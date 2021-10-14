Yalancı dizisi ne zaman? Yalancı hangi gün, saat kaçta? sorularının yanıtı merak ediliyor. Senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin ilk tanıtımı dikkat çekti. Dizinin ne zaman yayın hayatına başlayacağı araştırılıyor. Peki ama Yalancı hangi gün?

YALANCI DİZİSİ KONUSU

Deniz öğretmen (Burçin Terzioğlu) ile cerrah Mehmet Emir (Salih Bademci) keyifli görünen bir akşam yemeği yiyorlar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama sadece ikisi biliyor neler olduğunu. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor. Tam da o sırada insanın içine bir şüphe düşüyor aslında! Birisi yalan söylüyor ama hangisi? Hangisi suçlu, hangisi masum? Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalancı? Adeta bir tenis maçı izler gibi iki taraf arasında gidip gidip geleceğimiz bir hikaye bizi bekliyor. Aynı geceyi iki taraf da farklı şekillerde anlatıyor, farklı şekillerde görüyor. İnandıkları gibi. Yalan hiç bu kadar gerçek görünmemişti. Yalancı… İki Taraf, Tek Doğru!

YALANCI UYARLAMA MI?

Dizi İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlamasıdır.

YALANCI NE ZAMAN?

Yönetmen koltuğunda usta isim Hülya Gezer'in yer aldığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi Eylül'de Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluştu.

YALANCI HANGİ GÜN?

BAFTA ödüllerine aday gösterilen İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanan, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı her Cuma Show TV'de.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI

DENİZ SUNGUR (BURÇİN TERZİOĞLU)

Yasemin'in kardeşi. Murat'ın eski eşi. Edebiyat öğretmeni. Başına buyruk, savaşçı, mücadeleden korkmayan, inatçı bir kişiliği var. Onu diğer insanlardan ayıran en belirgin özelliği adalet duygusu. Hayatının kontrolünü ele alabilmek için verdiği savaşın, kendini yeniden keşfetmenin hikayesi onunki. Hassas dengelerle elinde tutmaya çalıştığı hayatı bir gecede yerle bir olacak.

Burçin Terzioğlu Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da dünyaya gelen Burçin Terzioğlu, oyunculuk kariyerine çocukluk yıllarında yer aldığı sinema filmleriyle başlamıştır. Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği "Simge" karakteriyle ilk defa TV izleyicisinin karşına çıkan Terzioğlu, ardından sırasıyla "Kınalı Kar", "Kadın İsterse", "Fırtına", Ey Aşk Nerdesin", "Ezel", "Merhamet", "Kurşun" dizilerinde oynamıştır. Ayşegül karakteriyle rol aldığı "Poyraz Karayel" dizisinde 3 sezon boyunca birçok üniversite tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık bulunmuştur.

"Hakan:Muhafız"'da "Rüya" karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu, 2019 yılında vizyona giren "Güzelliğin Portresi" isimli gerilim türündeki sinema filminde "Nisan" karakteriyle başrolde yer almıştır.

Son olarak, kadın cinayetlerini konu edinen "Hükümsüz" dizisinde "Esma" karakterine hayat vermiştir.

MURAT ÖZDAL (CEMAL TOKTAŞ)

Deniz'in eski kocası. Yasemin'in çocukluk arkadaşı. Asayiş biriminde komiser. Dışa dönük, yardımsever, cömert bir adam Murat. Rekabetçi, çabuk gaza gelen bir yapısı var. Ailenin tek erkek çocuğu olmasından hafif ukala. Herkesin kurtarıcısı olmaya çalışırken kenarına kadar geldiği uçurumdan kendini kurtarma hikayesi onunki.

Cemal Toktaş Kimdir, Kaç Yaşında?

1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lisans eğitimini İstanbul'da tamamladı.İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Toktaş, eşi Nergis Öztürk ile birlikte kurduğu "Taşra Kabare "de, "Temizlik İşleri", "Kel Şarkıcı", "Ölüm Hastalığı" , "Düşperest", "Alacakaranlık Kuşağı" adlı tiyatro ve kabare projelerini üretti ve rol aldı. "Kel Şarkıcı", "Direklerarası Seyirci Ödülleri"nde en iyi kostüm tasarımı, "Düşperest" ise En İyi Müzikal-Müzikli Oyun ödüllerine layık görüldü. Aralık 2018'de sahnelere merhaba diyen, yine Taşra Kabare yapımı "Sultana" kabare oyunu ile ilk kez yönetmen koltuğunda karşımıza çıktı. 2020'de pandemi kısıtlamaları karşısında özel tiyatroların ayakta kalabilmesi adına tasarlanan BOA SAHNE yapımı "#HEŞTEG" adlı oyunda dijital platformda seyirci ile buluştu.

Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldığı "Kara Köpekler Havlarken"filmi ile sinemaya başlangıç yapan Toktaş, Mahsun Kırmızıgül'ün "Güneşi Gördüm" filmindeki "Kadri" rolüyle de Sadri Alışık Ödülleri ve Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 2009'da Tuna Kiremitçi'nin "Adını Sen Koy" filminde "Ilgaz" rolünde izlediğimiz Toktaş, "Sıla", "Doktorlar", "Tövbeler Tövbesi", "Böyle Bitmesin", "Yılanların Öcü", "Meryem", "Bizim Hikâye", "Vurgun" ve " Uyanış Büyük Selçuklu"dizi projelerinde rol aldı. Şu an ise "Yalancı" adlı dizi projesinde çalışmalarına devam ediyor…

GÖRKEM BİLGEN (EFSANE ODAĞ)

Ahmet'le evli. Erdal'la çalışma arkadaşı. İlk çocuğuna hamile ama bunu herkesten gizliyor. Asayişte cinsel suçlar biriminde komiser yardımcısı. Zorluklara karşı koyabilen, duygularını göstermeyen, soğukkanlı bir kadın. Oldukça da profesyonel. Görkem'in hikayesi, değişmem, değişemem denilen noktada hayatın zorlamaya devam ettiği bir kadının değişim hikayesi…

Efsane Odağ Kimdir, Kaç Yaşında?

1986 yılında İzmir'de doğdu. 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden ayrılarak, eğitim hayatına Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Oyunculuk Bölümünde devam etti.

2011 yılında ''Kırkbeşlik'' adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Aynı yıl yönetmenliğini Gülşen Uğur Erişti'nin yaptığı ''Unutma Beni'' dizisinde yer aldı. 2013 yılında ''Yol Ayrımı''nda, 2014 yılında yayınlanan ''Aramızda Kalsın'' dizisinde yer aldı. 2015 yılında Show TV'de yayınlanan; yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği ''Acı Aşk'' , 2016 yılında Can Yücel yönetmenliğinde yayınlanan ''Familya'', 2017 yılında ise; yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği ''Meryem'' dizisinde , 2019 yılında Yüksel Aksu'nun yönetmenliğinde yayınlanan ''Avlu'' dizi projesinde, 2020 ve 2021 yılında Show Tv de yayınlanan ''RAMO'' dizisinde yer aldı. Şimdi ise ''Yalancı'' dizisinde Görkem Karakterine hayat veriyor.

AHMET BİLGEN (EMİR ÇUBUKÇU)

Emir Çubukçu Kimdir, Kaç Yaşında?

1988 doğumlu oyuncu Emir Çubukçu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

'Karadayı' dizisindeki Osman karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Çubukçu, kurucularından olduğu D22 Tiyatro'nun oyunlarında oyunculuk ve yönetmenlik yaparak tiyatroseverlerin büyük beğenisini topladı. 'Bana Sevmeyi Anlat', 'Rüya' ve 'Zemheri' gibi dizilerde de rol alan Çubukçu, Podacto üzerinden ses tiyatrosu çalışmalarına imza atarken, öykülerini derlediği ilk kitabı 'Günün O Belirsiz Vaktinde' ile sanatın farklı disiplinlerinde üretmeye devam ediyor.

DORUK GÜRSOY (FATİH BERK ŞAHİN)

Mehmet Emir'in oğlu. Zeynep'in sınıf arkadaşı ve gizli sevgilisi. Deniz'in öğrencisi. Annesiz büyümüş. Hayatı anlamaya çalışıyor. Her ergen gibi dikkat çekmeyi seviyor. Zenginliğin verdiği şımarık bir tarafı var. En yakınlarının yarattığı toz fırtınasında önünü görmeye yolunu bulmaya çalışacak. Onun hikayesi yanlış kararların yarattığı çatışmaları aşma, yolunu bulma hikayesi.

Fatih Berk Şahin Kimdir, Kaç Yaşında?

Fatih Berk Şahin 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimi devam ediyor. Oyunculuk kariyerine 2020 yılında Ozan Açıktan yönetmenliğinde'Geçen Yaz' adlı sinema filmiyle başladı. Fatih Berk Şahin, şu sıralar Show TV'nin 'Yalancı' dizisinde oynuyor.

YASEMİN AYTEKİN (HAZAL TÜRESAN)

Deniz'in ablası. Okay'la evli. İki çocuğu var. Derin ve Burak. Anestezi uzmanı. Mehmet Emir'le aynı hastanede çalışıyor. Çalışkan, sorumlu, yardımsever bir kişiliği var. Yasemin bugüne dek sevilmek için belli sorumlulukları ve rutinleri yerine getirerek ideal bir hayata sahip olmuş. Elleriyle kurduğu hayatı için her şeyden kendinden bile vazgeçen bir kadının kendini bulma hikayesi.

Hazal Türesan Kimdir, Kaç Yaşında?

Hazal Türesan, 20 Temmuz 1985 yılında Ankara'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Televizyon ekranlarına 2008 yılında Azra karakterini canlandırdığı Unutma Beni ile adım attı. Ardından 2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte Yeniden Başla dizisinde rol aldı. Sonrasında ise Kara Para Aşk dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Erkan Can ile paylaştı ve seyirciden büyük beğeni topladı. 2016'da yayın hayatına başlayan Tatlı İntikam dizisinde Furkan Andıç ve Leyla Lidya Tuğutlu ile beraber çalışan Hazal Türesan, 2017'de Fazilet Hanım ve Kızları'nda hayat verdiği Yasemin karakteri ile kariyerinde bir dönüm noktasına ulaştı. 2018 yılında Türkiye'nin ilk vampir temalı dizisi Yaşamayanlar'da ve 'Atiye'de rol aldı.2019- 2021 yılları arasında Mucize Doktor isimli dizide Beliz karakterine hayat verdi. Yine 2021 yılında oyuncu 'Vahşi Şeyler' adlı projede Zerrin karakterine, 'Fatma' adlı dizide Mine karakterine hayat verdi. Türesan, şu anda 'Yalancı' adlı dizide Yasemin karakterine hayat vermektedir.

Başarılı televizyon kariyerinin yanı sıra beyaz perdede boy gösteren Hazal Türesan, ilk kez 2014 yılında Bir Don Juan Öldürmek, hemen ardından 2015 yılında Sol Şerit yapımlarında rol aldı. 2019 yılında İran-Türkiye ortak yapımı olan Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle adlı sinema filmiyle de büyük beğeni topladı.

CANAN ODAKÇI (İMER ÖZGÜN)

Arif'le evli. Mehmet Emir ve Yasemin'le çalışma arkadaşı. Hemşire. Ürkek, çekingen, naif ve kırılgan biri Canan. Artık taşıyamayacağı kadar ağırlaşan sırrıyla ne yapacağı, nasıl bir yoldan gideceğinin hikayesi onunki.

İmer Özgün Kimdir, Kaç Yaşında?

2005 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi. Mezuniyetinin ardından tiyatro çalışmalarına hız veren Özgün, Cimri, Annemin Cinayet Listesi, Üç Kız Kardeş'le tiyatro kariyerini sürdürdü. Siyah, Beyaz ve Renkli Tiyatro Topluluğu'nun sahneye koyduğu Yuva ve Senaryo'da sergilediği oyunculuğuyla tiyatro camiasının saygıdeğer ödüllerini kucakladı. Tiyatro alanında yüksek lisans çalışması da bulunan Özgün, televizyon kariyerini de emin adımlarla sürdürdü. Dudaktan Kalbe, Kalpsiz Adam, Kavak Yelleri, Hanımın Çiftliği, Annem Uyurken ve İstanbullu Gelin gibi önemli yapımlarda rol aldı.

ERDAL NUMANOĞLU (MURAT KILIÇ)

Görkem'in çalışma arkadaşı. Mutlu bir evliliği, yetişkin bir oğlu var. Eski moda bir polis. Kalender, babacan, neşeli, duyguları yüzünden okunan biri. Yaşından ötürü söylenmek, darılmak, küsmek gibi huyları da mevcut. Kimsenin hakkını yemek istemeyen, yasadışı hiçbir işe girişmeyen bu naif adam; sevgisi yüzünden kendini çalışma arkadaşlarının başını derde sokacak bir pozisyonda bulacak.

Murat Kılıç Kimdir, Kaç Yaşında?

7 Eylül 1961 tarihinde Amasya'da doğdu. Oyunculuk kariyerine Dostlar Tiyatrosu'nda başlayıp, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda yer aldı. Şimdiye kadar 20'den fazla film ve dizide rol alan Murat Kılıç, Sinema ve televizyon kariyerinin yanı sıra birçok önemli markanın reklam filmlerinde oynadı. Sinema hayatına Son Osmanlı Yandım Ali filmiyle adım atan Kılıç'a bir sonraki filmi olan Made in Europe (2007), 15. Uluslararası Altın KozaFilm Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü getirdi. Bir Zamanlar Anadolu'da, Cannes'dan ödüllen dönen Albüm, Anons (Venedik Film Festivali Ödüllü), ve oynadığı Kumbara (Boğaziçi Film Festivali) filmi; en iyi senaryo, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen ödüllerini aldı.

MEHMET EMİR GÜRSOY (SALİH BADEMCİ)

Doruk'un babası. Kalp ve damar cerrahı. Yasemin'le aynı hastanede çalışıyor. Bekar bir baba. Kadınlara karşı nazik ve centilmen, çocuğuyla yakından ilgilenen disiplinli ama şefkatli biri. Takıntı derecesinde düzenli. Çevresi tarafından son derece sevilen sayılan biriyken bugüne dek kurduğu bütün dengeler bir gecede değişecek.

Salih Bademci Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olan Salih Bademci, kamera önü oyunculuk kariyerine Serdar Akar'ın Barda filmiyle başladı. Bugün bile televizyonun sevilen işleri arasında gösterilen Elveda Rumeli dizisiyle ekran macerasına adım atan Bademci, oynadığı dönemde büyük ses getiren ve hafızalara yer eden Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Ulan İstanbul, Kiralık Aşk ve İstanbullu Gelin'de sergilediği oyunculukla övgü dolu yorumlar aldı. Aralıksız sürdürdüğü dizi çalışmalarının yanı sıra tiyatro sahnesinde ürettiği işlerle de adından söz ettiren Salih Bademci, 2006 yılında bir grup arkadaşıyla kurduğu Siyah, Beyaz ve Renkli Tiyatro Topluluğu'yla ses getiren tiyatro oyunlarına imza attı. Son olarak İlk ve Son dizisindeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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