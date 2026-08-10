Amedspor'dan Oğuz Aydın bombası
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ayrılık ihtimali bulunan isimlerden biri Oğuz Aydın oldu. Sarı-lacivertlilerin, milli futbolcunun kiralık transferi için Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Nathan Ake, Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Adem Yeşilyurt ve Amara Diouf'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının yanı sıra takımdan ayrılacak isimler konusunda da hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde ayrılığa yakın futbolculardan birinin Oğuz Aydın olduğu öne sürüldü.
AMEDSPOR İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Spor muhabiri Sacha Tavolieri'nin haberine göre Fenerbahçe ile Amedspor, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için görüşmelerini sürdürüyor.
İki kulübün anlaşmaya varması halinde Oğuz Aydın, 2026-2027 sezonunu Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da kiralık olarak geçirecek.
FENERBAHÇE'DE 72 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin 2024 yılında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 72 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu bu mücadelelerde 7 gol atarken 12 asist yaptı.