Büyükşehir'in 6 milyon TL'lik araçları ile hafriyat yönetim sistemi tanıtıldı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 milyon TL maliyetle hizmete sunulan Çöp Ara Transfer İstasyonlarında kullanılacak 4 adet çekici ve 4 adet semireteyler ile Hafriyat Yönetim Sistemi tanıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen tanıtım törenine Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin ve Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları Serdar Öztürk, Bayar Özsoy, daire başkanları ile vatandaşlar katıldı. İbadet aşkıyla kente hizmet ettiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Büyükkılıç, Kayserililere layık olmak için çırpındıklarını belirterek, kent estetiği ve çevre temizliği konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek, ilçe belediyelerine de temizlik konusunda hassasiyetle yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir Kayseri bırakabilmek amacıyla çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar ve yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade ederek, "Bugün burada tanıtımını yaptığımız araçları kullanacağımız ve Kasım ayı içerisinde işletmeye alacağımız çöp ara transfer istasyonları marifetiyle ilçelerimize çöp konusunda önemli fırsat sunuyoruz" dedi. Develi İlçe sınırları içerisinde kurulan çöp ara transfer istasyonu ile Develi, Tomarza ve Yahyalı İlçelere, Bünyan İlçe sınırları içerisinde kurulan çöp ara transfer istasyonu ile Bünyan, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerine hizmet verileceğini belirten Büyükkılıç, "İşletmeye alınacak bu iki çöp transfer istasyonu marifetiyle ilçelerde oluşan yıllık 75 bin ton evsel atık bertaraf edilmek üzere katı atık düzenli depolama tesisine taşıyarak katı atık bertarafını bir bütün olarak sağlayacağız. Merkezde yaptığımız çalışmaları, taşrada da yapma yönünde ilçe belediyelerimiz ile dayanışarak bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Proje çalışmaları devam eden Yeşilhisar, Sarız ve Pınarbaşı İlçelerinde kurulacak çöp ara transfer istasyonlarını da 2022 yılı içerisinde işletmeye alarak bu ilçelerimiz de çöp sorununu çözeceğiz. Çevre ile ilgili, çöp ile ilgili herhangi bir sorun kalmamış olacak" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi bünyesinde, 2 milyon ton evsel nitelikli katı atığı bertaraf ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 milyon metreküp metan gazını toplayarak atmosfere salınımı engelledik. Topladığımız bu metan gazını yakarak 170 milyon kw elektrik ürettik. Kojenerasyon ünitelerinde oluşan atık ısı ile ısıtılan 10 bin metrekare kapalı alana sahip serada 3 bin ton domates ürettik. Kompost üretim tesisimizi 2019 yılında projelendirip, hayata geçirip, devreye alarak bu zaman içerisinde bin ton park ve bahçe atığını işledik, komposta çevirdik. Üretilen kompostu parklarımızda peyzaj çalışmalarında kullandık. Pandemi koşulları dolayısıyla tıbbi atık miktarında belirgin artışlar olmasına rağmen 600 sağlık kuruluşuna kesintisiz bir hizmet sağlayarak, oluşan tıbbi atıkları kesintisiz topladık, sterilize edip bertarafını sağladık. Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında sanayi sitelerinde kesintisiz denetim yaptık."

Kayseri'de merkezi ısıtma sistemine sahip tüm konut ve iş yerlerini doğalgaza geçirdiklerinin altını çizen Büyükkılıç, "Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde ilk ve ortaokulları kapsayan atık pil toplama kampanyaları düzenledik. Çocuklarımızın çevre hassasiyetini artırmak amacıyla kampanyada dereceye giren okullara çeşitli ödüller vermek suretiyle teşvik ettik. 2021 yılı itibari ile Kayseri'de ilk defa hafriyat kirliliğini denetlemek için Hafriyat Şube Müdürlüğünü kurduk. Bu önemli bir adımdı. Her bölgemizi kapsayacak 3 ana hafriyat döküm sahası belirledik. Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıyan araçların takibinin yapılması amacıyla, araçlara GPS ve damper sensörü taktırma zorunlulu hale getirdik. İzleme ve Koordinasyon Merkezi oluşturularak hafriyat araçlarının takibini sağladık. Artık kimse rastgele yere hafriyat dökemiyor, bu önemli çalışmaydı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde "Alo Hafriyat İhbar Hattı" oluşturularak, hafta sonu ve hafta içi, 7/24 saat çalışma esasına dayalı çevre zabıta ekipleri oluşturduk" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirde oluşan tüm hafriyatı üretildiği noktadan bertaraf edileceği yere kadar denetleyerek, böylece kaçak dökümü engelleyip çevre kirliliğini minimuma indirdiklerini, yılın ilk 6 aylık döneminde yaklaşık 700 bin metreküp hafriyat toprağı kontrollü olarak bertaraf ettiklerini anlattı. Başkan Büyükkılıç, sıfır atık projeleri kapsamında yaptıkları çalışmaları da anlatarak, şöyle konuştu:

"İlçe belediyeleri ile koordineli olarak başlatılan yapı ruhsatlı işlerde ortaya çıkan şehrimizin kıymetli nebati toprağı öncelikle peyzaj işlerinde, hafriyat toprağı ise altyapı ve dolgu işlemlerinde kullandırılarak cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin en önemli aşamalarından birini daha tamamlamış bulunmaktayız. Yine Sıfır atık projesi kapsamında, Belediye hizmet binalarımız için Sıfır Atık Yönetim Planları hazırladık. Sıfır atık belgelerini tüm binalarımıza aldık. İlçe Belediyelerine ve talepte bulunan kamu kurum kuruluşlarına sıfır atık toplama ekipman desteği sağladık. 2025 sonrası hizmet verecek yeni bir tesisin planlaması çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Yeni tesis alanı olarak belirlenen 625 bin metrekare alan için Fizibilite ve ÇED Raporu çalışmalarına başladık. Planlanan yeni tesis bünyesinde kurulacak; Mekanik Ayrıştırma Tesisi, Biyometanizasyon Tesisi, Kompost Tesisi, Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi, Yakma Tesisi, Elektrik Üretim Tesisi, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Düzenli Depolama Sahası, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi ile atığın karakteristiğine göre yönetildiği 35 yıllık kapasiteye sahip, entegre bir atık yönetim Sistemi kurarak Türkiye'de ilk olmayı hedeflediğimiz paylaşmak istiyorum."

Hayvansal atıkları değerlendirmek amacıyla yapmış olduğumuz biyogaz tesisinin de hayata geçirildiğini ve şuanda elektrik üretildiğini belirten Büyükkılıç, "Çevremizin ve doğal yaşam kaynaklarımızın sahibinin yalnızca bizler olmadığı bilinciyle gelecek nesillere daha temiz ve kaliteli bir çevre emanet etmek için yarının doğasını bugünden aldığımız önlemler ile koruyoruz ve korumaya devam edeceğiz. Ayrıca, 11.11.2021'de inşallah yine milyonlarca ağaçla topraklarımızı buluşturacağız" dedi. Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizin kıymetini bilelim, birbirimizin kıymetini bilelim, insanımızın kıymetini bilelim. Türkiye'de kendisinden söz ettiren böyle bir şehirde yaşadığımız, böyle bir şehre hizmet ettiğimiz, Ay yıldızlı Türk Bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı nesiller yetiştiren bu şehrimizle gurur duyuyoruz" diyerek konuşmasını noktaladı.

Kayseri'ye sağladığı gerek çevre ile ilgili hassasiyetin gerekse yeşilin artırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileten AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız değerli Memduh ağabeyimize, ekibine ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, "Kayseri'ye atandıktan sonra ziyaretime gelen misafirlerin şehrimiz ile ilgili ilk izlenimleri ve düşünceleri bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Gelen bütün misafirlerimiz Kayseri'mizin temizlik ve bakım konusunda son derece iyi olduğunu, bunun da daha ileri noktalara taşıması adına Büyükşehir Belediyemizin durmadığını ve bu konuda çalışmalara devam ettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu hizmetlerin ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye başkanımıza olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından dualar edildikten sonra protokol, Çöp Ara Transfer İstasyonu'nda kullanılacak araçları inceledi.

Ayrıca programda Eylül ayında Tabipler Odası ile işbirliğinde düzenlenen bisiklet turu etkinliğinde bisiklet kazanan talihlilere bisikletleri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin'in de katılımıyla verildi. - KAYSERİ