağustos’ta jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP'den istifa etti.

İlkay Çiçek, CHP Genel Merkezi’ne sunduğu istifa dilekçesinde, hakkındaki suçlamalara ilişkin savunmasının alınmadığını belirterek, "Kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bana savunma hakkı tanınmadan, bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim" ifadelerini kullandı.

"LEKELENMEME HAKKIM HİÇE SAYILMIŞTIR"

Çiçek'in istifa dilekçesi şu şekilde:

"04.08.2026 günü sabaha karşı düzenlenen bir şafak operasyonuyla gözaltına alındım. Dosya üzerindeki gizlilik kararı nedeniyle, ifadem alınıncaya kadar gözaltına alınma gerekçemi dahi öğrenemedim. 07.08.2026 tarihinde ise "örgüt kurma" ve "irtikap" suçlamalarıyla tutuklandım.

Tutuklama gerekçesi olarak, gerçekliği kanıtlanmamış ve aynı gün içerisinde üretildiği anlaşılan sahte WhatsApp mesajları gösterilmiştir. Tarafıma bu mesajlar ile şantaj yapıldığı gün, 19.06.2026 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim dilekçe ile açılan soruşturma dosyası yok sayılmıştır. BTK'ya telefon İMEİ tespiti taleplerim, sahte mesajların çözümlenmesi ve bilirkişi taleplerim dikkate alınmamış ama tutuklama dosyasında delil sayılmıştır. Daha da vahimi, bu sahte mesajlar kamuoyuna servis edilerek toplumda peşin bir suçluluk algısı yaratılmış; lekelenmeme hakkım ve masumiyet karinem hiçe sayılmıştır.

Anayasal güvence altındaki haklarımın bu şekilde göz ardı edildiği bir süreçte, yıllarımı verdiğim, her kademesinde siyasi mücadele yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından da; hakkımdaki suçlamalara ilişkin savunmam dahi alınmadan ve kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bana savunma hakkı tanınmadan, bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim.

"PARTİM BANA SAVUNMA HAKKI TANIMADI"

Partim bana savunma hakkını dahi tanımazken, kendi çocuklarını yiyerek aklanmaya çalışıyor. Beni ve benimle birlikte gözden çıkardığınız meclis üyelerimizi hesaba katarak kurduğunuz Menderes Belediye Meclisi aritmetiği, umarım Menderes halkının iradesini hiçe sayacak kadar sizi iktidara yakınlaşma hırsına sürüklememiştir.

Şunu bilesiniz ki, kalbimdeki Cumhuriyet Halk Partisini yok edemeyeceksiniz. Bugün yıkılan çatının yarın yine emek verenlerin elleriyle, bu topraklar üzerinde yeniden inşa edileceğine olan umudum ve inancımla Cumhuriyet Halk Partisi'nden İSTİFA ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim."

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de yer aldığı 10'u tutuklandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Belediye Başkanı Çiçek, belediye başkan yardımcıları R.S. ve M.T, İmar ve Şehircilik Müdürü İ.Y, Plan ve Proje Müdürü D.P, Yapı Kontrol Müdürü Ö.E, Plan ve Proje Müdür Vekili Y.U, belediye meclis üyeleri E.P. ve F.H. ile M.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Belediye personeli Ö.C.K, A.B.Y, eski Yapı Kontrol müdürleri S.D. ve H.Y. ile İ.P. ve A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com