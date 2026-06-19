YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YKS ne kadar sürecek?

Üniversiteye giriş için kritik öneme sahip olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) öncesinde adayların heyecanı artarken, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri de gündemdeki yerini koruyor. Tyt, AYT ve YDT oturumlarının kaç dakika süreceği, adayların sınav günü planlamalarını yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve kaçta sona erecek? İşte detaylar...

YKS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-YKS maratonu yarın yapılacak TYT oturumuyla başlayacak. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katılacağı sınavın ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu YDT pazar günü gerçekleştirilecek. En genç adayın 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğu sınavda, 600 binden fazla görevli ve yaklaşık 50 bin emniyet personeli görev yapacak.

YKS'NİN İLK OTURUMU YARIN

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu sınav, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ile Türkiye'nin 81 ilinde ve 254 sınav merkezinde yapılacak.

Yks'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), yarın saat 10.15'te başlayacak. Tyt'ye 2 milyon 425 bin 628 aday katılacak.

AYT VE YDT PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ), 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Bu oturuma 1 milyon 627 bin 960 aday başvurdu.

Aynı gün saat 15.45'te yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise toplam 203 bin 639 aday katılacak. Adayların büyük çoğunluğu İngilizce testinde ter dökecek.

EN GENÇ ADAY 16, EN YAŞLI ADAY 87 YAŞINDA

Bu yıl sınava başvuran adaylardan 921 bin 248'i ilk kez YKS heyecanı yaşayacak. En genç adayın 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğu açıklandı.

Sınava ayrıca 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 kişi başvurdu.

DÖRT İLÇEDE İLK KEZ YKS DÜZENLENECEK

Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerinde bu yıl ilk kez YKS uygulanacak.

Sınava başvuran 15 bin 360 engelli aday için de gerekli tüm tedbirler alınırken, ihtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel desteği sağlanacak.

600 BİNDEN FAZLA GÖREVLİ SAHADA OLACAK

Sınavın sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için üç oturumda toplam 600 binden fazla görevli görev yapacak. Ayrıca yaklaşık 50 bin emniyet personeli de sınav süresince sahada olacak.

Öte yandan, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılan 8 sporcu için Belgrad'da özel TYT ve AYT uygulaması gerçekleştirilecek.

ADAYLARA ÖNEMLİ UYARI

ÖSYM, adayların sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerektiğini hatırlattı. Sınav binalarının kapıları oturum başlamadan 15 dakika önce kapatılacak ve bu saatten sonra adaylar sınav salonlarına alınmayacak.

Kimlik kartını kaybeden veya kimliğinde eksiklik bulunan adaylar için sınav günü nüfus müdürlükleri açık tutulacak.