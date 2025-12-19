Haberler

Yemekteyiz kim kazandı? 19 Aralık Cuma Yemekteyiz kim 1. oldu, 200 bin TL kim kazandı?

Yemekteyiz kim kazandı? 19 Aralık Cuma Yemekteyiz kim 1. oldu, 200 bin TL kim kazandı?
Güncelleme:
Final bölümü yaklaşırken izleyiciler, "Yemekteyiz'de haftanın kazananı kim oldu?", "19 Aralık Yemekteyiz birincisi kim?" ve "200 bin TL'lik ödül kime gitti?" sorularının yanıtını merak ediyor. Büyük ödülün sahibinin açıklanacağı bu bölüm, programın en çok konuşulan ve en heyecanlı anlarına ev sahipliği yapacak.

TV8'in sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 19 Aralık Cuma günü haftanın final bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Beş gün boyunca devam eden rekabette yarışmacılar, 200 bin TL'lik büyük ödülü kazanabilmek için mutfaktaki hünerlerini ortaya koydu.

YEMEKTEYİZ FİNALİNDE SONUÇ MERAKLA BEKLENDİ

Final bölümünün ardından izleyiciler, "Yemekteyiz'de kazanan kim oldu?", "19 Aralık Cuma günü birinci kim seçildi?" ve "200 bin TL'lik ödül kime gitti?" sorularına yanıt aramaya başladı. Büyük final bölümü, yarışmanın en çok ilgi gören ve konuşulan anlarından biri oldu.

Yemekteyiz kim kazandı? 19 Aralık Cuma Yemekteyiz kim 1. oldu, 200 bin TL kim kazandı?

FİNAL GÜNÜNDE PUANLAR SONUCU BELİRLEYECEK

Haftanın son gününde yarışmacılar, hem rakiplerinden hem de Zuhal Topal'dan aldıkları puanlarla zirveye çıkmak için mücadele etti. Sunumlar, lezzet değerlendirmeleri ve stratejik hamleler final gününde daha da önem kazanırken, puan tablosu izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi.

Yemekteyiz kim kazandı? 19 Aralık Cuma Yemekteyiz kim 1. oldu, 200 bin TL kim kazandı?

200 BİN TL'LİK ÖDÜL SAHİBİNİ BULDU MU?

19 Aralık Cuma günü ekrana gelen final bölümünde haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Büyük ödülün kime gideceği, izleyiciler arasında merak konusu olmaya devam ediyor.

HAFTANIN MENÜLERİ

Yemekteyiz kim kazandı? 19 Aralık Cuma Yemekteyiz kim 1. oldu, 200 bin TL kim kazandı?


MARAL'IN MENÜSÜ

• Ezogelin Çorbası

• Tepsi Oruğu

• Ev Yapımı İskender

• Çoban Salatası

• Profiterol

Yemekteyiz kim kazandı? 19 Aralık Cuma Yemekteyiz kim 1. oldu, 200 bin TL kim kazandı?

NECATİ'NİN MENÜSÜ

• Tyrokafteri ve Zaalouk

• Gırık

• Et Güveç ve Kaşarlı Kanlıca Mantarı

• Yeşil Salata

• Bal Kabaklı Kup

Yemekteyiz kim kazandı? 19 Aralık Cuma Yemekteyiz kim 1. oldu, 200 bin TL kim kazandı?

CİHAN'IN MENÜSÜ

• Köz Patlıcan Çorbası

• Yaprak Ciğer

• Mantar Soslu Dana Bonfile

• Parmesanlı Patates Püresi

• Kavrulmuş Kök Salata

• Portakallı, Kakuleli ve Kestaneli Şekerpare

İLKİN'İN MENÜSÜ

• Kremalı Bal Kabağı Çorbası

• Kuşkonmaz Eşliğinde Ekmek Üzerinde Kuzu Küşleme

• Peynirli Sodalı Börek

• Lolorosso, Roka ve Mısır Salatası

• İki Renkli Matchalı Sütlü Tatlı

BETÜL'ÜN MENÜSÜ

• Gaziantep Usulü Börek Çorbası

• Zeytinyağlı, Sumak Ekşili Kuru Dolma

• Sarımsaklı Yoğurt Eşliğinde Kayseri Yağlaması

• Mevsim Salatası

• Çikolata Soslu San Sebastian

• Vişne ve Erikli Meyve Suyu

