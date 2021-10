9. Boğaziçi Film Festivali, sinemanın usta isimlerini sinemaseverlerle bir araya getirecek

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "9. Boğaziçi Film Festivali", 23 Ekim'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında gerçekleştirilecek festival, dünya çapında ünlü ve başarılı sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlayacak.

Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 devam etmesine rağmen "Her şeye rağmen" sloganıyla festivali yapacaklarını belirterek, etkinlikleri ayakta tutmaya çalıştıklarını ve bağımsız sinemaya destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Festivalin merakla beklenen kısmının ulusal uzun metraj yarışması olduğuna işaret eden Kılıç, "Biz yarışmalarımıza odaklandık. Bu yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarımız olacak. Geçen yıl festivale uluslararası konuk getirememiştik pandemi sebebiyle. Bu sene uluslararası konuklarımız, jürimiz ve sektör profesyonelleri fiziksel olarak festivale gelebilecek. Festival heyecanını birlikte yaşayacağız." dedi.

Açılış ödüllü yönetmen Tanovic'in yeni filmiyle gerçekleşecek

Kılıç, Danis Tanovic'in "Not So Friendly Neighbourhood Affair" filmiyle açılışı yapılacak festivalin, kapanış töreninin ise Will Sharpe'nin "The Electrical Life Of Louis Wain" filmiyle yapılacağını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Festival gösterimlerimiz Atlas ve Kadıköy sinemalarında olacak. bogazicifilmfestivali.com'dan programımızı açıklayacağız. Bizim endüstri ve proje geliştirme bölümümüz Bosphorus Film Lab devam ediyor. Orada yine sektörden uluslararası isimler, seçilen projelere danışmanlık verecek. Birlikte eğitim görecekler, kendine ait jürisi, yarışmaları ve ödülleri var. 30 Ekim'de kapanış töreninde de sürprizlerle festivali nihayete erdireceğiz."

Ulusal uzun metraj yarışmasında jüri başkanının Reis Çelik olduğunun altını çizen Kılıç, "Jüri, Reis Çelik, oyuncu Vildan Atasever, Çiğdem Vitrinel, Erdem Tepegöz ve görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış'tan oluşuyor. Festivalin ulusal uzun metraj yarışmasında 10 film var. Bunlar dünyanın en önemli festivallerinde gösterilmiş. Türkiye'de ilk defa Boğaziçi Film Festivali'nde, İstanbul'da gösterilecek filmler." diye konuştu.

"Dinamik bir festival yapmaya çalışıyoruz"

Emrah Kılıç, Cannes, Tokyo ve Fecr Film Festivali'nde yer alan usta isimlerin 9. Boğaziçi Film Festivali yarışmalarında jüri olarak görev yapacağına dikkati çekerek işaret ederek, şunları söyledi:

"Aslında dünyadaki tüm festivaller birbirine benzer. Bizim diğer festivallerden biraz farklı olarak, genç bir ekibimiz var. Dinamik bir festival yapmaya çalışıyoruz. Ezberlere kulak asmadan işimizi yapmaya çalışıyoruz. Toplumun her kesiminden, her yaştan, her politik görüşten, her cinsiyetten ve sosyolojiden insanı festivale kazandırmaya, onlara hitap etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında sektörel buluşmalara da çok önem veriyoruz. Projeleri desteklemeye, genç yönetmenlerin, yapımcıların görünür olmasına çalışıyoruz. Onları uluslararası bir networke dahil etme anlamında farkımız olduğunu söyleyebilirim. Sinemayı sinema, sanat yapan yönetmenleri, yapımcıları festivalde ağırlamak, onlarla bir araya gelmek, temas etmek istiyoruz. Onları İstanbul'da Boğaziçi Film Festivali'nde misafir etmek, Türkiye'deki sinemacılarla sektör profesyonelleriyle bir araya getirmek istiyoruz."

Festival bünyesindeki Bosphorus Film Lab'ı kısa vadede uluslararası projelere açmak istediklerini vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda sadece Türkiye'den projeleri kabul ediyoruz. Ama uluslararası projelere de açarak, Türkiye'deki yapımcılarla yurt dışındaki yapımcıları bir araya getirip ortak yapım ve fon bulma anlamında yeni işler üretebilecekleri bir alan sunmak istiyoruz. Yani Bosphorus Film Lab'ı daha kapsamlı, uluslararası bir platform haline getirmek istiyoruz. Bizim için büyük bir atılım olacak. Bunun için de hazırlanmak gerekiyor. Bize pandemi biraz engel oldu. Onun için de erteledik. Umarım önümüzdeki yıllarda gerçekleştiririz. Şu an Türkiye'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün artık yabancı ortaklıklara Türk yapımcılar üzerinden destek verdiği bir ortam söz konusu. Yine TRT 12 Punto da ortak yapımlara destek veriyor ve bu ortak yapımların bulunabilmesi için de Bosphorus Film Lab gibi endüstri platformlarının buraya uyum sağlaması gerekiyor. Biz de Türk yapımcılarımızın, yurt dışındaki projelere dahil olabilmesi için, projeleri senaryo aşamasındayken görüp, onlarla burada temas edip, birebir toplantı yapmalarını sağlayacak bir şekle kavuşturma amacındayız."

Yedi gün boyunca yerli ve yabancı filmleri seyirciyle buluşturacak festivalin biletleri, festival süresince Atlas 1948 ve Kadıköy sinemaları gişelerinin yanı sıra "mobilet.com" adlı internet sayfası üzerinden alınabilecek.

Filmler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimler www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.