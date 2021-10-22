22 Ekim Cuma Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya'da su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - ASAT'tan yapılan açıklamada Antalya'da çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 22 Ekim Cuma Antalya'da su kesintisi olacak ilçeler? Antalya'da sular ne zaman gelecek?

ANTALYA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA

Kesintinin Yeri : SARIKAVAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:30 29-09-2021

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : MUZKENT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:21 19-10-2021

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : GÖÇÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 19-10-2021

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : Göçük-Sazak-Sümbüller.çakallar

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI

Kesintinin Yeri : UZUNOLUK MAH.ŞEMİK TEPESİ SANAYİ CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:08 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR KEŞBELENİ YAYLASI

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:15 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR KEŞBELENİ VE KOZARASI YAYLALARI

Bulunduğu Belediye : ALANYA -MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. SÜLÜKLÜ YAYLASI

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:20 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH. SÜLÜKLÜ YAYLASI

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FEVZI CAKMAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:26 22-10-2021

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KEMERAĞZI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:27 22-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : karaçalı

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : ESENTEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:31 22-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Çobanlar.Hasdere.Koru.Bakılar. Macar

Bulunduğu Belediye : GAZIPASA-KAHYALAR

Kesintinin Yeri : BURHAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:58 22-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Kabaca Sokak

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA

Kesintinin Yeri : BAĞLIK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:15 22-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KİREMİTHANE SK, KÖRMENLİ SK.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA BÜYÜK HASBAHÇE MAH. MAMADI SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:23 22-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BÜYÜK HASBAHÇE MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA FIĞLA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:26 22-10-2021

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FIĞLA MAH.

Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-BAGDEMAGACI

Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:28 22-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : bademağacı

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : HATIPLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:43 22-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : A.PAZARCI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:43 22-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÖRNEK MAH

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:04 22-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GUZELOBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:23 22-10-2021

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : AYDOĞMUŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:26 22-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. YAYLA YOLU CAD. MAHMUTLAR OKULU CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:27 22-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : KAS_KINIK

Kesintinin Yeri : Doğular Mahallesi [kınık]

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:28 22-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : S.BEZİRGAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:28 22-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI

Kesintinin Yeri : UZUNOLUK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:28 22-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALAADDİN-SANAYİ-ŞENİK TEPESİ

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