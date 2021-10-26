Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı 44. bölüm canlı yayın izle!

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MASUMLAR APARTMANI 44. BÖLÜM ÖN İZLEME!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.

Gülben, Safiye'nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.

Ceylan'ın dönüşü, Han'da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya'nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Gülben'in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat'ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben'in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir. Durumu düzeltmek ve Gülben'e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır. Han, Naci ve Gülben'in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir. İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler. Bu sırada Esra, Rüya'yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya'nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu : Han Derenoğlu

Melisa Şenolsun : Rüya

Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu

Atilla Şendil : Memduh Özdemir

Esra Ruşan : Esra Şafak

Uğur Uzunel : Esat Bilen

Tansel Öngel : Naci Ataç

Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu

Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu

Emir Özden : Ege Özdemir

Gözde Mutluer

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