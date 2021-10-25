Çevreci ressamın basın açıklaması öncesi yanan evine 'kundaklama' şüphesi

Karadeniz Bölgesi'nde çevre sorunlarına çizdiği tablolarla dikkat çeken ressam Gökçe Erhan'ın, tek yaşadığı, Gökçesu Mahallesi'ndeki 2 katlı ve yöresel mimarili evinde, cumartesi akşamı belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evden son anda çıkan Erhan'ın ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi, Erhan'ın tabloları da küle döndü.

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Son Dakika Haberleri