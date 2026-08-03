İmzayı attı! Çorum FK'ya AZ Alkmaar'dan lige damga vuracak transfer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Portekizli futbolcu Alexandre Penetra'yı kadrosuna kattı.

PENETRA RESMEN ÇORUM FK'DA

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin Hollanda 1. Lig ekiplerinden AZ Alkmaar'dan transfer edildiği belirtildi. Penetra'nın Benfica Seixal Akademisinde yetiştiği aktarılan açıklamada, "Kariyerinde Famalicao ve AZ Alkmaar formaları giyen Penetra, Portekiz'in 15, 16, 18 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giymiş, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmuştur. Penetra, geçen sezon AZ Alkmaar ile Hollanda Kupası sevinci yaşamıştır. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Alexandre Penetra. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AZ ALKMAAR PERFORMANSI

Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam eden 24 yaşındaki savunma oyuncusu, çıktığı 136 karşılaşmada 3 gol ve 3 asist kaydetti.