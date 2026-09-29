Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti

Sermaye piyasalarını sarsan fon krizinde, istifa eden eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. ekonomim.com'un haberine göre; Kaya çiftinin, tartışmalara konu olan hisse işlemlerinden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarı devlete iade ettiği iddia edildi.

Söz konusu iddiaya göre Kaya ve eşi, bu devasa meblağı doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen resmi banka hesabına aktardı.

163 MİLYON YATIRIP, 2,17 MİLYAR LİRA KAZANMIŞLARDI

Fon krizinin patlak vermesinin ardından Kaya çiftinin, Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve kısa süre içinde bu hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde ettiği ifade edilmişti.

AKILLARA 'ETKİN PİŞMANLIK' YASASI GELDİ

Söz konusu 2,2 milyar liralık iade iddiası, akıllara Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "etkin pişmanlık" uygulamasını getirdi. SPK Kanunu'nun 107/3 maddesi uyarınca; hakkında suç duyurusu kararı alınan şahıslar, elde ettikleri menfaatin iki katı miktarı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına yatırmaları halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabiliyor. SPK'nın son yayınladığı bültende bu işlem için özel bir IBAN numarası dahi paylaşılmış ve ödemelerin "etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı" notuyla yapılması gerektiği belirtilmişti.

SPK 131 FONUN TASFİYESİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

SPK'nın 17 Eylül tarihli kararları doğrultusunda, 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fon tasfiye ediliyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre bu fonlarda içeride kalan 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

Tasfiye süreçlerinin yönetimi için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilirken, SPK tasfiye için öngörülen azami süreyi 3 aydan 6 aya çıkardı. 28 Eylül’de yapılan son açıklamaya göre, TEFAS üzerinden iptal edilen talimatların sahiplerine, fondaki katılma payı oranında tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacağı duyuruldu.