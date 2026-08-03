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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, zimmet ve rüşvet" suçlamalarıyla tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun Anayasa'nın 127. maddesi uyarınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

  • İçişleri Bakanlığı, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.
  • Beşikçioğlu hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak, İhaleye Fesat Karıştırma, İcbar Suretiyle İrtikap, Zimmet ve Rüşvet Almak' suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor.
  • Görevden uzaklaştırma kararı, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince alındı.

İçişleri Bakanlığı, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

AĞIR SUÇLAMALARLA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Erdal Beşikçioğlu hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarına yer verildi. Açıklamada; “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma, İcbar Suretiyle İrtikap, Zimmet ve Rüşvet Almak” suçlamaları kapsamında adli sürecin devam ettiği vurgulandı.

TUTUKLAMA KARARININ ARDINDAN GÖREVDEN ALINDI

Soruşturma çerçevesinde Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.08.2026 tarihli kararıyla Beşikçioğlu'nun tutuklandığı hatırlatıldı. Kararın ardından İçişleri Bakanlığı adli sürece paralel olarak idari adımı attı.

ANAYASA VE BELEDİYE KANUNU UYARINCA GEÇİCİ TEDBİR

Açıklamada, görevden uzaklaştırma kararının hukuki dayanaklarına da dikkat çekildi. Beşikçioğlu'nun, Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi gereğince, soruşturmanın selameti açısından geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı kamuoyuna duyuruldu.

BAŞKANLIĞI 851 GÜN SÜRDÜ 

Erdal Beşikçioğlu 31 Mart yerel seçimlerinde seçilmiş mazbatasını 4 Nisan 2024'de alarak göreve başlamıştı. Beşikçioğlu, ilçede 3'ü üst üste 4 dönem belediye başkanı olan MHP'li Enver Demirel'e karşı sandıktan birinci çıkmıştı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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