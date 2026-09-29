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Serenay Sarıkaya Paris'te şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı

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Serenay Sarıkaya Paris'te şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı Haber Videosunu İzle
Serenay Sarıkaya Paris'te şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı
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Son dönemde marka işbirlikleri, katıldığı etkinlikler ve stiliyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası'nda dünyaca ünlü yıldızlarla aynı podyumu paylaştı. Eyfel Kulesi'nin önünde gerçekleşen görkemli defilede yürüyen Sarıkaya'nın podyum enerjisi sosyal medyaya damga vururken, tercih ettiği ışıltılı elbisenin yaklaşık 528 bin liralık fiyatı dudak uçuklattı.

Son olarak "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisiyle izleyici karşısına çıkan 34 yaşındaki oyuncu, yüzü olduğu markanın elçisi sıfatıyla Paris Moda Haftası kapsamındaki 'Le Defile' etkinliklerinde sahneye çıktı.

Eyfel Kulesi manzaralı Place Joffre'da düzenlenen organizasyonda altın tonlarında, püskül detaylı ve ışıltılı bir tasarım tercih eden Sarıkaya'nın kıyafetinin bedeli belli oldu. Ünlü oyuncunun göz kamaştıran elbisesinin 9 bin 496 euro, yani güncel kurla yaklaşık 528 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı.

"AURA DEDİKLERİ ŞEY KESİNLİKLE BU"

Podyumda zaman zaman elini saçına götürerek yürüyen ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken Sarıkaya; kendinden emin hali, yüksek enerjisi ve gülümsemesiyle izleyicilerden tam not aldı. Oyuncunun podyum performansı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Görüntülerin yayılmasının ardından kullanıcılardan; “Bambaşka, rakibi yok”, “İnanılmaz bayılıyoruz kendisine”, “Aura dedikleri şey kesinlikle bu” ve “Güzeller güzeli” şeklinde övgü dolu yorumlar yağdı.

HOLLYWOOD VE MODA DEVLERİYLE BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Serenay Sarıkaya'nın sahne aldığı etkinlik, moda ve eğlence dünyasının küresel ikonlarını da bir araya getirdi. Aynı defilede; Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünyaca ünlü yıldızlar da podyumda boy gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
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