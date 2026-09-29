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Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti

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Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında fon soruşturmasında dikkat çeken yeni bir iddia ortaya atıldı. Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden 2,17 milyar TL çektikleri öne sürülen Kaya çiftinin, yaklaşık 2,2 milyar TL’yi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hesabına yatırdığı iddia edildi.

  • İstifa eden eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, tartışmalara konu hisse işlemlerinden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi banka hesabına iade ettiği iddia edildi.
  • Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve bu hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde ettiği ifade edilmişti.
  • SPK'nın 17 Eylül tarihli kararları doğrultusunda 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fon tasfiye ediliyor ve bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

Sermaye piyasalarını sarsan fon krizinde, istifa eden eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. ekonomim.com'un haberine göre; Kaya çiftinin, tartışmalara konu olan hisse işlemlerinden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarı devlete iade ettiği iddia edildi.

Söz konusu iddiaya göre Kaya ve eşi, bu devasa meblağı doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen resmi banka hesabına aktardı.

163 MİLYON YATIRIP, 2,17 MİLYAR LİRA KAZANMIŞLARDI

Fon krizinin patlak vermesinin ardından Kaya çiftinin, Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve kısa süre içinde bu hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde ettiği ifade edilmişti.

AKILLARA 'ETKİN PİŞMANLIK' YASASI GELDİ

Söz konusu 2,2 milyar liralık iade iddiası, akıllara Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "etkin pişmanlık" uygulamasını getirdi. SPK Kanunu'nun 107/3 maddesi uyarınca; hakkında suç duyurusu kararı alınan şahıslar, elde ettikleri menfaatin iki katı miktarı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına yatırmaları halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabiliyor. SPK'nın son yayınladığı bültende bu işlem için özel bir IBAN numarası dahi paylaşılmış ve ödemelerin "etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı" notuyla yapılması gerektiği belirtilmişti.

SPK 131 FONUN TASFİYESİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

SPK'nın 17 Eylül tarihli kararları doğrultusunda, 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fon tasfiye ediliyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre bu fonlarda içeride kalan 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

Tasfiye süreçlerinin yönetimi için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilirken, SPK tasfiye için öngörülen azami süreyi 3 aydan 6 aya çıkardı. 28 Eylül’de yapılan son açıklamaya göre, TEFAS üzerinden iptal edilen talimatların sahiplerine, fondaki katılma payı oranında tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacağı duyuruldu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Yorumlar (52)

Haber Yorumlarımustafa CUMHUR:

ispat gerekir ben inanmıyorum hem iade yetmez hapis cezası almalılar

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Irmak:

amacın nedir

yanıt5
yanıt33
Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Orhqn ırmak Amaç ülke ve milletin malına el uzatana ceza kesilmesini istemesi senin amacın nedir

yanıt22
yanıt0
Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

2.2 milyar TL yi iade etti. spk nın 107/3 maddesi gereğince hakkında suç duyurusu bulunan şahıslardan elde ettikleri kazancın iki katını ödemelerini hazine ve maliye bakanlığı hesabına iadesini talep ediyor. bir katını iade etti kalan katınıda mehmet şimşek mi iade edecek.

yanıt14
yanıt1
Haber YorumlarıMehmet Akyürek:

nerden bilelim yaptırdığını bir dekont delil varmı?

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Yok böyle bişey milletin gazını almaya çalışıyorlar bunlarda o karakter olsa zaten yapmazlardı

yanıt33
yanıt4
Haber Yorumlarısinan çelik:

Geri versede mutlaka yaptırım olmalı. Bundan sonra yapacaklar ders nitelğinde cezalar gelmeli

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme3
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