28 ilde 20 suç örgütüne yönelik

İçişleri Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 ay süren çalışmanın ardından 28 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 20 suç örgütü üyesi 235 şüphelinin yakalanması amacıyla sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak "Çekirge" adı verilen operasyon başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teknolojinin her türlü imkanını kullanarak vatandaşları dolandıran şüphelileri ve kullandıkları yöntemleri yakın takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), yaptığı çalışmaların sonucunda 28 ilde 20 suç örgütünün varlığını tespit etti.

Yaklaşık 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tek tek belirleyen ekipler, 235 kişinin örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerini belirledi.

Söz konusu illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarından alınan gözaltı kararlarının ardından KOM Başkanlığı koordinasyonunda Çekirge adı verilen operasyon için düğmeye basıldı.

Sabah erken saatlerde Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kırıkkale, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonun devam ettiği ve gözaltı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bu arada operasyon kapsamında 151 kişi de bilgisine başvurulmak üzere emniyete davet edildi.

Öte yandan emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, ekiplerin yaptıkları çalışmalar suçlularla birlikte kullandıkları yöntemleri de deşifre etti.

Sahte PCR testleri

Aydın, Elazığ, Isparta, Kırıkkale, Rize, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta 5 örgütlü yapı altında suç işleyen şüphelilerin, kamu hastanelerinde çalışan rapor düzenlemeye haiz kişiler başta olmak üzere diğer görevlilerin normal şartlar altında rapor alamayacak kişilere engel oranını arttırır şekilde rapor temin ettikleri ya da temin etme vaadinde bulundukları, sahte rapor alanların ÖTV muafiyeti ile genelde yeni araç alımında yüzde 40'a kadar avantaj, engelli maaşı, ücretsiz toplu taşıma kartı sağladıkları, sahte rapor temin edenlerin ya da vadedenlerin karşılığında menfaat temin ettikleri belirlendi.

Doğum sonrası yeni doğan bebeklere devletin imkanları ile temin edilen mama ve çocuk bezinin ilgililere hiç verilmediği, bazı hastane görevlileri aracılığıyla 3. kişilere satıldığı, genelde pahalı olan ilaçların ise gerçek reçete ile iş birlikçi eczanelerden temin edildikten sonra Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de fahiş fiyatta satıldığı tespit edildi.

Ayrıca, sahte PCR testi ile COVİD-19 Pozitif olma ihtimali olan vatandaşların gerek yurt dışına çıkışlarında gerekse gündelik hayatlarını aksatmadan AVM'lere giriş çıkış, şehirlerarası seyahat sınırlamasından muafiyet sağlamaları için hiç test yaptırmadan veya herhangi bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeden test yaptırmış gibi görünerek halk sağlığının tehdit ettikleri, sahte testi sağlayanların maddi menfaat temin ettikleri ortaya çıkartıldı.

Şüphelilerin, özellikle salgın dönemi ile birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan destekler kapsamında vergi iadesi ya da maddi destek alabilmek amacıyla kağıt üzerinde çalışan göstererek söz konusu desteklerden usulsüz olarak faydalandıkları ve aynı zamanda vergi iadesi temin ettikleri belirlendi.

Dolandırıcılar milletvekili danışmanının adını kullandılar

Adıyaman ve Kütahya'da yapılan çalışmalarda bir milletvekili danışmanının adını kullanan şüphelilerin, salgın döneminin getirdiği ekonomik daralma ile mücadele eden küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerine düşük faizle kredi sağlayabileceklerini söyleyerek vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı.

Söz konusu illerde kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerden bazılarının da "Ziraat Bankası soyuldu, bankadaki altınlarınız sahte mi değil mi kontrol edeceğiz, evinize polis gelip altınları laboratuvara götürecek incelemeden sonra teslim edeceğiz." şeklinde söylemlerle yaşlı bir vatandaştan yaklaşık 800 bin liralık altın aldıkları tespit edildi.

Saadet zinciri kurmuşlar

KOM birimlerinin Antalya, Edirne, Gaziantep ve Ordu'da yaptıkları çalışmalarda ise "yüksek kar vaadi-saadet zinciri ve dini duyguları istismar" yöntemiyle suç işleyen 2 örgütlü yapı çökertildi.

Bu illerdeki kişilerin yüksek kar vadeden "Piramit" adı verilen bir sistem kurdukları, sistemde toplanan paranın gerçekte var olmayan ev, arsa, araç alım satımı işinde kullanılarak kar sağlanacağı, sisteme dahil olabilmek için ilk aşamada üyelik adı altında bir miktar para ödendiği, üye olanlara yeni katılımcı sağlamaları halinde daha fazla kar sağlayacakları söylendiği, bu doğrultuda üye olan bir kişinin sisteme 5 kişiye kadar katılımcı dahil edebildiği, tepede bulunan yöneticilerin ilk aşamada üyeleri ellerinde tutabilmek ve daha fazla mağduriyet yaratabilmek adına küçük miktarlarda parayı kar adı altında ödediği, ufak miktarda karı alan katılımcının daha fazla kazanabilmek adına daha çok para yatırdığı ya da daha çok üyeyi sisteme dahil ettiği, maksimum kazancı sağladığını düşünen örgüt yöneticilerinin bir müddet sonra toplanan tüm parayla ortadan kaybolduğu ve böylece milyonlarca lira haksız menfaat temin ettiği belirlendi.

Medyumluk, falcılık, büyücülük yöntemleriyle maddi ve manevi sıkıntı içerisinde olan vatandaşları da hedef alan şüphelilerin, evlenmek istediği kişinin karşılık vermemesi, çocuğu olmayan ailenin evlat sahibi olma isteği karşılığında bu taleplerin yerine getirilebileceği, mağdurları ikna etmek ve gözlerini boyamak maksatlı bir kap içerisinde bulunan suya birtakım işlemler gerçekleştirerek mağdurlara cinlerin musallat olduğunu, cinlerden kurtulmak için özel bir mürekkep ile ayrıca kan akıtmak gerektiğini, bununda belli bir bedel karşılığında olduğunu ifade ederek maddi çıkar sağladıkları tespit edildi.

Arazi ve araç satışlarında usulsüzlük

Ankara, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Tekirdağ ve Muğla'da örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan şüphelilerin hazine arazileri, gayrimenkuller ve araç satışlarında usulsüzlük yaptıklarını ve avantajlı esnaf kredisi vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıkartıldı.

Ucuza hazine arazisi almak isteyen kişilere ulaşan şüphelilerin kamu kurumlarınca satışa sunulmamış hazine arazilerini, ilgili kurumlarda bulunan tanıdıkları aracılığıyla satın almalarını sağlayabileceklerini vadettikleri ve parayı aldıktan sonra kaçtıkları tespit edildi.

Öte yandan dolandırıcıların yapım aşamasındaki bir binadan daire sattıkları ve hiç bitmeyen inşaat için sürekli aynı kişiden para aldıkları belirlendi.

Aynı kişilerin bazen aynı evi birden fazla kişiye sattıkları, bazen de yurt dışında yaşayan ya da uzun süredir gayrimenkulü üzerinde işlem yapmayan kişilerin ev ve arsalarını tapuda başkasına aitmiş gibi göstererek üçüncü kişilere sattıkları açığa çıkartıldı.

Sahte vize, naylon fatura, usulsüz akaryakıt alım satımı

KOM koordinesinde Afyon, Antalya, Bolu, Mardin, Mersin ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda ise naylon fatura, usulsüz belge, usulsüz akaryakıt alım satımı ve ihalede usulsüzlük yöntemiyle suç işleyen 5 örgütlü yapı çökertildi.

Şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yakıt tedariki yapılması sırasında yakıt taşıyan tankerlerin normal şartlar altında yaktıklarının 3 katını yakmış gibi gösterdikleri, yakıt tedariki esnasında gitmesinin imkansız olacağı güzergahların kullanıldığı, kamu kurumlarından alınması gereken yakıtın organizasyon tarafından çalınan yakıtlardan oluştuğu, tankerlere tonaj işlemi uygulanırken ikiz plaka yönteminin kullanıldığı ya da usulsüz temin edilen tonaj fişlerini kullandıkları belirlendi.

Söz konusu illerdeki şüphelilerin sahte çek koçanı ile aldıkları malları nakde çevirdikleri, ihaleye çıkılması gereken konuda doğrudan temin ile tedarik yapılarak anlaşmalı firmadan alım yaparak menfaat sağladıkları tespit edildi.

Aynı şüphelilerin yük taşıyan araçların gümrük işlemlerinde ödemesi gereken transit vergi pulunun sahtesini temin ettikleri, bu şekilde normal şartlar altında gümrükten geçemeyecek araçlara göz yumulduğu, var olmayan şirketler üzerine fatura keserek, naylon fatura düzenleyerek vergi desteği aldıkları ortaya çıktı.

Öte yandan şüphelilerin ABD, Kanada ve Schengen bölgesi ülkelerine gitmek isteyenler için pasaportun gerçek, eski vizenin sahte olduğu belgeler ürettikleri, adı geçen ülkelere müracaat sırasında sahte olarak üretilen geçmiş vize ile yeni vizeye daha kolay onay alabildikleri tespit edildi.

Ehliyet sınavlarında joker ve dublör kullanmışlar

Düzenlenen operasyon ile Batman, Muş ve Muğla'da nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir suç örgütünü de deşifre eden KOM birimleri, şebeke üyelerinin yeni açılan hastanede taşeron işçi ihalesi yapıldığını ve ihaleyi kazandıklarını söyleyerek istendiği taktirde belli bir bedel karşılığında işçi kadrosunda istihdam sağlanabileceği vaadiyle vatandaşları kandırdığını ortaya çıkardı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda aynı şüphelilerin sürücü belgesi sınavına para karşılığı anlaştıkları kişilerin yerine joker ve dublör soktukları da belirlendi.