Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

ANKARA (DHA) - BULGARİSTAN'da geçen haziran ayında yavruyken hafif yaralı bulunup tedavisi yapılarak, halka ve Gps vericiyle takibe alınan nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'nın Temelli bölgesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Şah kartalı bulan uzman biyolog Cansu Özcan, "Lütfen bu son vahşet olsun" çağrısında bulundu.

Kuşları, yaşam alanlarını ve küresel biyolojik çeşitliliğinı korumaya çalışan küresel koruma organizasyonları ortaklığı Birdlife'in (BSPB) Bulgaristan'daki kuş gözlem ekibi, GPS vericiyle takip ettiği genç şah kartalın sürekli aynı noktadan sinyal vermesi üzerine Türkiye'deki çalışmaları birlikte yürüttüğü uzman biyolog Cansu Özcan ile iletişime geçti. Bu yıl ikinci kez Bulgaristan'daki ekip tarafından halkalanan şah kartal, Türkiye'de şah kartallar üzerine araştırmalar yapan uzman biyolog Cansu Özcan ve Dev Belgesel ekibi tarafından ölü bulundu.

Yırtıcı kuş türleri için Türkiye'deki en büyük iki tehdidin yalıtımı yapılmamış elektrik telleri ve ateşli silahla vurulma olduğuna işaret eden Özcan, "En çok bu iki nedenle ölüyorlar. Dünyadaki popülasyonu 2 bin 500 ile 10 bin çift arasında. Türkiye popülasyonu 100-150 çift arasında" diye konuştu.