BAU Konservatuar Açılış Töreni Gerçekleşti | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

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Bahçeşehir Pera açılış törenine; Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, BAU Mütevelli Heyet Üyesi ve eski bakan Burhan Kara, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Koleji İcra Heyeti Başkanı Hüseyin Yücel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konuklar, açılıştan evvel yeni binayı gezdi. Öğrenciler ise konuklara, caz konseri, dans ve tiyatro gösterisi üzere açılışa özel performanslar sergiledi.

YÜCEL: "TÜRKİYE'NİN SESİNİ EVRENSEL DÜNYA İLE BULUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ"

Hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen Enver Yücel, "Öğrencilerimizin Yüksekova'dan Edirne'ye, Sinop'tan Antakya'ya, Konya'dan Giresun'a kadar farklı illerden olmasına özen gösterdik. Mülakatla, yetenekleri doğrultusunda her kesimden öğrenciyi okulumuza kabul ettik. Türkiye'nin sesini evrensel dünya ile buluşturmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizi de buna göre yetiştireceğiz" dedi.

PROF. DR. KARADENİZ: "KÜLTÜR VE SANAT MOZAİĞİNİ BİR ARAYA GETİRMİŞ OLUYORUZ"

Rektör Prof. Dr. Şirin Karadeniz de "Yeni eğitim öğretim yılında konservatuvarı Pera'da tarihi binada yeniden kurguladık. Bu bölümü kurarken hayalimiz, yerelden güçlenen, değerlerini ön plana çıkartan ve bunu dünyaya servis ederek müziğimizi, sanatımızı, kültürümüzü, tiyatro geçmişimizi sunmaktı. Aynı zamanda dünyadan beslenerek yerele uyarlamayı istedik. Böylesine tarihi bir mekanda olmak da o hayali çok güzel yaşatıyor. Yeni eğitim döneminde bütünleşik eğitim programıyla, farklı ülkelerdeki uluslararası ağımızla, üniversiteler ve sanat okullarıyla yaptığımız anlaşmalarla kültür ve sanat mozaiğini bir araya getirmiş oluyoruz" diye konuştu.

"YARI ZAMANLI SERTİFİKA PROGRAMLARI OLACAK"

Prof. Dr. Karadeniz, "Yeni akademik yılda hem gençlerimiz hem yüksek lisansta eğitim alan öğrencilerimiz hem de dışarıya verdiğimiz sertifikalı yarı zamanlı konservatuvar dersleriyle her yaştan, insan burada olacak, eğitim alacaklar. Bütün mekanlarımız icra için hem öğrencilerimize hem de sanatçılarımıza açık olacak. Sanatla ilgilenen, bunu meslek edinen, sanata gönül veren kişilerin bir araya geleceği bir merkez olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim o nedenle bugün inanılmaz heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

GECEDE YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Ödül alan sanatçılara teşekkür eden Prof. Dr. Karadeniz, üç önemli ismin aynı zamanda bölümde hoca olduğunu da belirtti. Prof. Dr. Karadeniz, "Lisans, yüksek lisanstaki öğrencilerimizle bir araya geliyorlar, deneyimlerini paylaşıyorlar. Bu usta isimler yaşamlarını sanata adamış isimler ve öğrencilerle birlikte olmaları, onlar için büyük mutluluk. Öğrenciler sadece bilgiyi almıyor, sanatçı duruşunu öğreniyorlar. Davranış kalıplarını, düşünce tarzını görüyorlar. O yüzden 3 ödülü kabul eden sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

DOÇ. DR. SEZGİN: YENİLİKÇİ KONSERVATUVAR RUHUYLA YOLA ÇIKTIK

Türkiye'nin en genç konservatuvarı olduklarını söyleyen BAU Konservatuvar Bölümü Müdürü Doç. Dr. Bülent Sezgin ise "Yenilikçi konservatuvar ruhuyla yola çıktık. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü konzorvatif olmayan konservatuvar fikri, günümüzün özellikle dijitalleşme, istihdama, proje ve uluslararası ilişkiler odaklı sanat eğitiminin ülkemizde yerelden evrensele yapılandırılması çok değerli, biz de bu felsefeyle kurulduk. Ülkemizin değerli sanatçılarıyla ilişkimizi güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu nedenle Rutkay Aziz, Gülsin Onay ve Ümit Tokcan'a yaşam boyu onur ödülünü veriyoruz" diye konuştu.

YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI

Doç. Dr. Sezgin, "Müzik, sahne sanatlarında öğrencilerimiz bulunuyor. Aynı zamanda modern dans bölümünü kurduk. Yüksek lisans düzeyinde ise ileri oyunculuk, ses ve caz programlarımız var. Çoklu boyutlarla, disiplinler arası eğitim vermeye çalışıyoruz. Şu anda 170 öğrencimiz bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda bu sayının çok daha yukarıya çıkmasını hedefliyoruz ama önceliğimiz nitelikli sanat eğitimidir. Her öğrencinin bu eğitimden faydalanmasını istiyoruz o nedenle Muhsin Ertuğrul ve Aşık Veysel burslarımızla da yetenekli gençleri destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni akademik yılın ve kampüsün hayırlı olmasını dileyen Hüseyin Yücel de kendi sanat koleksiyonundan 2 eseri konservatuvar bölümüne armağan etti. Tabloları, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve BAU Konservatuvar Direktörü Aslıhan Umar teslim aldı.

Ödül törenin ardından başta Gülsin Onay olmak üzere birçok sanatçı performans sergiledi.

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