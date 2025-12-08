Yarın okul yok mu, 9 Aralık Salı okullar tatil mi?

Yoğun kış şartlarının etkisini artırmasıyla, milyonlarca öğrenci ve veli "9 Aralık Salı günü okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Hava durumunun olumsuzlaşması, okulların durumuna ilişkin merakı daha da artırıyor. Bilindiği üzere eğitimle ilgili tatil kararları, illerin valilikleri tarafından duyuruluyor. Bu kapsamda, "9 Aralık'ta okullar kapanacak mı, yarın ders var mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

Güney Ege ve Doğu Akdeniz açıklarında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgârlar için meteoroloji yeni bir uyarı yayınladı. Yapılan tahminlere göre, 09.12.2025 Salı gününün ilk saatlerinden itibaren Güney Ege'nin kuzey bölgelerinde rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 50-75 km/s hızla eserek fırtına seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Akşam saatlerinden itibaren ise fırtınanın bölgedeki etkisini yavaş yavaş yitirmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in batısında ise rüzgârın 08.12.2025 Pazartesi akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerinden aynı şiddette fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgedeki fırtınanın da 09.12.2025 Salı akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı değerlendiriliyor.

DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDA KUVVETLİ KAR UYARISI

Son meteorolojik verilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Özellikle Hakkari, Şırnak'ın doğu ilçeleri, Siirt- Pervari ve Van'ın güneyindeki yüksek kesimler aralıklarla yoğun kar yağışına maruz kalacak. Bu nedenle ulaşımda gecikmeler, buzlanma, don ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları önem taşıyor.

BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji, Batı Karadeniz için de önemli bir uyarıda bulundu. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde gece saatlerine kadar zaman zaman etkisini artıracak kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Yağış nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksama ve heyelan riskine karşı tedbirli olunması tavsiye ediliyor.

9 ARALIK İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Aralık tarihinde İstanbul genelinde okullar normal şekilde eğitime devam edecek. Şehirde herhangi bir tatil kararı bulunmuyor.

HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ VAR?

9 Aralık Salı günü için ülke genelinde herhangi bir il veya ilçede kar tatili kararı açıklanmadı. Eğitim-öğretim tüm bölgelerde planlandığı gibi devam edecek.