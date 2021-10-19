Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, restore edilen Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü'nün hizmete açılma törenine katıldı

İSTANBUL (Habermetre) - Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 395 tarihi köprünün restorasyonlarını tamamladık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Silivri Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü'nün restorasyonlarının tamamlandığını belirterek, "Bakanlık olarak hem kültür hem de teknoloji tarihi açısından büyük önem arz eden tarihi köprülerin; belgelenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, aslına uygun olarak restore edilip, korunmasına büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar 395 tarihi köprünün restorasyonunu tamamladık ve kültür mirasımıza kazandırdık. 861 tarihi köprünün de restorasyon uygulama projelerini de bitirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyonları tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü'nün açılışında konuştu; " İstanbul, binlerce yıllık medeniyetlerden miras kalan tarihi varlıkları ile kültürü ile şüphesiz dünyanın en önemli, en zengin ve emsalsiz şehri. Bu nedenle, Dünya Turizm Örgütü'nün, İstanbul'u dünyada en çok ziyaret edilen ilk 10 şehirden biri olarak açıklaması elbette bizleri şaşırtmadı. Bu yüklü miras karşısında bizim de önceliğimiz, İstanbul'un sahip olduğu bu eşsiz birikimleri en doğru şekilde korumak ve tanıtmaktır" ifadelerini kullandı.

"861 tarihi köprünün restorasyon uygulama projelerini tamamladık"

İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi'nin iş birliği ile yapılan restorasyonun bu amaca hizmet eden çok güzel bir örnek olduğunu aktaran Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hem kültür hem de teknoloji tarihi açısından büyük önem arz eden tarihi köprülerin; belgelenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, aslına uygun olarak restore edilip, korunmasına büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar; Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Kastamonu'daki Taşköprü, Büyükçekmece diğer adıyla Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü ve Ani Köprüsü gibi 395 tarihi köprünün restorasyonunu tamamladık ve kültür mirasımıza kazandırdık. 861 tarihi köprünün de restorasyon uygulama projelerini tamamladık. Afyon'da bulunan Kırkgöz Köprüsü, Sangarios (Justinianus) Köprüsü ya da Selçuklu Dönemi'ne ait Develioğlu Köprüsü, Edirne Uzun köprü, Batman çayı üzerindeki 2 bin yıllık Pereira Köprüsü gibi 31 tarihi köprünün de restorasyon uygulama çalışmalarını büyük bir özenle sürdürüyoruz. Bakanlık olarak tüm tarihi köprülerimizi restore ederek, vatandaşlarımızla buluşturmayı ve kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz. "

"Köprülerin afetlere karşı dayanıklılığı artırıldı"

Silivri Mimar Sinan Köprüsü ve Boğluca Deresi üzerindeki Kısa Köprü'nün yeniden İstanbul kültür hazineleri arasındaki eşsiz yerlerini aldığını vurgulayan Karaismailoğlu, tarihi köprüler hakkında şu bilgileri verdi: "Silivri Çayı ve su baskınına uğrayan geniş bataklık arazi üzerinde bulunan Mimar Sinan Köprüsü, 333 metre uzunluğunda ve 32 gözlü olarak 1568 yılında inşa edildi. Tam 453 yıllık bu eser, Osmanlı ordularının Balkan seferlerinde Silivri'den geçişine hizmet ederek tarihimizde önemli bir yere sahip. 48, 5 metre uzunluğundaki Vakkas Köprüsü adıyla bilinen Kısa Köprü'nün de 6 asırlık olduğu tahmin ediliyor. Atıl kalan Kısa Köprü yapılan restorasyon, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarıyla yeniden ihya oldu. Silivri Mimar Sinan Köprüsü'nde ise çok daha kapsamlı çalışmalar yapıldı. Daha önceleri restorasyon çalışmaları altında yapılan özgün olmayan köprü döşeme taşları sökülerek, beton katman kaldırıldı. Dere kumlarıyla görünmez hale gelen kemerler ortaya çıkarıldı. Tüm cephesi temizlendi. Toprak altındaki köprü uç girişleri açığa çıkarılarak, koruma amaçlı geçici çatı yapıldı. Cephe ve ayaklarda imitasyon çimento söküldü. Özgün olmayan korkuluk, döşeme, cephe taşların çürütme ve tümlemesi yapıldı. Depreme karşı güçlendirme amacıyla taş örgü arasındaki boşluklar enjeksiyonla dolduruldu. Yağmur suyu hatları onarıldı. Köprü girişlerine, yaya trafiğini sağlamak için kırılmaz cam sahanlıklı sökülebilir merdivenle rampa yapılarak, cephe ve yürüme yolunda aydınlatma sağlandı. Hem köprümüzü aslına uygun şekilde restore ettik hem de deprem ve sel gibi afetlere karşı dayanıklılığını artırdık. "

"Yarın tarihi Tokat Hıdırlık Köprüsü'nün açılışı yapılacak"

Yarın da restorasyonunu tamamlanan Tarihi Tokat Hıdırlık Köprüsü'nün açılışını yapacaklarını kaydeden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, bu gibi konularda Bakanlık olarak il ya da belediyedeki ilgili kurumların sonuna kadar yanlarında olduklarını söyledi. İdarecilerin, tarihi değerleri korumak ve gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlü olduklarının altını çizen Karaismailoğlu, bugünün gereksinimlerini de en iyi şekilde tespit etmek ve çağın ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda olunduğunu da söyledi. "İstanbul'da sadece; atalarımızdan miras kalan Topkapı Sarayıyla, Sultan Ahmet ve Süleymaniye camileriyle ya da Mimar Sinan Köprüsü ile övünemeyiz" diyen Karaismailoğlu, son 19 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu eserlerin üzerine nice dev eserler eklediklerini, yenileri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

"Hizmet siyasetini esas aldık"

Her zaman hizmet siyasetini esas aldıklarına vurgu yapan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "İstanbul'u sadece Avrupa'nın değil, dünyanın da en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeleri birer birer hayata geçirdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün içinde olduğu Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün dahil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi tüm dünyanın gıptayla baktığı projeler ile İstanbul'u hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık. Yine İstanbulluların ve İstanbul'a gelen ziyaretçilerin daha hızlı ve kolay ulaşım imkanına kavuşması için şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısını geliştiren çok önemli projeler hayata geçirdik. İstanbulluların hizmetine sunduğumuz Marmaray ve LeventHisarüstü Metrosu'nun uzunluğu 80 kilometre. "

"İstanbul'da 7 hatta raylı sistem yapım çalışmaları devam ediyor"

Şu anda da İstanbul'da 7 hatta, toplamda 103, 3 kilometre raylı sistemde yapım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, bu hatların Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Pendik TavşantepeSabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Metrosu ve Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Projesi olduğunu söyledi.

"İstanbul, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri"

İstanbul Havalimanı'na da değinen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "29 Ekim 2018 tarihinde hizmete aldığımız İstanbul Havalimanı dev kapasitesiyle, Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptı ve ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı. Bugün İstanbul, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biridir. Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı birinci sıradadır. Hizmete girdiği ilk günden bugüne 100 milyon üzerinde yolcu ağırladı" diye konuştu.

"Projelerimiz yabancı ziyaretçiler üzerinde derin izler bırakıyor"

Öte yandan dünyada ilk defa bir haber leşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kule'siyle dağınık haldeki 33 demir yığınını kaldırdıklarını anımsatan Karaismailoğlu, İstanbul'un siluetine önemli katkı sağladıklarını vurguladı. Karaismailoğlu, "Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile hem İstanbul'un hem de Avrupa'nın en yüksek yapısı oldu. Hizmet odaklı projelerimizi mimari estetiği de gözeterek inşa ediyoruz. Hayat tarzları, insan ilişkileri, üretim yapıları, doğal ve mimari özellikleriyle şehirler kendi özgün kimliklerini kazanmaktadır. Son 19 yılda İstanbul'a kattığımız eserlerimizle, simge yapılarımızla İstanbul'u çok kıymetli bir marka şehre dönüştürdük. Ayrıca şunu da çok iyi gözlemliyoruz ki İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile Çamlıca Kulesi gibi projelerimiz özgün mimarileriyle, yabancı ziyaretçiler üzerinde son derece olumlu etkiler, derin izler bırakıyorlar. Türkiye'nin ne kadar geliştiğini ve güçlendiğini görüyorlar. O nedenle hayata geçireceğimiz tüm projelerde, kendi kimliğimizi ifade eden özgün mimari anlayışımızı korumaya ve sergilemeye devam edeceğiz. 1915 Çanakkale Köprüsü de anıt gibi yükseliyor" dedi.

"Kanal İstanbul, gündelik tartışmaların ötesinde uluslararası ölçekte bir ulaşım projesi"

Dünya deniz taşımacılığına da yeni bir soluk getirecek Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını araladıklarını anlatan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, son olarak şu ifadeleri kullandı: "Bu proje, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ile ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir. Kanal İstanbul, Sazlıdere Köprüsü inşası ile yapım çalışmalarına başlamıştık. Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin Kanal İstanbul kapsamındaki Halkalı-Ispartakule kesiminin yapımına da başlıyoruz. Kanal İstanbul, gündelik tartışmaların ötesinde, uluslararası ölçekte bir ulaşım projesidir. Biz nasıl geçmişte atalarımızın yaptığı şaheserler ile gurur duyuyorsak, gelecek nesillerimiz de bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar. " Kaynak: UAB Basın Müşavirliği

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