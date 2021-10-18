Mersin'de yasaklı maddeyi cinsel içerikli macuna karıştırarak satan firmalara operasyon: 15 gözaltı - Haberler
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Mersin'de yasaklı maddeyi cinsel içerikli macuna karıştırarak satan firmalara operasyon: 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'de yasaklı maddeyi cinsel içerikli macuna karıştırarak satan firmalara operasyon: 15 gözaltı

Mersin'de, bitkisel ürün adı altında üretim yapan bazı firmaların, Sağlık Bakanlığının izni ile sadece ilaç yapımında kullanılan ve bakanlıkça yasaklanan 'sildenafil' maddesini, yasa dışı yollardan getirerek cinsel içerikli bitkisel karışımlı macuna karıştırıp sattıkları belirlendi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de, bitkisel ürün adı altında üretim yapan bazı firmaların, Sağlık Bakanlığının izni ile sadece ilaç yapımında kullanılan ve bakanlıkça yasaklanan 'sildenafil' maddesini, yasa dışı yollardan getirerek cinsel içerikli bitkisel karışımlı macuna karıştırıp sattıkları belirlendi. Bu üretimleri yapan ve satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, firari 6 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçak ilaç üreticilerine yönelik uzun süren bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, ithalatı ve kullanımı Sağlık Bakanlığı iznine tabi olan ve sadece ilaç yapımında kullanılan 'sildenafil' maddesinin, Çin ve Hindistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlendi. Sildenafilin, Sağlık Bakanlığınca yasaklanmasına rağmen Mersin'de faaliyet gösteren ve bitkisel ürün adı altında üretim yapan firmalarca cinsel içerikli bitkisel karışımlı macun içerisine katılarak insan sağlığını tehlikeye sokabilecek gıda takviyeleri şeklinde üretildiğini ortaya çıkaran ekipler, bu üretimleri yapan ve satan şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan teknik takipli çalışmalar sonucunda, şüphelilerin karıştıkları tespit edilen ve farklı tarihlerde gerçekleşen 7 ayrı olayda toplam 543 bin 160 adet değişik gramaj ve markalarda içerisinde 'sildenafil' maddesi bulunduğu tespit edilen bitkisel karışımlı macun, 3 bin 675 adet hap, jel, krem ve çikolata türünde cinsel içerikli ilaç ile şahısların gıda maddelerine katıp üretimde kullanmak üzere depoladıkları 410 kilogram 'sildenafil' maddesi el geçirildi.

4 ilde eş zamanlı operasyon

Ekipler, Mersin'de faaliyet gösteren imalathanelerde sadece ilaç yapımında kullanılan ve gıda maddesine katılması yasak olan sildenafil maddesini içerisine katarak bitkisel macun adı altında üretip piyasaya sürdükleri tespit edilen 21 şahsın yakalanması için Mersin merkezli İstanbul, Ankara ve Çankırı olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Bu operasyonlarda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Şüphelilere ait olan içerisinde 3 ayrı imalathane ve 4 ayrı deponun bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda, yaklaşık 55 bin adet değişik gramajlarda 'sildenafil' katkılı olduğu değerlendirilen cinsel içerikli macun bulunarak el konuldu. - MERSİN

Mersin'de yasaklı maddeyi cinsel içerikli macuna karıştırarak satan firmalara operasyon: 15 gözaltı

Mersin'de yasaklı maddeyi cinsel içerikli macuna karıştırarak satan firmalara operasyon: 15 gözaltı

Mersin'de yasaklı maddeyi cinsel içerikli macuna karıştırarak satan firmalara operasyon: 15 gözaltı

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Haber: Mersin'de yasaklı maddeyi cinsel içerikli macuna karıştırarak satan firmalara operasyon: 15 gözaltı - Haberler
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