İzmir'in ilçelerinde Cumhuriyet coşkusu gece de sürdü

İZMİR (İHA) - İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının coşkusu, kentin bütün ilçelerinde gece boyunca devam ederken, kutlamalara binlerce vatandaş katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yılı, İzmir'in tüm ilçelerinde coşkuyla kutlandı. Selçuk ilçesinde Cumhuriyetin Işıkları Çocuk Korteji düzenlendi. Atatürk anıtı önünde toplanan çocuklar; doktor, itfaiyeci, hakim, polis, asker gibi farklı meslek gruplarının üniformalarını giyerek, ellerinde dövizlerle kent sokaklarında yürüdü. Cumhuriyetin Işıkları kortejine; Selçuk Gençlik Bandosu, Selçuk Belediyesinin çalışanları ve çocukların aileleri eşlik etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, çocuklarla birlikte yürüdü.

İstasyon Meydanı'nda sona eren kortejin ardından Selçuk Belediyesi çalışanları, hazırlanan koreografi ile 1923 yazdı. Koreografinin yanı sıra Cumhuriyetin Işıkları kortejine katılan çocukların balonlarını gökyüzüne bırakmasıyla da, İstasyon Meydanı'nda unutulmaz görüntüler oluştu.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bu sene Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yıl dönümü olduğu için geleceğin ışıkları olan çocukların ön safhada yer almasını istedik; çünkü biliyoruz ki; cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu çocuklar geleceğe çok büyük adımlarla ve emin adımlarla demokrasi şölenini yaşayarak ve cumhuriyetten asla vazgeçmeden devam edecekler. ve bunların mimarı da eğer biz büyükler olabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Aliağa'da coşkulu Cumhuriyet kutlaması

Aliağa Belediyesi de, binlerce vatandaşı bir araya getirerek fener alayı düzenledi. Bayrak ve meşalelerle yürüyen Aliağalılar, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Kutlamalar kapsamında kentin dört bir tarafını dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

Aliağa'yı kırmızı beyaz bir görünüme kavuşturan coşkulu kalabalık, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte ellerinde meşaleler, pankartlar ve bayraklarla; İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi güzargahından kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Aliağa Belediyesi bandosunun Cumhuriyet Marşları eşliğinde gerçekleşen kortejde binlerce Aliağalının yanı sıra belediye kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, motosikletli ve bisikletli gruplar, taraftar gurupları ile Aliağa spor FK futbolcuları yer aldı.

98. yıla özel 98 kişi zeybek oynadı

Yürüyüş esnasında pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusuna alkış tutarak ve ellerindeki Türk bayraklarıyla ortak oldu. Cumhuriyet'in 98. yılına özel olarak 98 kişinin Atatürk anıtı önünde gerçekleştirdiği zeybek gösterisi de, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyeti kuran ve bizlere armağan eden Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve şükranla anıyorum. Uzun süredir pandemiyle mücadele ediyoruz. Pandemi sürecinde, evde kaldığımız dönemde özgürce dolaşmanın, özgürce yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Özgürlük o kadar kıymetli ki o özgürlüğün temeli Cumhuriyettir. Cumhuriyet olduğu için özgürüz. Bu yüzden Cumhuriyetimize sahip çıkmalı hep birlikte yaşatmalıyız. Özgürlüğümüz için daima Cumhuriyet demeliyiz" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yaptığı konuşmanın ardından kendisiyle harmandalı oynamak isteyen bir vatandaşın isteğini kırmadı. Başkan Serkan Acar'ın 78 yaşındaki Hatice Uygun ile karşılıklı oynadığı harmandalı alandaki binlerce kişiden büyük alkış aldı.

Fener alayının Cumhuriyet Meydanı'na varmasıyla birlikte coşku zirveye ulaştı. Fener alayının ardından sahne alan Türk Pop müziğinin sevilen grubu MFÖ, en güzel parçalarını on binler için seslendirdi.

Balçova Cumhuriyet coşkusu

Balçova'da ulusal bayramların coşkuyla kutlanması geleneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında da bozulmadı. Balçova Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kortejine binlerce vatandaş katıldı. Ata ve Sakarya Caddeleri boyunca 190 metre uzunluktaki Türk bayrağı ve Atatürk posterini taşıyan vatandaşlar, bir yandan da marşlar söyledi. Korteji balkonlarından izleyenlerde Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın öncülük ettiği korteji alkış ve çiçeklerle selamladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesine kadar yürüyen vatandaşlar burada da, sanatçı Ege'nin verdiği konser ile Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Konserin sonunda çocuklarla birlikte sahneye çıkarak vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Fatma Çalkaya, "Bugünü sadece kutlamakla kalmayacağız. Cumhuriyeti yaşayacağız ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bunu çocuklarımıza borçluyuz" diye konuştu.

Buca'da Cumhuriyet'in 98'inci yılına özel gece

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyetinin 98. kuruluş yıl dönümünde Buca Belediyesi, Kültür ve Sanat Merkezinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konukları Belediye Başkanı Erhan Kılıç, eşi Zuhal Kılıç ile beraber karşıladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün özel fotoğraflarından hazırlanmış sergiyi gezen davetliler, vals, tango, zeybek gösterisi ve Türk sanat müziği konseriyle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Resepsiyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Erhan Kılıç, Cumhuriyeti yeni nesillerle birlikte aynı kararlılıkta yaşatacaklarını söyledi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan milli mücadele öyküsünün, büyük bedellerle 29 Ekim 1923'te

Cumhuriyet ile taçlandığını ifade eden Başkan Kılıç, şöyle dedi:

"Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet sadece halkın kendisini yönettiği bir sistem değil, aynı zamanda sosyal yaşamda eşitliktir, refahtır, medeniyetin olmazsa olmazıdır. Bugün çok uzaklara değil, ülkemizin yakın komşularına baktığımızda Cumhuriyet rejiminin olmadığı topraklarda maalesef hala gözyaşı, kan ve kargaşanın hakim olduğu gerçeğini görüyoruz. Oysa Cumhuriyet, kimsenin inanç ve değerlerinden ötürü ötekileştirilmediği; herkesin özgürce düşüncelerini dile getirebildiği; kadınların öldürülmediği; çocukların yatağa aç girmediği; adaletin herkes için olduğu aydınlık bir ülkenin teminatıdır."

Cumhuriyet meşalesi binlerin coşkusuyla Bayraklı'yı aydınlattı

Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yılı kutlama etkinlikleri, Bayraklı'da binlerce vatandaşın katılımıyla büyük coşkuya dönüştü. Cengizhan Mahallesi'ndeki Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'nda toplanan 7'den 70'e binlerce yurttaş, ellerindeki Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve meşalelerle Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'ne kadar yürüdü. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, CHP İzmir il Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, ilçe yöneticileri, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve binlerce ilçe sakini katıldı. Etkinlikte Bayraklı Belediyesi jimnastik takımı, bale kursiyerleri ve zeybek ekibinin gösterileri ile Karya Müzik grubunun dinletisi tribünleri dolduran ilçe sakinlerinin beğenisini kazandı.

Bayraklı'da Cumhuriyet coşkusu hafta boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle de binlerce çocuğu ve genci spor etkinliklerinde bir araya getirdi. Etkinliklerin sonunda başarılı olan takım ve sporculara kupa ve madalya verildi.

Büyük coşkuyla gerçekleşen ve ilçe sakinlerinin de evlerinden, arabalarından, dükkanlarından alkışlarla destek verip, renk kattığı fener alayı sonrası Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde düzenlenen törende konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Tepeden tırnağa Cumhuriyet coşkusunun tüm sokaklara dağıldığı, Atatürk değerlerine sahip çıkan bir Bayraklı'da bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Sandal, "Bugün bir defa daha manevi mirasımıza sahip çıktık, ulu önderimizin bize emanet ettiği Cumhuriyetimize sahip çıktık. Öyle bir noktaya geldik ki; Harvard'a giden çocuklarımız var. Balede, atletizmde, güreşte, yüzmede, tekvandoda dünya şampiyonları olan, başarılar elde eden çocuklarımız var. Yeni kreşlerimizde Cumhuriyete inanan minik çocuklarımızın da yetişmesiyle ilgili önümüzdeki eğitim döneminden itibaren birçok mahallemizde kreşlerimizi hayata geçirmiş olacağız. Sizden bir tek isteğim var; bu kenti inşa ederken; el ele, kol kola, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi yok saymadan, gönül gönüle verip Cumhuriyetin anlamını buradan İzmir'e, İzmir'den Türkiye'ye ve dünyanın dört bir yanına Bayraklı aracılığıyla yaymak için bize yardımcı olmanızı, destek olmanızı ve güç vermenizi istiyorum. Bugün kortejimiz belki de İzmir'in en güzel kortejlerinden biriydi. Bize inananlar, umut bağlayanlar evlerinin balkonlarındaki yurttaşlarımız, kadınlarımız, çocuklarımız, esnafımız ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle alkışlarla selam verdiler. Buradan son bir kez daha haykırıyorum; bizim kırmızı çizgimiz Bayraklı, bu vatanın bölünmez bütünlüğü ve Mustafa Kemal Atatürk'tür" diye konuştu. - İZMİR