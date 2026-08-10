Çerçeve yasa çatlağı! 3 milletvekili 'hayır' diyeceğini açıkladı, Özel acil toplantı çağrısı yaptı

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek bugün Genel Kurul gündemine gelen çerçeve yasa teklifinde YENİ Parti'nin takınacağı tavır merak konusu oldu. Komisyon aşamasında eleştirilerle birlikte destek verilen teklif için üç milletvekili sosyal medya hesaplarından "hayır" oyu kullanacaklarını açıkladı.

3 VEKİL AÇIK AÇIK HAYIR OYU VERECEKLERİNİ İLAN ETTİ

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, muhalefete yönelik operasyonların sürdüğünü ve demokrasinin zedelendiğini savunarak teklife tepki gösterdi. Enginyurt, terörün bitmesini desteklediklerini ancak mevcut uygulamanın "teröriste imkan sağlama" niteliğinde olduğunu öne sürdü.

Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, TBMM kürsüsünde ettiği milletvekili yeminine atıfta bulunarak kararını açıkladı. Öneş Derici; devletin varlığı, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık sözünü hatırlatarak oylamada "hayır" diyeceğini duyurdu.

Eskişehir Milletvekili İbrahim Aslan ise silahların susması hedefini desteklemekle birlikte izlenen hukuki yönteme itiraz etti. Aslan, demokrasinin bölünüp hukukun seçici uygulanamayacağını vurgulayarak toplumsal barışın siyasal mühendislik hesaplarına kurban edilemeyeceğini ifade etti.

SEZGİN TANRIKULU "EVET" DİYECEĞİNİ DUYURDU

Parti içindeki farklı kanadı temsil eden Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise daha önce oyunu "evet" olarak açıklayan isim oldu. Tanrıkulu, kanun teklifinin hazırlık sürecine, yargıya verilen geniş yetkilere ve metindeki eksikliklere yönelik ciddi eleştirileri bulunduğunu kabul etti. Ancak şiddet, çatışma ve terör eylemlerini sonlandıracak her adımı önemsemesi sebebiyle Genel Kurul'da "evet" oyu vereceğini belirtti.

PARTİ KULİSLERİ HAREKETLİ: ÖZGÜR ÖZEL MYK'YI MECLİS'E ÇAĞIRDI

YENİ Parti kulislerinde "hayır" oyu verme eğilimindeki milletvekili sayısının sadece üç isimle sınırlı kalmayabileceği konuşuluyor. Teklife onay vermenin kendi seçmen kitlelerinde tepkiyle karşılanacağını düşünen vekillerin endişelerini parti yönetimine ilettiği aktarılıyor.

Yaşanan bu belirgin görüş ayrılığı üzerine Genel Başkan Özgür Özel harekete geçti. Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) 10 Ağustos saat 12.00’de TBMM’de toplama kararı aldı. Toplantıda temel gündem maddesinin çerçeve yasa ve parti grubunun Genel Kurul oylamasında izleyeceği ortak tutum olacağı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com