21 Ekim Perşembe Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya'da su kesintisi listesi!
21 Ekim Perşembe günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Antalya'da sular ne zaman gelecek? İşte Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 21 Ekim Perşembe 2021 ASAT su kesintileri
ANTALYA (Haberler.com) - ASAT'tan yapılan açıklamada Antalya'da çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 21 Ekim Perşembe Antalya'da su kesintisi olacak ilçeler? Antalya'da sular ne zaman gelecek?
ANTALYA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA
Kesintinin Yeri : SARIKAVAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:30 29-09-2021
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : MUZKENT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:21 19-10-2021
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : GÖÇÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 19-10-2021
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : Göçük-Sazak-Sümbüller.çakallar
Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ
Kesintinin Yeri : ALANYA DEMİRTAŞ MAH. 5000' LİKTEN 1000' LİĞE BASAN MOTOR
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:28 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA YEŞİLÖZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:30 21-10-2021
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YEŞİLÖZ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA İMAMLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:31 21-10-2021
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İMAMLI MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA HOCALAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:31 21-10-2021
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HOCALAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA BÜYÜKPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:32 21-10-2021
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BÜYÜKPINAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA UĞRAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:32 21-10-2021
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA UĞRAK MAH.
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GUZELOBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:38 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FEVZI CAKMAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:43 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-EKSILI
Kesintinin Yeri : EKŞİLİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:30 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ekşili tamamı
Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : ÇAMYUVA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:46 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ELMALI-KÖY
Kesintinin Yeri : PİRHASANLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:51 21-10-2021
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ÖZVADİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:54 21-10-2021
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÖZVADİ MAH.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ŞELALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:59 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : V.KARŞIYAKA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:59 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : AYANOĞLU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:01 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI
Kesintinin Yeri : UZUNOLUK MAH.ŞEMİK TEPESİ SANAYİ CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:08 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR KEŞBELENİ YAYLASI
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:15 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR KEŞBELENİ VE KOZARASI YAYLALARI
Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. SÜLÜKLÜ YAYLASI
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:20 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH. SÜLÜKLÜ YAYLASI
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : CEVİZLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:31 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : ÇAĞLAYAN MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:56 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA BEKTAŞ MAH. EŞEKDAYANDIRAN MEVKİNDEN ALİBODALAR MEVKİNE BASAN MOTOR
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:24 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BEKTAŞ MAH.
Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-DAGBELI
Kesintinin Yeri : DAĞBELİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:32 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:41 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KAS-OVA
Kesintinin Yeri : MERKEZ [ova]
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:55 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : OVA TAMAMI-KINIK GÖL MEVKİİ-ÇAVDIR KAVAKYANI
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL
Kesintinin Yeri : KESTEL,MAHMUTLAR,KARGICAK,DEMİRTAŞ
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:58 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : KESTELMAHMUTLAR,KARGICAK,DEMİRTAŞ DOĞU BELDELERİ HEPSİ
Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-BAGDEMAGACI
Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:15 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : ÜNİVERSİTE CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:19 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : BELEN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:24 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:21 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : SEYDİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:22 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÇAMLICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:23 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : MAHMUTLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:43 21-10-2021
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : MAHMUTLAR MAH ÇOBANLI VE SANAYİ CİVARLARI
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI
Kesintinin Yeri : YENİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:43 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİ MAH.YAYLA EVLERİ OTOGAR CİVARI
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ATATURK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:46 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK
Kesintinin Yeri : KARGICAK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:47 21-10-2021
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :