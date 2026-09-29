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İspanyol oyuncu Arón Piper, Hande Erçel'i Instagram'dan takibe aldı

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İspanyol oyuncu Arón Piper, Hande Erçel'i Instagram'dan takibe aldı
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Hande Erçel'e dünyaca ünlü bir isimden dikkat çeken sosyal medya hamlesi geldi. “Elite” dizisinde canlandırdığı Ander karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Arón Piper, Erçel'i Instagram'da takibe aldı. İkilinin bilinen ortak bir projesi bulunmazken, Erçel'in İspanyol yıldıza henüz karşılık vermediği görüldü.

  • Arón Piper, Hande Erçel'i Instagram'dan takibe aldı; Erçel ise Piper'ı takip etmedi.
  • İki oyuncunun birlikte rol aldığı bilinen bir proje bulunmuyor ve Piper'ın takip nedenine dair taraflardan açıklama gelmedi.
  • 1997 doğumlu Arón Piper, 2018-2021 yılları arasında Netflix dizisi 'Elite'te Ander Muñoz karakterini canlandırdı.

Hande Erçel bu kez sosyal medyada yaşanan sürpriz bir gelişmeyle gündeme geldi. Netflix'in dünya çapında ses getiren “Elite” dizisinde Ander Muñoz karakterini canlandıran Arón Piper, ünlü oyuncuyu Instagram'dan takibe aldı. İspanyol yıldızın bu hamlesi kısa sürede fark edilirken, gözler Hande Erçel'in hesabına çevrildi. 

ARÓN PIPER HANDE ERÇEL'İ TAKİBE ALDI

Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Arón Piper'ın Instagram'daki takip listesine Hande Erçel'i eklemesi dikkat çekti. İki oyuncunun bugüne kadar birlikte rol aldığı bilinen bir proje bulunmazken, Piper'ın neden Erçel'i takip etmeye başladığına ilişkin taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi. 

HANDE ERÇEL'DEN KARŞILIK GELMEDİ

Piper'ın hamlesinin ardından merak edilen konulardan biri de Hande Erçel'in İspanyol oyuncuyu takip edip etmeyeceği oldu. Son haberlerde Erçel'in Piper'ı takip etmediği ve sosyal medya hamlesinin şimdilik tek taraflı kaldığı aktarıldı. 

MİLYONLAR ONU "ELITE" İLE TANIDI

1997 doğumlu Arón Piper, uluslararası şöhretini Netflix yapımı “Elite” dizisiyle yakaladı. Dizide 2018-2021 yılları arasında Ander Muñoz karakterine hayat veren oyuncu, daha sonra “The Silence” ve “The Courier” gibi farklı yapımlarda da kamera karşısına geçti. Piper, oyunculuğun yanı sıra müzik çalışmalarıyla da tanınıyor.

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