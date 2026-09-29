İmzalar atıldı! Beşiktaş'a 18'lik genç yetenek

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Beşiktaş, altyapı yapılanmasını güçlendirme çalışmaları kapsamında 18 yaşındaki Belaruslu orta saha Zakhar Drachev'i kadrosuna kattı.
Genç oyuncu yapılanmasına devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, sürpriz bir transfere imza attı.
ZAKHAR DRACHEV BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, Belarus futbolunun gelecek vadeden isimlerinden 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Zakhar Drachev'i kadrosuna kattı. Belarus U19 Milli Takımı'nda da forma giyen genç futbolcu, İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı kulüp için resmi imzayı attı.
GELİŞİMİ ALTYAPIDA SÜRECEK
Siyah-beyazlı ekibin altyapı kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki orta sahanın antrenmanlarına Beşiktaş altyapısında devam edeceği öğrenildi.
KARİYER RAKAMLARI
Kariyerinde FC Minsk A takımıyla 18 resmi müsabakaya çıkan Drachev, kulübün U19 takımında ise görev yaptığı 24 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.