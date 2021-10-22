Anadolu Üniversitesi Akademik Performans Ödülleri sahiplerini buldu

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"Anadolu Üniversitesi 2020 Makale Performans, Akademik Başarı ve Akademik Üstün Başarı Ödülleri" Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya ve Prof. Dr. Fatih Temizel'in sıra senato üyeleri ve ödül alan öğretim elemanları katıldı.

Rektör Erdal: "Böyle bir çağda toplumlar için Üniversitelerin önemi artmaktadır"

Törende gerçekleştirdiği konuşmasında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, bilimin insanın kendini ve doğayı daha iyi anlamasını, potansiyelini mümkün mertebe hayata geçirmesini, daha güzel bir bugün ve gelecek inşa etmesini sağladığına dikkat çekti. Rektör Erdal sözlerinin devamında şunları söyledi: "Özellikle yaşadığımız dijital çağda bilim ve bilimsel çalışmalar toplumlar için her zamankinden daha fazla anlam taşımaktadır. Günümüzde bilimsel yenilikler tarihte olmadığı kadar hızlı bir şekilde birbirini takip etmektedir. Bu bağlamda ülkeler arasında bilhassa bilimsel yenilik temelli oluşan bir rekabetten söz edebiliriz. Böylesi bir çağda toplumlar için üniversitelerin, bilim insanlarının ve bilimsel çalışmaların önemi artmaktadır. "

Anadolu Üniversitesi'nin kurulduğu günden itibaren gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetlerle Türkiye'de daima müstesna bir konuma sahip olduğunun ve bilim yarışında her zaman önde olmayı gaye edindiğinin altını çizen Rektör Erdal, "Nitekim sizlerin de gerek nicelik gerekse nitelik açısından yaptığınız çalışmalarla bu gayemizi hayata geçirdiğinizi ve ülkemizi bilimsel anlamda ileri noktalara taşıdığınızı gururla belirtmek isterim. Bizler de "Marifet iltifata tabidir" düsturuyla sizleri bilimsel çalışmalarınızda teşvik etmeyi ve bilimsel çalışmalarınızdaki zorluklara karşı sizlere destek olmayı amaçlıyoruz. Bu duygularla bilimsel çalışmalarınızdaki başarılarınızın ileriki yıllarda daha da artmasını temenni ediyorum. " dedi.

2020 Yılı Makale Performans Ödülleri sahiplerini buldu

2020 yılı içerisinde; Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indekslerinde taranan dergilerde en az 1 adet makale yayımlamış olmak, Science Citation Index (SCI) veya Science Citation Index Expanded (SCI-E) indekslerinde taranan dergilerde en az 3 adet makale yayımlamış olmak, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) temel alanlarında tanımlanan uluslararası alan indekslerinde ve International Scientific Indexing (ISI) Database'e giren ilgili indekslerde veya SCOPUS'da en az 2 adet makale yayımlamış olmak, Ulakbim (TR-dizin) de taranan dergilerde en az 4 adet makale yayımlamış olmak, koşullarından birini sağlayan Anadolu Üniversitesi akademisyenleri Makale Performans Ödülü almaya hak kazandı. Ödül alan isimler ise şöyle;

Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt

Doç. Dr. Ahmet Alper Öztürk

Prof. Dr. Ahmet Özdemir

Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe

Doç. Dr. Arzu Arıkan

Prof. Dr. Ayşe Sibel Türküm

Doç. Dr. Bahtiyar Eraslan Çapan

Dr. Öğr. Üyesi Behiye Arabacıoğlu

Doç. Dr. Behiye Şenel

Prof. Dr. Bülent Açma

Öğr. Gör. Dr. Cem Tümlü

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Karamaşa

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Güler

Doç. Dr. Deniz Karagöz

Prof. Dr. Dilek Tanışlı

Dr. Öğr. Üyesi Ece Doğantan

Prof. Dr. Esra Ceyhan

Doç. Dr. Evrim Yenilmez

Prof. Dr. Ethem Esen

Doç. Dr. Fatih Göger

Prof. Dr. Fatih Temizel

Prof. Dr. Gökalp İşcan

Doç. Dr. Gökhan Güneysu

Prof. Dr. Göksel Arli

Araş. Gör. Göksel Cüre

Araş. Gör. Gözde Öztürk

Araş. Gör. Gülefşan Özge Kalaycı

Araş. Gör. Gülhan Yılmaz Bursa

Doç. Dr. Gülsel Yurtdaş Kırımlıoğlu

Prof. Dr. Hakan Karakehya

Araş. Gör. Dr. Hakan Kılınç

Doç. Dr. Hakan Sezerel

Dr. Öğr. Üyesi Hale Gamze Ağalar

Araş. Gör. Hatice Altınok

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Tuba Kıyan

Doç. Dr. İnci Aras

Doç. Dr. Kemal Göler

Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün

Prof. Dr. Mehmet Oğuz Arslan

Prof. Dr. Meral Güven

Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak

Prof. Dr. Mine Kürkçüoğlu

Prof. Dr. Miriş Dikmen

Doç. Dr. Murat Doğan Şahin

Araş. Gör. Dr. Murat Soyseve

Prof. Dr. Müzeyyen Demirel

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Elam

Prof. Dr. Nuray Tokgöz

Doç. Dr. Nurcan Bektaş Türkmen

Prof. Dr. Özgür Devrim Can

Doç. Dr. Özlem Atlı Eklioğlu

Prof. Dr. Özlem Diken

Prof. Dr. Rana Arslan

Doç. Dr. Rüstem Keçili

Prof. Dr. Semra Günay Aktaş

Araş. Gör. Şengül Balkaya

Prof. Dr. Serhat Odluyurt

Doç. Dr. Serpil Koçdar

Öğr. Gör. Dr. Sevgi Çalışır Zenci

Prof. Dr. Sevim Küçük

Prof. Sıdıka Sibel Sevim

Doç. Dr. Sinem Ilgın

Prof. Dr. Tevfik Volkan Yüzer

Prof. Dr. Tuba Çengelci Köse

Prof. Dr. Ümide Demir Özkay

Araş. Gör. Dr. Ümran Alan

Prof. Dr. Yasemin Ergenekon

Prof. Dr. Yavuz Bülent Köse

Doç. Dr. Zerrin Cantürk

Akademik Başarı Ödüllerini Rektör Yardımcıları verdi

2020 yılı içerisinde SSCI, AHCI indekslerinde taranan dergilerde 2 adet makale yayımlamış olmak, SSCI, AHCI indekslerinde taranan dergilerde 1 adet makale ve ÜAK temel alanlarında tanımlanan uluslararası alan indekslerinde yani ISI Database'e giren ilgili indekslerde veya SCOPUS'da taranan dergilerde 2 adet makale yayımlamış olmak, ÜAK temel alanlarında tanımlanan (Sağlık Bilimleri Temel Alanı hariç) uluslararası alan indekslerinde ve ISI Database'e giren ilgili indeksler veya SCOPUS'da taranan dergilerde 4 adet makale yayımlamış olmak, SCI veya SCI-E indekslerinde taranan dergilerde 6 adet makale yayımlamış olmak, SCI veya SCI-E indekslerinde taranan dergilerde 5 adet makale ve ÜAK temel alanlarında tanımlanan uluslararası alan indekslerinde ve ISI Database'e giren ilgili indeksler veya SCOPUS'da taranan dergilerde 2 adet makale yayımlanmış olmak, koşullarından birini sağlayan Anadolu Üniversitesi akademisyenleri Akademik Başarı Ödülü almaya hak kazandı. Ödül alan isimler ise şöyle oldu:

Araş. Gör. Abdullah Burak Karaduman

Prof. Dr. Ahmet Aypay

Prof Dr. Ali Savaş Koparal

Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan

Doç. Dr. Burcu Ülke Kürkçüoğlu

Doç. Dr. Elif Çimşir Katılamıyor

Prof. Dr. Fatih Demirci

Doç. Dr. Fatih Karabacak

Prof. Dr. Gülmira Özek

Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Altınpulluk

Doç. Dr. Hasan Uçar

Prof. Dr. İbrahim Halil Diken

Prof. Dr. İlknur Maviş

Prof. Dr. Leyla Yurttaş

Prof. Dr. Mustafa Özer

Doç. Dr. Nagihan Taşdemir

Araş. Gör. Orhan Aydın

Prof. Dr. Temel Özek

2020 Akademik Üstün Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu

2020 yılı içerisinde SSCI, AHCI indekslerinde taranan dergilerde 3 adet makale yayımlamış olmak, SSCI, AHCI indekslerinde taranan dergilerde 2 adet makale ve ÜAK temel alanlarında tanımlanan uluslararası alan indekslerinde ve ISI Database'e giren ilgili indeksler veya SCOPUS'da taranan dergilerde 2 adet makale yayımlamış olmak, SCI veya SCI-E indekslerinde taranan dergilerde 9 adet makale yayımlamış olmak, SCI veya SCI-E indekslerinde taranan dergilerde 8 adet makale ve ÜAK temel alanlarında tanımlanan uluslararası alan indekslerinde yani ISI Database'e giren ilgili indeksler veya SCOPUS'da taranan dergilerde 2 adet makale yayımlamış olmak, koşullarından birini sağlayan akademisyenler Akademik Üstün Başarı Ödülü almaya hak kazandı. Akademisyenlere belgeleri ve plaketleri Anadolu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından verildi. Ödül alan Anadolu Üniversitesi akademisyenleri ise şu isimler oldu:

Doç. Dr. Aras Bozkurt

Doç. Dr. Begüm Nurpelin Sağlık

Doç. Dr. Belgin Sever

Prof. Dr. Betül Demirci

Doç. Dr. Cem Işık

Araş. Gör. Dr. Derya Osmaniye

Prof. Dr. Mehlika Dilek Altıntop

Doç. Dr. Ramazan Akdoğan

Öğr. Gör. Serkan Levent

Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik

Prof. Dr. Yusuf Özkay

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı

ISIF'21'de Anadolu Üniversitesi'ne 2 Gümüş 1 Bronz madalya

Geçtiğimiz ay sonuçlanan Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı olan 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları çalışmaları ile 2 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazanmıştı. Törende 2-(SÜBSTİTÜFENİL)-5-(SÜBSTİTÜEHETEROARİL)-1H-Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Bitolojik Etkilerinin Araştırılması başlıklı buluş ile Bronz Madalya almaya hak kazanan Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Prof. Dr. Yusuf Özkay, Doç. Dr. Begüm Nurpelin Sağlık, Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik, Doç. Dr. Özlem Atlı Eklioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Betül Kaya Çavuşoğlu, Arş. Gör. Dr. Derya Osmaniye, Öğr. Gör. Serkan Levent ve Arş. Gör. Abdullah Burak Karaduman; "Akciğer Kanseri Tedavisinde Hedefe Yönelik Yeni Triazolotiyadiazin Türevleri" başlıklı buluş ile Gümüş Madalya almaya kazanan Prof. Dr. Ahmet Özdemir, Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi, Prof. Dr. Mehlika Dilek Altıntop ve Doç. Dr. Belgin Sever; "Baraj Haznesinde Buharlaşmanın Azaltılması için Ters Yüzeyde Biyofilm Tabakası Geliştirmesi ve Biokütlenin Değerlendirilmesi başlıklı buluş ile Gümüş Madalya kazanan Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tombul ve Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencisi Masoud Derakhshandeh'e başarılarından dolayı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından teşekkür belgesi, başarı belgesi ve madalyaları takdim edildi.

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