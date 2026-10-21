Yeraltı 19. bölüm full HD izleme linki var mı NOW TV?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı dizi, yeraltı dünyasının sert gerçekleri arasında filizlenen sarsıcı bir aşk öyküsünü ekrana taşıyor. Aşk, suç ve dramın iç içe geçtiği bu yapım için izleyiciler, “Yer Altı” 19. bölümün NOW TV’de full HD izleme bağlantısı olup olmadığını merak ediyor.

YER ALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı “Yer Altı” dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başarılı isimlere Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak eşlik ediyor. Dizi, farklı hayatlara sahip karakterleri ortak bir geçmiş ve derin duygusal bağlarla aynı hikâyede buluşturuyor.

YER ALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yer Altı, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını merkezine alıyor. Görev ile vicdan arasında kalan bu karakter için aşk, zamanla her şeyin önüne geçen zorlu bir sınava dönüşüyor.

İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin, kalbiyle mantığı arasında verdiği çetin mücadele dizinin duygusal temelini oluşturuyor. Suç dünyasının karanlığında filizlenen bu aşk hikâyesi, ağır bedelleri olsa da vazgeçilemeyen bir tutkunun izini sürüyor.

YER ALTI 19. BÖLÜM İZLEME LİNKİ VAR MI?

Yer Altı dizisi bölümlerini NOW TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

YER ALTI 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bozo ile Rüzgar arasındaki hesaplaşma, nezarethanede yaşananların ardından daha da sertleşir. Haydar Ali, Sultan ve Paşa’ya düzenlenen saldırı ise Bozo’nun öfkesini iyice artırır. Saldırının arkasındaki ismi bulmak için harekete geçen Haydar Ali ve Paşa, kendilerini yeni bir hesaplaşmanın içinde bulur.

Öte yandan Bozo, Ada’yla geçirdiği her an ona biraz daha bağlanırken, kızına duyduğu sevgiyi gizlemekte zorlanır. Derya ve Ada’nın evde kalması Ceylan’ı rahatsız etmeye devam ederken, Ceylan ile Haydar Ali arasında yaşanan bir konuşma da ikisinin henüz birbirinden kopamadığını bir kez daha gösterir.

Sultan ise Haydar Ali’nin geçmişiyle ilgili duyduğu bir konuşmanın ardından evliliğini sorgulamaya başlar. Haydar Ali’nin kendisine söylemedikleri, daha evliliklerinin ilk günlerinde aralarına mesafe koyarken, Ceylan’ın bu durum karşısında nasıl davranacağı da merak konusudur.

Rüzgar, Bozo’yla arasındaki düşmanlığa rağmen Derya ve Ada’dan vazgeçmeye niyetli değildir. Ada’ya verdiği bir söz, iki eski dostu yeniden karşı karşıya getirecek beklenmedik bir buluşmanın kapısını aralar.

Peki Bozo ile Rüzgar, Ada için aynı masaya oturduklarında aralarındaki düşmanlığı bir kenara bırakabilecek mi?

Bozo ile Rüzgar’ı karşı karşıya getiren bu savaşta, ilk hamlenin bedelini kim ödeyecek?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boran’ın ölümü, Bozo ile Rüzgar’ın yıllara dayanan dostluğunu bir gecede düşmanlığa çevirir. Kardeşinin intikamını almaya kararlı olan Rüzgar, Bozo’ya karşı ilk hamlesini yapmak için beklenmedik bir plan kurar.

Derya ve Ada’nın Bozo’nun evine sığınması ise Ceylan’ın hayatına hiç beklemediği yeni bir durum getirir. Bozo’nun geçmişinden gelen bu iki misafirin evde kalmaya devam etmesi, Ceylan ile Bozo arasında yeni bir gerilime neden olur.

Haydar Ali ise Bozo ile Rüzgar arasında başlayan savaşın dışında kalmaya niyetli değildir. İstihbaratın bu çatışmaya bakışıyla Haydar Ali’nin Bozo’ya olan bağlılığı bir kez daha karşı karşıya gelir.

Rüzgar’ın kurduğu plan yüzünden yılların dostluğu yerini ölümcül bir hesaplaşmaya bırakır. Ancak dışarıdan gelen beklenmedik bir haber, ikisinin de hesabını altüst edecektir.

Bozo ile Rüzgar’ı karşı karşıya getiren bu savaşta, ilk hamlenin bedelini kim ödeyecek?