İkindi namazı kaç rekattır? İkindi namazının sünneti ve farzı kaç rekattır? İkindinin 4 rekat sünneti ve 4 rekat farzı nasıl kılınır? (Diyanet)

İkindi namazını eda etmek isteyenler İkindi namazı kaç rekattır? 4-4 toplam 8 rekat mı? İkindi namazının sünneti ve farzı kaç rekat kılınır? 4 sünnet 4 farz namazı nasıl kılınır? İkindi namazı ne zaman kılınır? Öğle ve akşam namazı arasındaki vakit hangisidir? İkindi namazı toplamda kaç rekattır? İkindi namazının farzı kaç rekat? İkindi namazının sünneti kaç rekat? İkindi namazının son sünneti var mı? sorularının cevaplarını merak ediyor.

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

İkindi namazı toplam 8 rekattır. 4 rekat sünnet ve 4 rekat farz namazı olarak kılınır. İkindi ezanı okuduktan sonra ilk olarak 4 rekat İkindinin sünneti kılınır. Ardından gamet getirilir ve 4 rekat İkindinin farzı kılınır. Bu şekilde İkindi namazı eda edilmiş olur. Allah kabul eylesin...

İkindi namazı;

- 4 rekat sünnet

- 4 rekat farz

Toplamda 8 rekattır.

İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETİ KAÇ REKAT?

İkindi namazının 4 rekatlık sünneti vardır. İkindi namazı ilk olarak 4 rekatlık İkindinin sünneti ile başlar. Ardından 4 rekat farz namaza geçilir. Kısacası ikindi namazının sünneti 4 rekattır. İkindinin sünneti gayri müekkede olarak geçmektedir.

İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETİNİ KILMAMAK GÜNAH MI?

İkindi namazının sünneti gayri müekkededir. Bundan dolayı bazen terk edilebilir denmiştir. Gayri müekkede sünneti terk etmek günah olmaz.

Gayri müekkede, nâfile ya da müstehap denilir. İkindi ve yatsı namazlarının farzlarından önce kılınan dörder rek'at namaz, pazartesi ve perşembe günleri tutulan oruç bu türe örnek verilebilir. Bu kısma giren sünnetleri yerine getiren sevabı hak eder; yapmayan ise kınanma veya azarlanmaya müstahak olmaz (Zekiyyüddin Şa'bân, s. 245-246). Diğer bir ayırıma göre sünnet vâcipte (farz) olduğu gibi aynî ve kifâî şeklinde iki kısma ayrılır. Sünnetü'l-ayn diye nitelenen fiillerin bir kişi veya grup tarafından yerine getirilmesiyle toplumun diğer kesiminden bu sünnete uyma sorumluluğu ortadan kalkmaz. Sünnetler genellikle aynî niteliktedir. Sünnetü'l-kifâye olan bir fiil bir kişi ya da bir grup tarafından yerine getirilirse diğer kişilerin onu yapması istenmez. Meselâ bir beldede bazı kişilerin ezan ve kameti okuması bu tür sünnete örnek teşkil eder (Bedreddin ez-Zerkeşî, I, 291-292).

İKİNDİ NAMAZININ FARZI KAÇ REKAT?

İkindi namazının farzı 4 rekattır. İkindinin sünnetinden sonra 4 rekatlık farz namazı kılınır. İkindinin farzında 3. ve 4. rekatlarda zammı sure okunmaz, sadece Fatiha suresi okunur.

İKİNDİ NAMAZININ SON SÜNNETİ VAR MI?

İkindi namazının son sünneti bulunmamaktadır. İkindi namazının 4 rekat sünneti vardır. Son sünneti olan namaz vakitleri öğlen namazı ve yatsı namazıdır. Bunun dışında sabah, ikindi ve akşam namazlarının 1 sünneti bulunuyor.

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

İkindi ezanın okunmasının ardından kılınır. Akşam ezanından önceki 45 dakikaya kadar kılınma süresi vardır. İkindi namazının sırasıyla sünnet ve farz kılınışı aşağıdaki gibidir.

İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETİNİN KILINIŞI

İkindi namazı sünnetinin 1. rekatı nasıl kılınır?

Niyet:"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü İkindi namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya"

Tekbir:(Erkeklerde) İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Tekbir: (Kadınlarda) İki elin avucu açık şekilde göğüs üzerinde eller kaldırılır ve Allah'u Ekber denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir:"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur:"Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir:Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

İkindi namazı sünnetinin 2. rekatı nasıl kılınır?

Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur:Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir:"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir:Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

Daha sonra "Allah'u Ekber" denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

İkindi namazı sünnetinin 3. rekatı nasıl kılınır?

Sübhaneke okunur.

Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir:"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir:Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

İkindi namazı sünnetinin 4. rekatı nasıl kılınır?

Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir:"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur:"Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir:Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

İKİNDİ NAMAZININ FARZININ KILINIŞI

İkindi namazının farzının 1. rekatı nasıl kılınır?

İlk olarak kamet getirilir.

Niyet : "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü ikindi namazının dört rekat Farzını kılmaya"

Tekbir : İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir. (Kadınlarda yukarıda belirtilen gibi tekbir alınır.)

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur:"Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

İkindi namazının farzının 2. rekatı nasıl kılınır?

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir:"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir:Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur. Ettehıyyatü okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

İkindi namazının farzının 3. rekatı nasıl kılınır?

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur:

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

İkindi namazının farzının 4. rekatı nasıl kılınır?

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur:

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" ... dendikten sonra, tesbihat ve dua ile İkindi namazı sonlandırılır.

FARZ NAMAZLAR KAÇ TANEDİR? İKİNDİ NAMAZI FARZ NAMAZ MI?

Namaz denilince ilk hatıra gelen günlük beş vakit farz namaz olmakla birlikte hüküm bakımından değişik namazlar bulunmaktadır. Hanefî mezhebi dışındaki fakihler, namazı hüküm bakımından genel olarak farz ve nâfile olmak üzere iki grupta ele almaktadır. Hanefî fıkhında ise çeşitli tasnifler söz konusudur. Bunlardan birine göre namazlar farz, vâcip, nâfile (tatavvu) olmak üzere üç grupta ele alınırken bir diğer tasnif Allah'ın farz kıldığı (mektûbe) namazlar, Hz. Peygamber'in sünnetiyle sabit olan (mesnûn) namazlar ve nâfile namazlar şeklindedir; Resûl-i Ekrem'in sünnetiyle sabit olan namazlar da vâcip olan ve vâcip olmayan kısımlarına ayrılır (Debbusi'nin "el-Esrar fi'l-Usul ve'l-Furu'" Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili, I, 1, 151).

Bunlar farz-ı ayın ve farz-ı kifâye olmak üzere iki gruba ayrılır. Farz-ı ayın olanlar, yükümlülük çağına gelmiş her müslümanın yerine getirmekle mükellef olduğu namazlardır. Günde beş vakit namaz ve cuma günleri kılınan cuma namazı bu grupta yer alır. Beş ayrı vakitte kılınan günlük farz namazlar, sabah namazı iki rek'at, öğle namazı dört rek'at, ikindi namazı dört rek'at, akşam namazı üç rek'at ve yatsı namazı dört rek'at olmak üzere toplam on yedi rek'at, cuma günü öğle namazının vaktinde cemaatle kılınan cuma namazının farzı iki rek'attır. Farz-ı kifâye olan namaz ise ölen bir müslüman için cemaatle kılınması gereken cenaze namazıdır. Bir grup bu görevi yerine getirince diğer müslümanların üzerinden sorumluluk kalkar. Rükûlu ve secdeli bir namaz olmadığından bu namazda rekât söz konusu değildir.

NAMAZ KILMA AŞAMALARI

Namaz kılmak 10 adımdan oluşmaktadır. Bunlar:

1- Niyet

2- İftitah Tekbiri

3- Kıyam

4- Rüku

5- Rükûdan Kalkış

6- Secde

7- İki Secde Arası Oturuş

8- Oturuş

9- Oturuş (Şafii)

10- Selam

1.NAMAZ NASIL KILINIR/ NİYET

Örnek olarak sabah namazının iki rek'at farzının kılınışı resimlerle anlatılmış, erkek ve kadınların farklı hareketleri belirtilmiştir. İki rek'atli bir namazdaki hareketler ile diğer namazlardaki hareketler arasında fark olmadığından onların resimlerle anlatılmasına gerek duyulmamıştır.

Sabah Namazının Farzının Kılınışı:

Birinci Rek'at: 1) Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.

2) Kamet getirilir. (Erkekler için)"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir.

Niyet

2- NAMAZ NASIL KILINIR/ İFTİTAH TEKBİRİ

" Allahü Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır.Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır.Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.

İftitah tekbiri

3- NAMAZ NASIL KILINIR/ KIYAM

Tekbirden sonra eller bağlanır. Ayakta iken secde edilecek yere bakılır.

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur'an'dan başka bir sûre daha okunur.

Erkekler , sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.

Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.

Kıyam

4- NAMAZ NASIL KILINIR/ RÜKU

"Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve burada üç defa " Sübhâne Rabbiye'l-azim" denilir. Rükû da iken ayakların üzerine bakılır.

Erkekler, rükûda , parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlar.

Kadınlar, rükûda , sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.

Rüku

5- NAMAZ NASIL KILINIR/ RÜKÛDAN KALKIŞ

"Semiallâhü limen hamideh " diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta "Rabbena leke'l-hamd" denilir.

Rükûdan Kalkış

6- NAMAZ NASIL KILINIR/ SECDE

" Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar , parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

Secde

7- NAMAZ NASIL KILINIR/ İKİ SECDE ARASI OTURUŞ

"Allahü Ekber" diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak par makları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar."Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir."Allahü Ekber" diyerek secdeden ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır

Secdeden kalkarken; önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır.

İftitah tekbirinden itibaren buraya kadar yapılanlara "bir rek'at" denir."Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere " Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir."Allahü Ekber" diyerek secdeden ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Secdeden kalkarken; önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır. İftitah tekbirinden itibaren buraya kadar yapılanlara "bir rek'at" denir.

Ayakta sırasıyla; a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur'an'dan başka bir sûre daha okunur. Birinci rek'atte olduğu gibi "Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denilir."Semiallâhü limen hamideh" diyerek ayağa kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denilir."Allahü Ekber " diyerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir."Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkılıp dizler üzerine oturulur. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur.

Sonra " Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

İki Secde Arası Oturuş

8- NAMAZ NASIL KILINIR/ OTURUŞ

"Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkıp oturulur. Otururken, el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır.

Oturuşta sırasıyla; a) Ettehiyyatü, b) Allahümme salli, c) Allahümme bârik, d) Rabbenâ âtina... duaları okunur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar.

Oturuş

9- NAMAZ NASIL KILINIR/ OTURUŞ (ŞAFİİ)

"Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkıp oturulur. Otururken, el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır.

Oturuşta sırasıyla; a) Ettehiyyatü, b) Allahümme salli, c) Allahümme bârik, d) Rabbenâ âtina... duaları okunur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar.

Oturuş (Şafii)

10- NAMAZ NASIL KILINIR/ SELAM

Önce başını sağa çevirerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" denir. Selâm verirken omuzlara bakılır.

Sonra başını sola çevirerek, "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" denilir. Böylece iki rekat namaz tamamlanmış olur.

Selam

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