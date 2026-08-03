Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

AĞIR SUÇLAMALARLA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Erdal Beşikçioğlu hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarına yer verildi. Açıklamada; “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma, İcbar Suretiyle İrtikap, Zimmet ve Rüşvet Almak” suçlamaları kapsamında adli sürecin devam ettiği vurgulandı.

TUTUKLAMA KARARININ ARDINDAN GÖREVDEN ALINDI

Soruşturma çerçevesinde Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.08.2026 tarihli kararıyla Beşikçioğlu'nun tutuklandığı hatırlatıldı. Kararın ardından İçişleri Bakanlığı adli sürece paralel olarak idari adımı attı.

ANAYASA VE BELEDİYE KANUNU UYARINCA GEÇİCİ TEDBİR

Açıklamada, görevden uzaklaştırma kararının hukuki dayanaklarına da dikkat çekildi. Beşikçioğlu'nun, Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi gereğince, soruşturmanın selameti açısından geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı kamuoyuna duyuruldu.

BAŞKANLIĞI 851 GÜN SÜRDÜ

Erdal Beşikçioğlu 31 Mart yerel seçimlerinde seçilmiş mazbatasını 4 Nisan 2024'de alarak göreve başlamıştı. Beşikçioğlu, ilçede 3'ü üst üste 4 dönem belediye başkanı olan MHP'li Enver Demirel'e karşı sandıktan birinci çıkmıştı.