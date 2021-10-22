Anadolu Üniversitesi Akademik Performans Ödülleri sahiplerini buldu
Fotoğraf Galerisi için tıklayın"Anadolu Üniversitesi 2020 Makale Performans, Akademik Başarı ve Akademik Üstün Başarı Ödülleri" Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
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"Anadolu Üniversitesi 2020 Makale Performans, Akademik Başarı ve Akademik Üstün Başarı Ödülleri" Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya ve Prof. Dr. Fatih Temizel'in sıra senato üyeleri ve ödül alan öğretim elemanları katıldı.
Rektör Erdal: "Böyle bir çağda toplumlar için Üniversitelerin önemi artmaktadır"
Törende gerçekleştirdiği konuşmasında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, bilimin insanın kendini ve doğayı daha iyi anlamasını, potansiyelini mümkün mertebe hayata geçirmesini, daha güzel bir bugün ve gelecek inşa etmesini sağladığına dikkat çekti. Rektör Erdal sözlerinin devamında şunları söyledi: "Özellikle yaşadığımız dijital çağda bilim ve bilimsel çalışmalar toplumlar için her zamankinden daha fazla anlam taşımaktadır. Günümüzde bilimsel yenilikler tarihte olmadığı kadar hızlı bir şekilde birbirini takip etmektedir. Bu bağlamda ülkeler arasında bilhassa bilimsel yenilik temelli oluşan bir rekabetten söz edebiliriz. Böylesi bir çağda toplumlar için üniversitelerin, bilim insanlarının ve bilimsel çalışmaların önemi artmaktadır. "
Anadolu Üniversitesi'nin kurulduğu günden itibaren gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetlerle Türkiye'de daima müstesna bir konuma sahip olduğunun ve bilim yarışında her zaman önde olmayı gaye edindiğinin altını çizen Rektör Erdal, "Nitekim sizlerin de gerek nicelik gerekse nitelik açısından yaptığınız çalışmalarla bu gayemizi hayata geçirdiğinizi ve ülkemizi bilimsel anlamda ileri noktalara taşıdığınızı gururla belirtmek isterim. Bizler de "Marifet iltifata tabidir" düsturuyla sizleri bilimsel çalışmalarınızda teşvik etmeyi ve bilimsel çalışmalarınızdaki zorluklara karşı sizlere destek olmayı amaçlıyoruz. Bu duygularla bilimsel çalışmalarınızdaki başarılarınızın ileriki yıllarda daha da artmasını temenni ediyorum. " dedi.
2020 Yılı Makale Performans Ödülleri sahiplerini buldu
2020 yılı içerisinde; Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indekslerinde taranan dergilerde en az 1 adet makale yayımlamış olmak, Science Citation Index (SCI) veya Science Citation Index Expanded (SCI-E) indekslerinde taranan dergilerde en az 3 adet makale yayımlamış olmak, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) temel alanlarında tanımlanan uluslararası alan indekslerinde ve International Scientific Indexing (ISI) Database'e giren ilgili indekslerde veya SCOPUS'da en az 2 adet makale yayımlamış olmak, Ulakbim (TR-dizin) de taranan dergilerde en az 4 adet makale yayımlamış olmak, koşullarından birini sağlayan Anadolu Üniversitesi akademisyenleri Makale Performans Ödülü almaya hak kazandı. Ödül alan isimler ise şöyle;
Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt
Doç. Dr. Ahmet Alper Öztürk
Prof. Dr. Ahmet Özdemir
Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe
Doç. Dr. Arzu Arıkan
Prof. Dr. Ayşe Sibel Türküm
Doç. Dr. Bahtiyar Eraslan Çapan
Dr. Öğr. Üyesi Behiye Arabacıoğlu
Doç. Dr. Behiye Şenel
Prof. Dr. Bülent Açma
Öğr. Gör. Dr. Cem Tümlü
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Karamaşa
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Güler
Doç. Dr. Deniz Karagöz
Prof. Dr. Dilek Tanışlı
Dr. Öğr. Üyesi Ece Doğantan
Prof. Dr. Esra Ceyhan
Doç. Dr. Evrim Yenilmez
Prof. Dr. Ethem Esen
Doç. Dr. Fatih Göger
Prof. Dr. Fatih Temizel
Prof. Dr. Gökalp İşcan
Doç. Dr. Gökhan Güneysu
Prof. Dr. Göksel Arli
Araş. Gör. Göksel Cüre
Araş. Gör. Gözde Öztürk
Araş. Gör. Gülefşan Özge Kalaycı
Araş. Gör. Gülhan Yılmaz Bursa
Doç. Dr. Gülsel Yurtdaş Kırımlıoğlu
Prof. Dr. Hakan Karakehya
Araş. Gör. Dr. Hakan Kılınç
Doç. Dr. Hakan Sezerel
Dr. Öğr. Üyesi Hale Gamze Ağalar
Araş. Gör. Hatice Altınok
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Tuba Kıyan
Doç. Dr. İnci Aras
Doç. Dr. Kemal Göler
Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün
Prof. Dr. Mehmet Oğuz Arslan
Prof. Dr. Meral Güven
Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak
Prof. Dr. Mine Kürkçüoğlu
Prof. Dr. Miriş Dikmen
Doç. Dr. Murat Doğan Şahin
Araş. Gör. Dr. Murat Soyseve
Prof. Dr. Müzeyyen Demirel
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Elam
Prof. Dr. Nuray Tokgöz
Doç. Dr. Nurcan Bektaş Türkmen
Prof. Dr. Özgür Devrim Can
Doç. Dr. Özlem Atlı Eklioğlu
Prof. Dr. Özlem Diken
Prof. Dr. Rana Arslan
Doç. Dr. Rüstem Keçili
Prof. Dr. Semra Günay Aktaş
Araş. Gör. Şengül Balkaya
Prof. Dr. Serhat Odluyurt
Doç. Dr. Serpil Koçdar
Öğr. Gör. Dr. Sevgi Çalışır Zenci
Prof. Dr. Sevim Küçük
Prof. Sıdıka Sibel Sevim
Doç. Dr. Sinem Ilgın
Prof. Dr. Tevfik Volkan Yüzer
Prof. Dr. Tuba Çengelci Köse
Prof. Dr. Ümide Demir Özkay
Araş. Gör. Dr. Ümran Alan
Prof. Dr. Yasemin Ergenekon
Prof. Dr. Yavuz Bülent Köse
Doç. Dr. Zerrin Cantürk
Akademik Başarı Ödüllerini Rektör Yardımcıları verdi
2020 yılı içerisinde SSCI, AHCI indekslerinde taranan dergilerde 2 adet makale yayımlamış olmak, SSCI, AHCI indekslerinde taranan dergilerde 1 adet makale ve ÜAK temel alanlarında tanımlanan uluslararası alan indekslerinde yani ISI Database'e giren ilgili indekslerde veya SCOPUS'da taranan dergilerde 2 adet makale yayımlamış olmak, ÜAK temel alanlarında tanımlanan (Sağlık Bilimleri Temel Alanı hariç) uluslararası alan indekslerinde ve ISI Database'e giren ilgili indeksler veya SCOPUS'da taranan dergilerde 4 adet makale yayımlamış olmak, SCI veya SCI-E indekslerinde taranan dergilerde 6 adet makale yayımlamış olmak, SCI veya SCI-E indekslerinde taranan dergilerde 5 adet makale ve ÜAK temel alanlarında tanımlanan uluslararası alan indekslerinde ve ISI Database'e giren ilgili indeksler veya SCOPUS'da taranan dergilerde 2 adet makale yayımlanmış olmak, koşullarından birini sağlayan Anadolu Üniversitesi akademisyenleri Akademik Başarı Ödülü almaya hak kazandı. Ödül alan isimler ise şöyle oldu:
Araş. Gör. Abdullah Burak Karaduman
Prof. Dr. Ahmet Aypay
Prof Dr. Ali Savaş Koparal
Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan
Doç. Dr. Burcu Ülke Kürkçüoğlu
Doç. Dr. Elif Çimşir Katılamıyor
Prof. Dr. Fatih Demirci
Doç. Dr. Fatih Karabacak
Prof. Dr. Gülmira Özek
Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Altınpulluk
Doç. Dr. Hasan Uçar
Prof. Dr. İbrahim Halil Diken
Prof. Dr. İlknur Maviş
Prof. Dr. Leyla Yurttaş
Prof. Dr. Mustafa Özer
Doç. Dr. Nagihan Taşdemir
Araş. Gör. Orhan Aydın
Prof. Dr. Temel Özek
2020 Akademik Üstün Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu
2020 yılı içerisinde SSCI, AHCI indekslerinde taranan dergilerde 3 adet makale yayımlamış olmak, SSCI, AHCI indekslerinde taranan dergilerde 2 adet makale ve ÜAK temel alanlarında tanımlanan uluslararası alan indekslerinde ve ISI Database'e giren ilgili indeksler veya SCOPUS'da taranan dergilerde 2 adet makale yayımlamış olmak, SCI veya SCI-E indekslerinde taranan dergilerde 9 adet makale yayımlamış olmak, SCI veya SCI-E indekslerinde taranan dergilerde 8 adet makale ve ÜAK temel alanlarında tanımlanan uluslararası alan indekslerinde yani ISI Database'e giren ilgili indeksler veya SCOPUS'da taranan dergilerde 2 adet makale yayımlamış olmak, koşullarından birini sağlayan akademisyenler Akademik Üstün Başarı Ödülü almaya hak kazandı. Akademisyenlere belgeleri ve plaketleri Anadolu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından verildi. Ödül alan Anadolu Üniversitesi akademisyenleri ise şu isimler oldu:
Doç. Dr. Aras Bozkurt
Doç. Dr. Begüm Nurpelin Sağlık
Doç. Dr. Belgin Sever
Prof. Dr. Betül Demirci
Doç. Dr. Cem Işık
Araş. Gör. Dr. Derya Osmaniye
Prof. Dr. Mehlika Dilek Altıntop
Doç. Dr. Ramazan Akdoğan
Öğr. Gör. Serkan Levent
Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik
Prof. Dr. Yusuf Özkay
Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı
ISIF'21'de Anadolu Üniversitesi'ne 2 Gümüş 1 Bronz madalya
Geçtiğimiz ay sonuçlanan Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı olan 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları çalışmaları ile 2 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazanmıştı. Törende 2-(SÜBSTİTÜFENİL)-5-(SÜBSTİTÜEHETEROARİL)-1H-Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Bitolojik Etkilerinin Araştırılması başlıklı buluş ile Bronz Madalya almaya hak kazanan Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Prof. Dr. Yusuf Özkay, Doç. Dr. Begüm Nurpelin Sağlık, Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik, Doç. Dr. Özlem Atlı Eklioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Betül Kaya Çavuşoğlu, Arş. Gör. Dr. Derya Osmaniye, Öğr. Gör. Serkan Levent ve Arş. Gör. Abdullah Burak Karaduman; "Akciğer Kanseri Tedavisinde Hedefe Yönelik Yeni Triazolotiyadiazin Türevleri" başlıklı buluş ile Gümüş Madalya almaya kazanan Prof. Dr. Ahmet Özdemir, Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi, Prof. Dr. Mehlika Dilek Altıntop ve Doç. Dr. Belgin Sever; "Baraj Haznesinde Buharlaşmanın Azaltılması için Ters Yüzeyde Biyofilm Tabakası Geliştirmesi ve Biokütlenin Değerlendirilmesi başlıklı buluş ile Gümüş Madalya kazanan Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tombul ve Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencisi Masoud Derakhshandeh'e başarılarından dolayı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından teşekkür belgesi, başarı belgesi ve madalyaları takdim edildi.