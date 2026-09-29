Haberler

İmzalar atıldı! Beşiktaş'a 18'lik genç yetenek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İmzalar atıldı! Beşiktaş'a 18'lik genç yetenek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, altyapı yapılanmasını güçlendirme çalışmaları kapsamında 18 yaşındaki Belaruslu orta saha Zakhar Drachev'i kadrosuna kattı.

Genç oyuncu yapılanmasına devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, sürpriz bir transfere imza attı.

ZAKHAR DRACHEV BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, Belarus futbolunun gelecek vadeden isimlerinden 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Zakhar Drachev'i kadrosuna kattı. Belarus U19 Milli Takımı'nda da forma giyen genç futbolcu, İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı kulüp için resmi imzayı attı.  

GELİŞİMİ ALTYAPIDA SÜRECEK

Siyah-beyazlı ekibin altyapı kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki orta sahanın antrenmanlarına Beşiktaş altyapısında devam edeceği öğrenildi.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyerinde FC Minsk A takımıyla 18 resmi müsabakaya çıkan Drachev, kulübün U19 takımında ise görev yaptığı 24 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Hamza Temur
Hamza Temur
Haberler.com
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi 'Yok artık' dedirtti

Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti

Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut:

Wooooavvvv bjk süper transfer yapmis

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya’da görevli savcı İstanbul’da hayatını kaybetti: Ölümü şüpheli bulundu

Tatil için gelmişti: Türk kökenli savcı son nefesini Silivri'de verdi
Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde

Turizm sektöründe fuhuş depremi! Listede tanınmış isimler de var
Dursun Özbek, Ali Koç'un koltuğuna oturdu

Dursun Özbek, Ali Koç'un koltuğuna oturdu
Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı

Salah hakkında "Virüsten kaçtı" iddiası
Ağladığını sanıp yanına koştu... Ünlü oyuncu telefon ekranını görünce neye uğradığını şaşırdı!

Ağladığını sanıp koştu! Ünlü oyuncu gerçeği görünce şoke oldu!
Hakem operasyonunda büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı

Büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım

Ferhat Gündoğdu'yu gözaltına aldıran eski hakemden olay paylaşım