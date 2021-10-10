ANKARA (İHA) - MHP'li Belediye Başkanı 2 kişinin öldüğü kendisinin de yaralandığı kazayı anlattı

BARTIN - Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Ankara'daki MHP Grup İstişare Toplantısına katılmak üzere seyir halinde iken içinde bulundukları midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazayı ve yaşadıklarını anlattı.

Bartın'dan Ankara'daki MHP Grup İstişare Toplantısına katılmak üzere MHP heyetini taşıyan midibüs Bartın Ankara karayolunun 14'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak devrilirken kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, MHP İl Yönetim Üyesi Murat sevilmiş hayatlarını kaybetmişti. Kazada Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi ise yaralanmıştı.

3 Ekim 2021 Pazar günü sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonrasında hastaneden taburcu edilen ve tedavisi evde süren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın hasta yatağından Bartın halkına seslendi. Kaza sabahı yaşananları anlatan Başkan Akın kazada yaralananların durumları hakkında da bilgiler verdi.

Başkan Akın konuşmasında, "Saygıdeğer hemşehrilerim,3 Ekim Pazar günü Ankara'da yapılacak olan bölge toplantısına katılmak üzere Bartın'dan hareket ettik. 3 tane midübüs, onlarca taksi küçük araçlarla beraber yola çıkıldı. Bende Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatının bu tür toplantılarında kendi makam arabama çok binmem. Muhakkak arkadaşlarla seyahat ederim. Bizde belli bir yere kadar arkadaşlarla seyahat edelim arzu eyledik. Maalesef 19 kişinin içinde bulunduğu benimde dahil olmak üzere şoförle beraber 21 kişi Akmanlar mevkiinde girerken kaza geçirdik. Tüm arkadaşlarımız orada bende dahil olmak üzere maalesef yaralandılar. 2 kardeşimiz vefat etti çok sevdiğim 2 kardeşim. Biri belediyenin ve arkadaşlarımızın hizmetinde olan Ahmet Kömeç bey benim kardeşim gibi. Murat Sevilmiş çok uzun zamandır tanıdığım dostum kardeşim. Maalesef vefat etti. Allah onlara rahmet eylesin mekanını cennet eylesin. Düğüne gitmiyorduk, bayrama gitmiyorduk. Teşkilatla ilgili, Türkiye meseleleriyle ilgili toplantıya katılmak üzereyken maalesef orada bir kaza yaptık. 7 civarında Bartın'dan hareket ettik. 7: 30 civarında o bölgedeydik. Sonra bizi Bartın'a hastaneye getirmişler. O anki durumu ben bilmiyorum. Kaza yaptıktan hastaneye gelinceye kadarki durumu ben bilmiyorum. Tomografi MR'a girmişiz onu da bilmiyorum. Ondan sonra tedaviye başlandı. Yine Turgut Makaracı isimli arkadaşımızın, daha evvel İl Sağlık Müdürlüğü Yardımcılığı yapan kardeşimiz o da maalesef o aracın içindeydi. Bir kolu ve kulağı maalesef koptu. Bir çok arkadaşımız darp aldı. Evlerde yatanlar var. İl Başkanımızın omuriliğinin etrafında sıkıntı var şu anda hiç kalkmamak üzere sırt üstü yatıyor. Bende o günden bu yana hiç kalkmadım yataktan. Bu 15 günle 45 gün arasında sürecek bir süreç olabileceğini ifade ediyorlar." Dedi.

Akın konuşmasının devamında feci kazada hayatlarını kaybeden dava arkadaşlarını unutmayacaklarını ifade edip, "Allah hayırlı etsin kimseye dert bela vermesin. O yolda maalesef bizden sonra bir kaza daha oldu. İnşallah bundan sonra öyle bir şey olmaz diye düşünüyorum. Allah her şeyin hayrını versin. Rahmete kavuşan kardeşlerimizi Allah'ım cenneti ile müjdelesin inşallah. Çünkü onlar hep hizmet yolunda hareket ettiler. Allah bir daha hiçbir kimseye, hiçbir aileye, hiçbir dostumuza böyle bir sıkıntı vermesin. Bartın'daki tüm dostlarımıza, kardeşlerimize, il dışındaki ve yurt dışındaki arkadaşlarımıza saygılarımı hürmetlerimi sunuyorum. Allah bizlere sağlıklar sıhhatler versin. İnşallah geri döndüğümüzde hizmetimize devam ederiz. Tabi bu kardeşlerimizi hiç unutmayacağız. Bir Başkan Yardımcısı arkadaşımız vardı Ahmet bey. Şu anda Necmi bey devam ediyor ama 2'inci Başkan Yardımcısı atamayacağım. Onun odasını doldurmayacağım." Şeklinde konuştu.

Kaza sonrasında hastanede tüm personellerin yaralılar için seferber olduğuna da dikkat çeken Akın, "Yine o gün başta Vali bey olmak üzere Vali yardımcılarımız, Garnizon Komutanımız, Alay Komutanımız, yine komutanlarımız, Emniyet Müdürümüz isimlerini sayamadığımız dostlarımız geldiler Allah razı olsun seferber oldular. Bartın'da İl Sağlık Müdürümüz, Başhekimimiz, Başhekim Yardımcılarımız, Hastane Müdürümüz, orada bulunan tüm personeller, doktor, hemşire ve tekniker arkadaşlarımız hepsi seferber oldular. Orada çok hızlı bir şekilde bize müdahale ettiler. Ben onlara saygılarımı sunuyorum. Gerçekten sağlık çok önemli. Bürokrasi çok önemli. ve onu da görüyorum burada. O olayı da burada yaşamış olduk. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendilerinden." Dedi.

Akın konuşmasının son bölümlerinde ise, "O gün tedavi süreci başladıktan sonra Sayın Binali Yıldırım, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, en başta Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin genel başkanları, Bartın Milletvekillerimiz bizzat o süreçte beni aradılar. Sıkıntımız olup olmadığını ifade ettiler. Yine Ankara'dan Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız Yaşar Yıldırım, Sadi Durmaz, Milletvekili dostlarımız da Bartın'a geldiler incelemelerde bulundular. Tüm arkadaşlarımızı da ziyaret ettiler. Binlerce dostumuz oradaydı. Ben bir kısmını görebildim. Sonradan aldığım haberler i söylüyorum. Hala telefonlarımız susmuyor. İnanın telefonlarımızı ağlayarak bizi arıyorlar. Çok dua aldığımızı hissediyorum bu arada. Biz bu işi yaparken Allah rızası olarak yapıyoruz bu işimizi. Hizmet aşkı ile yapıyoruz. Hizmet aşkı ile yaparken de dualar alıyoruz demek ki. O duaların, yaptığımız yardımların ve Bartın'da yaptığımız hizmetlerin yüzü suyu hürmetine İnşallah o iki arkadaşımızın dışında başka arkadaşımız rahmetli olmadı. Yine iki arkadaşımıza Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Allah bir daha böyle acı göstermesin inşallah." İfadelerinde bulundu.