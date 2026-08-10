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PTT’den vatandaşlara kritik uyarı: Bu mesajlara sakın tıklamayın!

PTT’den vatandaşlara kritik uyarı: Bu mesajlara sakın tıklamayın!
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PTT, son dönemde kurumun ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin (UETS) adı kullanılarak gönderilen sahte mesajlara karşı vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların PTT ve UETS’den gönderilmiş izlenimi veren iletilerle kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmeye çalıştığı belirtildi.

  • PTT, PTT ve UETS adına gönderilen sahte iletilerle dolandırıcılık girişimleri tespit edildiğini duyurdu.
  • PTT, kullanıcılarından kullanıcı adı, parola, doğrulama kodu, banka veya ödeme bilgisi talep etmediğini açıkladı.
  • Elektronik tebligatların yalnızca UETS Portalı, UETS mobil uygulaması ve e-Devlet Kapısı üzerinden kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

PTT tarafından kullanıcılara gönderilen bilgilendirmede, son dönemde PTT ve UETS adına gönderildiği izlenimi verilen sahte iletilerle dolandırıcılık girişimlerinin tespit edildiği bildirildi.

"ŞİFRE VE BANKA BİLGİSİ İSTEMİYORUZ"

Uyarıda, PTT’nin hiçbir zaman kullanıcılarından kullanıcı adı, parola, doğrulama kodu, banka bilgisi veya ödeme bilgisi talep etmediğinin altı çizildi.

Vatandaşlardan özellikle şüpheli SMS, e-posta ve diğer iletilerde bulunan bağlantılara tıklamamaları, ekli dosyaları açmamaları ve kişisel bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmamaları istendi.

BU MESAJLARA DİKKAT

Dolandırıcıların, PTT veya UETS adına gönderilmiş gibi görünen mesajlarla vatandaşları sahte bağlantılara yönlendirebileceği uyarısı yapılırken, elektronik tebligatların yalnızca güvenilir ve resmî kanallar üzerinden kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

PTT, elektronik tebligatların UETS Portalı, UETS mobil uygulaması ve e-Devlet Kapısı üzerinden kontrol edilmesini istedi.

Şüpheli bir iletiyle karşılaşılması halinde mesajdaki bağlantı veya iletişim bilgileri kullanılmadan doğrudan PTT’nin resmî kanalları üzerinden kurumla iletişime geçilmesi tavsiye edildi.

PTT tarafından yapılan uyarı şöyle:

  • Şüpheli mesajlardaki bağlantılara tıklamayın.
  • Ekli dosyaları açmayın.
  • Kullanıcı adı ve parolanızı paylaşmayın.
  • SMS veya doğrulama kodlarını üçüncü kişilere vermeyin.
  • Banka ve ödeme bilgilerinizi paylaşmayın.
  • Elektronik tebligatlarınızı yalnızca UETS Portalı, UETS mobil uygulaması veya e-Devlet üzerinden kontrol edin.
Kaynak: Haberler.com
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