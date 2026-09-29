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Vatandaşlardan büyük tepki var! Belediyenin sorumsuzluğu büyük bir felakete yol açıyordu

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Vatandaşlardan büyük tepki var! Belediyenin sorumsuzluğu büyük bir felakete yol açıyordu
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Besni'de bir nişan töreni sırasında 6-7 metre derinliğindeki denetimsiz inşaat çukuruna düşerek ağır yaralanan iki küçük çocuğun aileleri, bölgede hiçbir güvenlik önlemi aldırmayan Besni Belediyesi ve inşaat sorumlularına tepki göstererek yargı sürecini başlattı.

  • Adıyaman'ın Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde denetimsiz bir inşaat alanındaki 6-7 metre derinliğindeki temel çukuruna düşen 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk yaralandı.
  • 7 yaşındaki Serhat Ayaz Çelik'te ayağında ve burnunda kırıklar ile göz çevresinde ağır yaralanmalar tespit edildi; beyin kanaması riski nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gözetim altında tutuluyor.
  • Aileler, Besni Belediyesi, inşaat sahipleri ve sorumlu kurumlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir davet evinin hemen yanındaki denetimsiz inşaat alanı az daha bir faciaya yol açıyordu. Besni Belediyesi'nin yeterli denetim ve güvenlik önlemi almadığı öne sürülen yaklaşık 6-7 metre derinliğindeki temel kazı çukuruna kayarak düşen 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk yaralandı. Çocuklardan birinin hastanedeki tedavisi sürerken, aileler ihmallere tepki göstererek belediye ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir davet evinde düzenlenen nişan töreni sırasında meydana geldi. Tören alanının hemen yanı başında bulunan, etrafı kapatılmamış ve hiçbir güvenlik önlemi alınmamış inşaat alanına kayan 5 yaşındaki Hasan Sencer Çelik ile 7 yaşındaki Serhat Ayaz Çelik, yaklaşık 6-7 metre derinliğindeki beton dökülü temel çukuruna düştü. Metrelerce yüksekten düşen çocukları, çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar fark ederek aileye haber verdi.

BİR ÇOCUKTA KIRIKLAR VE BEYİN KANAMASI RİSKİ VAR

Olay yerinde kendi imkanlarıyla çocuklarını çıkaran aileler, yaralıları önce Besni Devlet Hastanesi’ne, ardından ileri tetkik için Gaziantep Şehir Hastanesi’ne götürdü.

  • 5 yaşındaki Hasan Sencer Çelik: Hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.
  • 7 yaşındaki Serhat Ayaz Çelik: Ayağında ve burnunda kırıklar, göz çevresinde ağır yaralanmalar tespit edilen küçük Serhat, beyin kanaması riski nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gözetim altında tutuluyor.

AİLELERDEN BESNİ BELEDİYESİ'NE BÜYÜK TEPKİ 

Yaşanan skandalın ardından mağdur aileler, facianın göz göre göre geldiğini vurguladı. Yerleşim yerlerinin ve sosyal alanların göbeğindeki inşaat alanlarında gerekli denetimleri yapmayan, çevresel güvenlik tedbirlerini zorunlu kılmayan Besni Belediyesi'ni sert bir dille eleştiren aileler; Besni Belediyesi, inşaat sahipleri ve tüm sorumlu kurumlar hakkında resmi şikayette bulunduklarını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com
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