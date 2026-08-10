Milli futbolcumuzun evi soyuldu! Zararı servet değerinde

Portekiz'de kariyerini sürdüren Deniz Gül, yaşadığı hırsızlık olayıyla sarsıldı. CNN Portugal'ın haberine göre şüpheliler, pazar sabahı Porto forması giyen milli futbolcunun evde olmadığı sırada konuta girdi. Hırsızların evden yaklaşık 250 bin euro değerinde saat ve mücevher çalarak kaçtığı belirtildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Olayın yetkililere bildirilmesinin ardından Portekiz Polisi (PSP) soruşturma başlattı. Polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Evde bulunan güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerin de şüphelilerin tespit edilmesinde önemli rol oynayabileceği ifade edildi.