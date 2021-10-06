League Of Legends 11.20 Yama Notları yayınlandı

2021 Dünya Şampiyonası'nın start aldığı 5 Ekim Salı gününde Riot Games, VALORANT ve League Of Legends için yeni güncellemelerini yayınladı. League Of Legends 11.20 Yama Notları yazısının paylaşılması ile oyunda yapılan değişiklikler gözler önüne serildi.

11.20 güncellemesine hızlı bir bakış attığımız zaman göz çarpan ilk detaylar Darius, Hecarim ve Udyr'ın yeteneklerinde yapılan güncellemeler olurken, oyunda var olan onlarca hata da bu yamada giderildi.

Şimdi hızlıca League Of Legends 11.20 Yama Notları detaylarına göz atalım.

League Of Legends 11.20 Yama Notları

Şampiyonlar

Amumu

Q - Sargı Atışı

Hasar: 70/100/130/160/190 (+%85 YG) ? 70/95/120/145/170 (+%85 YG)

Mana Bedeli: 30/35/40/45/50 ? 70

Darius

W - Kemik Kıran

Bekleme Süresi: 7/6,5/6/5,5/5 saniye ? 5 saniye

Elise

Taban nitelikler

Taban Can: 534 ? 555

Zırh Büyüme Oranı: 3,35 ? 4

Hecarim

W - Dehşetin Ruhu

Bekleme Süresi: 22/21/20/19/18 saniye ? 18 saniye

Minyonlar ve canavarlardan elde edilen sınırlı iyileştirme: 90/120/150/180/210 ? 120/150/180/210/240

Irelia

Pasif - Ionia Azmi

Azami yük ulaşmışken ilave SG oranı: %30 ? %20

Jarvan IV

Pasif - Ordu Marşı

İlave Hasar: Hedefin mevcut canının %10'u ? Hedefin mevcut canının %8'i

Shen

Pasif - Ki Kalkanı

Kalkan: Seviyeye bağlı olarak 60-111 (+%14 İlave Can) ? Seviyeye bağlı olarak 50-101 (+%14 İlave Can)

Singed

E - Tut Savur

Taban Hasar: 50/65/80/95/110 ? 50/60/70/80/90

Hasar Oranı: %75 YG ? %60 YG

Taliyah

Q - Taş Hasadı

İlkinden sonraki taşların canavarlara verdiği hasar: %80 ? %75

Udyr

R - Ankanın Alevi

Koni Hasarı: 50/95/140/185/230/275 (+%80 YG) ? 60/110/160/210/260/310 (+%80 YG)

Eşyalar

İmparatorun Fermanı

İlk isabetin ilave hasarı: Seviyeye bağlı olarak 36-60 ? Seviyeye bağlı olarak 45-75

Giderilen hata: İmparatorun Fermanı'nın işaret hasarı artık onu tüketen takım arkadaşı tarafından verilmiş sayılıyor.

Orman Değişiklikleri

Çarp

Azami cana bağlı iyileştirme: %15 ? %10

Orman Kampları

Gromp taban SG'si 78 ? 74

Antik Kayacıl taban SG'si: 78?74

Dünya Şampiyonası Clash'i

Özel bilete sahip ve 1-7. sırada bitiren Dünya Şampiyonası Clash'i katılımcıları: (1) Rasgele Kalıcı Şampiyonlar Şampiyonu Kostümü

1. sırada bitiren tüm Dünya Şampiyonası Clash'i katılımcıları (hem temel hem de özel bilet): (1) Şampiyona Etkinlik Küresi

Özel bilete sahip ve 8-15. sırada bitiren Dünya Şampiyonası Clash'i katılımcıları: (1) Şampiyonlar Şampiyonu Kostüm Kristali

Tüm Dünya Şampiyonası Clash'i katılımcıları (hem temel hem de özel bilet): (1) Ejder Hakimleri Clash Simgesi

Giderilen Hatalar ve Yaşam Kalitesi Değişiklikleri

League of Legends eğitiminde Ahri, Brand'le değiştirilecek. Seraphine, Fırtınayı Serbest Bırak görevinin açılabilir şampiyonlarından biri olarak Brand'in yerini alacak.

Bilgisayar başından ayrılma cezaları değişiklikleri, Kore ve Çin hariç diğer sunuculara getirilmeye devam edecek.

Oyun sonunda belli bir anda tüm oyuncular istemcilerini Alt+F4'le kapattığında galibiyetleri geçersiz kılan hata giderildi.

Şafağın Gölgesi Vex'in Gölge'sinin ve 2021 Dünya Şampiyonası Jarvan IV'ün duvarlarının renkleri, kostüm renklerine uygun olacak şekilde düzeltildi.

Bazı sihirdar büyülerinin Koruyucu Melek'in diriltme animasyonu sırasında kullanılabilmesine yol açan hata giderildi.

İşaretli hedef, yeteneğin sıfırlanma aralığı sırasında katledilirse Sylas'ın Vex'ten çaldığı R - Gölge Akını yeteneğini bir kez daha kullanamamasına yol açan hata giderildi.

Vex'in Pasif- Kıyamet ve Kasvet yeteneğinin Anivia'nın W - Buz Duvarı veya Jarvan IV'ün R - Afet yeteneği gibi oluşturulan yüzey şekilleri tarafından hareket ettirilen rakip şampiyonları yanlışlıkla işaretlemesine yol açan hata giderildi.

Warwick'in W - Kan Peşinde yeteneğinin rakiplere doğru kazandırdığı ilave hareket hızı artık yolundaki başka bir rakip tarafından etkilenmiyor.

Rengar'ın Q - Yabani yeteneğinin animasyonunun, şampiyon Demirdiş Kırbacı, Kaniçen veya Hızkesen'i etkinleştirmişse oynatılmamasına yol açan hata giderildi.

Karthus'un Q - Hortlak Mayın yeteneğinin geçerli hedeflere isabet etmemesine rağmen Tanrıça'nın Gözyaşı yükü kazandırmasına yol açan hata giderildi.

Neeko Hextech Alternatörü'ne sahipse ve görünmezken hasar almışsa, W - Kandırıkçı kopyasının erkenden katledilmesine yol açan hata giderildi.

Tahm Kench'in, rakip Wukong'un kopyası üstünde R - Ham Yap yeteneğini kullandığında oyun boyunca onu görebilmesine yol açan hata giderildi.

Senna'nın Q - Deşen Karanlık yeteneğinin Saldırıya Devam yükü kazandırmamasına yol açan hata giderildi.

Gwen W - Kutlu Sis yeteneği içindeyken, Vex'in R - Gölge Akını yeteneğini onun üstünde tekrar kullanabilmesine yol açan hata giderildi.

Lulu'nun E - Yetiş, Pix! yeteneği bir takım arkadaşının kopyası üstünde kullanıldığında artık doğru miktarda kalkan sağlıyor.

Cho'Gath'ın Pasif - Etobur ve Warwick'in Pasif - Ebedi Açlık yeteneklerinin iyileştirme etkilerinin totemlere, ziynetlere ve şampiyonlar tarafından oluşturulan diğer nesnelere karşı tetiklenmelerine yol açan hata giderildi.

Gölge Suikastçı Kayn'in W - Kasvet Dalgası yeteneğinin canlı gölgesi etkinse ve menzildeyse, şampiyonun kule altınının yalnızca yarısını kazanmasına yol açan hata giderildi.

Viktor artık süper minyonları biçtiğinde ve destansı canavarları kestiğinde (kuşatma minyonlarına ek olarak) Pasif - Evrimin İhtişamı için 5 hex parça kazanıyor.

Miss Fortune'un Pasif - Şıpsevdi ipucu artık minyonlara verilen ilave hasarın azaldığına dair bilgi içeriyor.

Temel Anivia'nın replikleri daha net, temiz ve günümüz kalitesine uygun olacak şekilde yeniden düzenlendi.

LeBlanc'ın kritik vuruş sesleri artık tüm kostümlerinde doğru biçimde oynatılıyor.

LeBlanc'ın W - Vurkaç yeteneği, Savaş Sisi'nin içinden görüş alanına doğru kullanıldıysa atılma sesinin oynatılmamasına yol açan hata giderildi.

LeBlanc'ın W - Vurkaç yeteneğinin göstergesinin süresi dolduğunda, ses efektleri artık hem kendisi hem de takım arkadaşları için doğru biçimde oynatılıyor.

Yakında Gelecek Kostüm ve Renkler

Cadı Poppy

Cadı Syndra

Cadı Nami

Cadı Yuumi

Cadı Fiora

Cadı Morgana Prestij Serisi

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