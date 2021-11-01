Sevcan Orhan Konseriyle Bayramı Doyasıya Yaşadık

AMASYA (Habermetre) - Sn. Valimiz, Sn. Tugay Komutanımız, MHP İl Başkanımız, Protokol Üyeleri, halkımızın geniş katılımı ile toplu açılış ve temel atma törenimizi gerçekleştirdik. İki bayramı bir arada yaşadığımız programımızda THM sanatçısı Sevcan Orhan seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle Yavuz Selim Meydanı'nı dolduran vatandaşlarımıza coşku dolu anlar yaşattı.

Amasya Belediyesi tarafından tamamlanan 2 projenin açılışı ve şehre kazandırılacak olan otelin temel atma töreni gerçekleştirildi. Kurdele kesimi sonrasından Cumhuriyetin 98. Yıldönümü dolayısıyla sahneye çıkan THM sanatçısı Sevcan Orhan seslendirdiği parçalarla meydanı dolduran kalabalığa coşku dolu saatler yaşattı.

Belediye tarafından gerçekleştirilen toplu açılış, temel atma töreni ve THM sanatçısı Sevcan Orhan konserine Amasyalılar yoğun ilgi gösterdi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, MHP Amasya İl Başkanı Şuayip Ak, Amasya Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Akpınar, MHP Amasya Merkez İlçe Başkanı Oğuzhan Yetik, MHP İlçe Başkanları ve protokol üyelerinin katılımı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet verecek olan Hilal Çorba İkramevi, Yenice'de açılan ilk etapta 60 kişiye istihdam sağlayan tekstil atölyesinin açılışı ve Amasya'nın dünyaya açılmasında önemli bir rol oynayacak olan Hilton Garden İnn otelinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

'HİLTON OTELLE AMASYA'YI DÜNYA DUYACAK'

Amasya adına bir mutluluğu beraber paylaşmanın ve bölüşmenin heyecanını yaşadıklarını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı konuşmasında şunları kaydetti;

Değerli Amasyalı hemşehrilerim öncelikle hepinizin cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Bugün hem Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyoruz. Hem de Amasya adına bir mutluluğu beraber paylaşmanın ve bölüşmenin heyecanını yaşıyoruz. Bugün açılışını ve temelini attığımız projelerimiz sizin gördükleriniz. Bir de sizlerin görmedikleri var, duymadıklarınız var, daha neler neler göreceksiniz. Önemli olan yapılan çalışmaları gönülden kabullenebilmektir. Önemli olan verilen sözün, taahhüttün yerine gelebileceğine inanabilmektir. Elhamdülillah biz söz verdik. Her sözümüzü yerine getireceğiz. Bize inandığınızdan, güvendiğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnanmayanlara da izlesinler diyorum. Şehrin içerisinde Şehzadeler yolunda yürürken etrafımızda Yeşilırmak'ı, bir tarafımızda dükkanları ve biraz ilerlediğimizde sağımızda Harşena kalesini, solumuzda restaurantlarımızı, kaleye çıktığımızda ise farklı görüyoruz. Biz Amasya'ya uzaydan bakıyoruz. Diyoruz ki; Amasya dünyaya entegre olmalı, dünya artık bir köy ve şehrimiz o bölhenin bir mahallesi olmalı diye gayret gösteriyoruz. Onun için de Hilton oteli dünyanın neresinden internete girerse girsin, karşından Hilton Amasya'yı görecek. Amasya'yı dünya duyacak. Bu can bu bedende kaldığı müddetçe bu şehri dünyaya entegre etmezsem, sizi dünya ile tanıştırmazsam siz bana neyi uygun görürseniz ben ona razıyım. Hepiniz yabancı dil öğreneceksiniz. Esnafımızın cebinde Euro, dolar olacak. Bu bir Mehmet Sarı sözüdür. Sizlerden tek dileğim bu yolculuğumda benden hayır dualarınızı eksik etmeyin. Ben Amasya'yı, Amasyalıları, Amasya'yı seveni Irmağının akışını seveni, şehrimizi hayal eden herkesi seviyorum. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Sn. Valimize, Sn. Paşamıza, Protokol üyelerimize ve siz saygıdeğer hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

'BİZLER BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLDUĞUMUZ SÜRECE BU ÜLKE İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR'

Daha sonra söz alan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise, "Cumhuriyetimizin doğum belgesinin imzalandığı Amasya'da sizlerle birlikte olmaktan, bu coşkuyu yaşamaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Cumhuriyetimiz kolay ilan edilmedi. Lütfen bu kazanımlarımızın değerini hep birlikte bilelim. Devletsiz ve milletsiz olmanın ne demek olduğunu aslında burada bulunan herkes çok iyi biliyor. Suriye, Irak ve Libya'yı bir düşünün. Bizler birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olduğumuz sürece bu ülke ilelebet payidar kalacaktır. Tabi bunun dışında belediyecilik ile ilgili de birkaç cümle ifade etmek isterim. Artık belediyecilik sadece yol, kanalizasyon ve su getirmekle ilgili değil, artık belediyecilik turizm var, otel yapılıyor. Belediyecilikte istihdam sahası açılması gerekiyor iş alanı açılıyor. ve artık sosyal belediyecilik var açta ve açıkta hiçbir insan kalmayacak. Bu bakımdan Sn. Belediye Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı başta kendisi olmak üzere tüm ekibini canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Toplu açılış ve temel atma töreni sonrası sahneye çıkan THM sanatçısı Sevcan Orhan ellerinde bayraklarla binlerce Amasyalının doldurduğu meydanda vatandaşlara coşku dolu saatler yaşattı. Konserin sonunda Başkan Sarı Amasyalılar adına Sevcan Orhan'a çiçek takdiminde bulundu.

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