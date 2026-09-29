Almanya’da görevli savcı İstanbul’da hayatını kaybetti: Ölümü şüpheli bulundu

Almanya’da görevli savcı İstanbul’da hayatını kaybetti: Ölümü şüpheli bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tatil için İstanbul’a gelen Almanya’da görevli 42 yaşındaki savcı Sibel Tunç, günlerdir devam eden kusma şikayeti nedeniyle hastaneye başvurdu. Silivri'de tedavi için beklediği sırada aniden fenalaşarak yaşamını yitiren Tunç’un ölümü şüpheli bulunurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
- Almanya'da savcı olarak görev yapan 42 yaşındaki Sibel Tunç, tatil için geldiği İstanbul'un Silivri ilçesinde hayatını kaybetti.
- Yaklaşık dört gündür kusma şikayeti olan ve kronik tansiyon hastası olduğu belirtilen Tunç, 13 Eylül'de saat 02.42'de Silivri Devlet Hastanesi'ne başvurdu ve tedavi beklerken fenalaşarak saat 04.50'de yaşamını yitirdi.
- Tunç'un ölümü şüpheli değerlendirilerek adli soruşturma başlatıldı ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Almanya’da savcı olarak görev yapan 42 yaşındaki Sibel Tunç, eşiyle birlikte tatil için geldiği İstanbul’un Silivri ilçesinde yaşamını yitirdi. Yaklaşık dört gündür kusma şikayeti bulunan Tunç, başvurduğu Silivri Devlet Hastanesi’nde tedavi için beklediği sırada aniden fenalaştı. Ölümünün şüpheli değerlendirilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TATİL İÇİN İSTANBUL’A GELMİŞTİ
Hamburg doğumlu ve Alman vatandaşı olduğu belirtilen Sibel Tunç, eşi Aykut T. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye’ye geldi. Çift, Silivri’nin Mimar Sinan Mahallesi’nde bir evde konaklamaya başladı.
Yaklaşık dört gündür kusma şikayeti yaşayan Tunç’un, kronik tansiyon hastası olduğu da belirtildi. Şikayetlerinin yeniden artması üzerine 13 Eylül günü saat 02.42 sıralarında Silivri Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
HASTANEDE BEKLERKEN ANİDEN FENALAŞTI
Acil serviste kaydı yapılan 42 yaşındaki kadın, tedavi için beklediği sırada bir anda fenalaştı. Durumunun ağırlaşması üzerine kırmızı alana alınan Tunç’a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Tunç, saat 04.50 sıralarında hayatını kaybetti.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Tunç’un hastanede beklenmedik şekilde yaşamını yitirmesi üzerine ölüm şüpheli olarak değerlendirildi ve adli soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Adli Tıp’taki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Tunç’un cenazesi Silivri’de toprağa verildi.