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Mehmet öğretmene son görev! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

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Mehmet öğretmene son görev! Cenazesinde gözyaşları sel oldu
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Osmaniye’de görev yaptığı okulun bahçesinde yeğeninin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Bilgili’nin cenaze törenine öğrencileri, yakınları, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Osmaniye'de görev yaptığı lisenin bahçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cinayete ilişkin soruşturmada, tetiği çeken yeğenin şizofreni hastası olduğu iddia edilirken, hayatını kaybeden öğretmenin Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in eniştesi olduğu ortaya çıktı.

PROTOKOL VE ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Mehmet Bilgili için Cebelibereket Şehitlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazeye; Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ve Bilgili'nin kayınbiraderi olan Belediye Başkanı İbrahim Çenet başta olmak üzere kent protokolü, eğitimcinin öğrencileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından sevilen öğretmenin cenazesi, Asri Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi.

KATİL ZANLISI YEĞENLE İLGİLİ 'ŞİZOFRENİ' İDDİASI

Merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde meydana gelen kanlı saldırının detayları da netleşmeye başladı. Aralarındaki husumet nedeniyle amcası Mehmet Bilgili'yi görev yaptığı okulun bahçesinde kurşunlayarak ölümüne neden olan yeğen A.E. Bilgili'nin şizofreni hastası olduğu öne sürüldü. Olayın hemen ardından emniyet güçlerince gözaltına alınan zanlının adli işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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