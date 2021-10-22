22 Ekim Cuma Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya'da su kesintisi listesi!
22 Ekim Cuma günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Antalya'da sular ne zaman gelecek? İşte Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 22 Ekim Cuma 2021 ASAT su kesintileri
ANTALYA (Haberler.com) - ASAT'tan yapılan açıklamada Antalya'da çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 22 Ekim Cuma Antalya'da su kesintisi olacak ilçeler? Antalya'da sular ne zaman gelecek?
ANTALYA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
- Bulunduğu Belediye : KUMLUCA
Kesintinin Yeri : SARIKAVAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:30 29-09-2021
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
- Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : MUZKENT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:21 19-10-2021
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
- Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : GÖÇÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 19-10-2021
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : Göçük-Sazak-Sümbüller.çakallar
- Bulunduğu Belediye : KORKUTELI
Kesintinin Yeri : UZUNOLUK MAH.ŞEMİK TEPESİ SANAYİ CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:08 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
- Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR KEŞBELENİ YAYLASI
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:15 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR KEŞBELENİ VE KOZARASI YAYLALARI
- Bulunduğu Belediye : ALANYA -MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. SÜLÜKLÜ YAYLASI
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:20 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH. SÜLÜKLÜ YAYLASI
- Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FEVZI CAKMAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:26 22-10-2021
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
- Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KEMERAĞZI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:27 22-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : karaçalı
- Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : ESENTEPE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:31 22-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Çobanlar.Hasdere.Koru.Bakılar. Macar
- Bulunduğu Belediye : GAZIPASA-KAHYALAR
Kesintinin Yeri : BURHAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:58 22-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Kabaca Sokak
- Bulunduğu Belediye : KUMLUCA
Kesintinin Yeri : BAĞLIK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:15 22-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KİREMİTHANE SK, KÖRMENLİ SK.
- Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA BÜYÜK HASBAHÇE MAH. MAMADI SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:23 22-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BÜYÜK HASBAHÇE MAH.
- Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA FIĞLA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:26 22-10-2021
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FIĞLA MAH.
- Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-BAGDEMAGACI
Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:28 22-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : bademağacı
- Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : HATIPLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:43 22-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
- Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : A.PAZARCI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:43 22-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÖRNEK MAH
- Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:04 22-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
- Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GUZELOBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:23 22-10-2021
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
- Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : AYDOĞMUŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:26 22-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
- Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. YAYLA YOLU CAD. MAHMUTLAR OKULU CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:27 22-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH.
- Bulunduğu Belediye : KAS_KINIK
Kesintinin Yeri : Doğular Mahallesi [kınık]
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:28 22-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
- Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : S.BEZİRGAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:28 22-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
- Bulunduğu Belediye : KORKUTELI
Kesintinin Yeri : UZUNOLUK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:28 22-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALAADDİN-SANAYİ-ŞENİK TEPESİ