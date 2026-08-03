Haberler

Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Aylardır kulüpsüz olan Harun Tekin'in yeni adresi şaşırttı

Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Aylardır kulüpsüz olan Harun Tekin'in yeni adresi şaşırttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegölspor, kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kocaelispor gibi önemli kulüplerde forma giyen ve 4 aydır boşta olan tecrübeli kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig ekibi  İnegölspor, yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, kaleci bölgesine önemli bir takviye yaptı.

HARUN TEKİN, İNEGÖLSPOR'DA

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Başkan Yardımcısı Alican Yavaş ile 4 aydır boşta olan deneyimli kaleci Harun Tekin bir araya geldi. Gerçekleştirilen törenin ardından Tekin, kendisini 1 yıllığına İnegölspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

ALİCAN YAVAŞ: ''TAKIMIMIZA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ''

İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Alican Yavaş, Harun Tekin'i İnegölspor ailesine kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yavaş, " Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kocaelispor gibi büyük kulüplerde forma giyen ve kariyeri başarılarla dolu kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık anlaşmaya vardık. Tecrübesi, karakteri ve sahaya yansıtacağı liderlik vasfıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin diyor, bordo-beyaz formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.

HARUN TEKİN: ''ELİMDEN GELEN MÜCADELEYİ YANSITACAĞIM''

Harun Tekin ise İnegölspor formasını giyecek olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Böylesine köklü bir camianın parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bana güvenen yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte İnegölspor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı

Cem Küçük soruşturması büyüyor! Bir gazeteci daha gözaltında
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı

Türk gemisine dron saldırısı! Görüntüler vahim, yaralılar var
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı

Survivor yarışmacısı için gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Bu nasıl bir rezilliktir?

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Altay taraftarından şehre tepki

Koca şehre damga vuran protesto
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu için yeni karar
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı

''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz