21 Ekim Perşembe Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya'da su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - ASAT'tan yapılan açıklamada Antalya'da çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 21 Ekim Perşembe Antalya'da su kesintisi olacak ilçeler? Antalya'da sular ne zaman gelecek?

ANTALYA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA

Kesintinin Yeri : SARIKAVAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:30 29-09-2021

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : MUZKENT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:21 19-10-2021

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : GÖÇÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 19-10-2021

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : Göçük-Sazak-Sümbüller.çakallar

Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ

Kesintinin Yeri : ALANYA DEMİRTAŞ MAH. 5000' LİKTEN 1000' LİĞE BASAN MOTOR

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:28 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA YEŞİLÖZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:30 21-10-2021

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YEŞİLÖZ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA İMAMLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:31 21-10-2021

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İMAMLI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA HOCALAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:31 21-10-2021

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HOCALAR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BÜYÜKPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:32 21-10-2021

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BÜYÜKPINAR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA UĞRAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:32 21-10-2021

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA UĞRAK MAH.

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GUZELOBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:38 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FEVZI CAKMAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:43 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-EKSILI

Kesintinin Yeri : EKŞİLİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:30 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ekşili tamamı

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : ÇAMYUVA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:46 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ELMALI-KÖY

Kesintinin Yeri : PİRHASANLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:51 21-10-2021

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ÖZVADİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:54 21-10-2021

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÖZVADİ MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ŞELALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:59 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : V.KARŞIYAKA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:59 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : AYANOĞLU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:01 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI

Kesintinin Yeri : UZUNOLUK MAH.ŞEMİK TEPESİ SANAYİ CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:08 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR KEŞBELENİ YAYLASI

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:15 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR KEŞBELENİ VE KOZARASI YAYLALARI

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. SÜLÜKLÜ YAYLASI

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:20 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH. SÜLÜKLÜ YAYLASI

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : CEVİZLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:31 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : ÇAĞLAYAN MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:56 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA BEKTAŞ MAH. EŞEKDAYANDIRAN MEVKİNDEN ALİBODALAR MEVKİNE BASAN MOTOR

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:24 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BEKTAŞ MAH.

Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-DAGBELI

Kesintinin Yeri : DAĞBELİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:32 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:41 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KAS-OVA

Kesintinin Yeri : MERKEZ [ova]

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:55 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : OVA TAMAMI-KINIK GÖL MEVKİİ-ÇAVDIR KAVAKYANI

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : KESTEL,MAHMUTLAR,KARGICAK,DEMİRTAŞ

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:58 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : KESTELMAHMUTLAR,KARGICAK,DEMİRTAŞ DOĞU BELDELERİ HEPSİ

Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-BAGDEMAGACI

Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:15 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : ÜNİVERSİTE CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:19 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : BELEN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:24 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:21 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : SEYDİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:22 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÇAMLICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:23 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : MAHMUTLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:43 21-10-2021

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : MAHMUTLAR MAH ÇOBANLI VE SANAYİ CİVARLARI

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI

Kesintinin Yeri : YENİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:43 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİ MAH.YAYLA EVLERİ OTOGAR CİVARI

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ATATURK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:46 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK

Kesintinin Yeri : KARGICAK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:47 21-10-2021

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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