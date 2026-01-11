Haberler

Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi okul yok mu?

Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi okul yok mu?
Güncelleme:
Yurt genelinde kış şartlarının sertleşmesiyle birlikte MGM'nin yoğun kar alarmı verdiği iller arasında megakent İstanbul ile başkent Ankara öne çıktı. AKOM'dan yapılan bilgilendirmede, İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. Hava koşullarındaki bu olası olumsuzluklar, 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi ve salı günleri etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 55 il için uyarı yayımladı. Uyarı listesinde İstanbul ve Ankara da bulunurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte kar yağışının yarın sabah saat 06.00'dan itibaren özellikle bazı bölgelerde kuvvetli şekilde görüleceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve veliler, "Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi eğitim olacak mı?" merak edildi.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK KAR ALARMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelini ilgilendiren önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, yarın sabah saat 06.00 itibarıyla İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının başlayacağı belirtildi. Günün ilk saatlerinde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların, ilerleyen saatlerde karla karışık yağmura ve yüksek kesimlerde yoğun kara dönüşeceği bildirildi.

AKOM, özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini vurgularken, hava sıcaklıklarının 0 ila 3 derece arasında seyredeceğini açıkladı. Tahminlere göre kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 ila 20 santimetreyi bulması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN TÜRKİYE GENELİ İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı. Açıklamada, son yılların en etkili fırtınalarından birinin Türkiye genelinde etkili olduğu belirtilirken, 13 il dışında kalan tüm bölgeler için sarı kodlu fırtına, kuvvetli yağış ve sel uyarısı yapıldı.

Akşam saatlerinden sonra sağanak yağışların yerini kar yağışına bırakması beklenirken, hava sıcaklıklarının kısa sürede 6-7 derece birden düşeceği ifade edildi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte fırtınanın çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

EĞİTİME ARA VERİLEBİLİR Mİ? GÖZLER VALİLİKLERDE

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporunda, 55 il için yoğun kar yağışı uyarısı yer aldı. Pazartesi ve salı günleri başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok büyükşehirde kar yağışının etkisini artıracağı belirtildi.

Uyarıların ardından gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Uzmanlar, beklenen hava koşullarının gerçekleşmesi halinde 12 ve 13 Ocak tarihlerinde bazı illerde eğitime ara verilmesinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Olası bir tatil kararıyla birlikte öğrenciler için hafta sonu dahil 4 günlük tatil ihtimali doğabilir.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN 55 İL BELLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı listesinde yer alan ve kar yağışı beklenen iller şöyle sıralandı:

İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Ankara, Konya, Karaman, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Amasya, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Artvin, Bayburt, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane.

İSTANBUL'DA SAĞANAK VE FIRTINA ETKİSİNİ ARTIRDI

Uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Avrupa Yakası'ndan başlayarak kentin geneline yayılan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

Şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde devam eden yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Yayalar yürümekte zorlanırken, özellikle merkezi noktalarda vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

ORHAN ŞEN: PAZARTESİ OKULLARIN TATİL OLMASI DAHA SAĞLIKLI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, beklenen kar yağışıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Pazartesi günü batı bölgelerde soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağını belirten Şen, İstanbul'da okulların tatil edilmesinin olası riskleri azaltabileceğini ifade etti.

Ani bastıracak karın şehir içi trafikte ciddi sorunlara yol açabileceğini söyleyen Şen, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

SOĞUK HAVA DALGASI 14 GÜN SÜREBİLİR

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kutupsal vortekste yaşanan bozulmaya dikkat çekti. Stratosfer seviyesinde meydana gelen bu değişimin yaklaşık 14 gün boyunca etkisini sürdürebileceğini belirten Şen, Arktik kökenli soğuk havanın zaman zaman Türkiye'ye ulaşabileceğini ifade etti.

Bu süreçte aralıklı kar yağışlarının görülmesinin kuvvetle muhtemel olduğu vurgulandı.

İşte tatil olan iller ve duyuruları:

