Futbol okulunda istismar skandalı! Antrenörün mesajları mide bulandırıcı
Beyoğlu’nda futbol eğitimi almak için bir spor salonuna giden 6 çocuğun, antrenörleri tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, öğrencilerinden squat videosu isteyen ve sarılmak istediğine ilişkin mesajlar gönderdiği belirlenen futbol hocasının davranışları ailelerin dikkatini çekti. Ailelerin duruma kayıtsız kalmayarak harekete geçmesinin ardından gözaltına alınan ve tutuklanan spor eğitmeni Hüseyin E. 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- İstanbul Beyoğlu'nda bir spor salonunda futbol eğitimi alan 6 çocuk, futbol hocası Hüseyin E. (38) tarafından cinsel istismara uğradı.
- Hüseyin E., sosyal medyadan 14 yaşındaki Ayaz Y.'ye 'şortlu şekilde squat videosu at yatakta sarılmak istiyorum' mesajı gönderdi.
- Şüpheli futbol hocası Hüseyin E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İstanbul Beyoğlu'nda bir spor salonunda futbol eğitimi almak isteyen 6 çocuk, futbol hocası tarafından cinsel istismara maruz kaldı.
SOYUNMA ODASINDA İĞRENÇ ANLAR
Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda Ayaz Y. (14). İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl spor salonuna yazıldı. Ayaz Y. futbol hocası Hüseyin E. (38) ile tanıştı. Şüpheli eğitmen Hüseyin E. spor salonunun soyunma odasında küçük çocuğun kalçası ve göğsünü ellemeye başladı.
"SQUAT VİDEOSU AT"
Temaslarını arttıran Hüseyin E., sosyal medyadan Ayaz Y.'ye 'şortlu şekilde squat videosu at yatakta sarılmak istiyorum' şekliden mesaj gönderdi. Ayaz Y. gelen mesajı ailesine gösterdi. Durum karşısında çılgına dönen küçük çocuğun ailesi şüpheli futbol hocasından şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
5 MAĞDUR ÇOCUK DAHA ÇIKTI
Olayın ortaya çıkmasının ardından şüpheli futbol hocası Hüseyin E.'nin benzer eylemleri Ali T. (15), Deniz K. (14), Devrim A. (13), Eren K. (12), Mirza A. (12) isimli 5 farklı çocuğa daha yaptığı ortaya çıktı. Hüseyin A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.