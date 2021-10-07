Kargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza

İSTANBUL (DHA) - YALOVA'da Ahmet Kıral'ın (55) ameliyatla alınıp, hastalık nedeninin belirlenmesi için İstanbul'a gönderilmek istenen dalağın kargoda kaybolması ile ilgili başlatılan soruşturmada İl Sağlık Müdürlüğü, özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası uyguladı. 'Standart kargo' seçeneği ile gönderilen dalağın tıbben uygun olduğu yönündeki rapora tepki gösteren Ahmet Kıral'ın oğlu Ünal Kıral, "Herkes elini vicdanına koysun" ödedi.

Yalova'da Ahmet Kıral, geçen yıl karın ağrısı şikayetiyle Çiftlikköy ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Gerekli muayeneleri yapılan Kıral'a, 'dalak büyümesi' teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği söylendi. 10 Kasım 2020'de ameliyat olan Kıral'ın dalağı alındı. Hastalık nedeninin belirlenmesi için dalağın, İstanbul'a patoloji servisine gönderilmesine karar verildi. Kıral da ameliyattan 2 gün sonra taburcu oldu, kendisine patoloji sonuçlarının 15 gün içerisinde çıkacağı bildirildi.