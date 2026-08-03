Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Aylardır kulüpsüz olan Harun Tekin'in yeni adresi şaşırttı

TFF 2. Lig ekibi İnegölspor, yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, kaleci bölgesine önemli bir takviye yaptı.

HARUN TEKİN, İNEGÖLSPOR'DA

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Başkan Yardımcısı Alican Yavaş ile 4 aydır boşta olan deneyimli kaleci Harun Tekin bir araya geldi. Gerçekleştirilen törenin ardından Tekin, kendisini 1 yıllığına İnegölspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

ALİCAN YAVAŞ: ''TAKIMIMIZA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ''

İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Alican Yavaş, Harun Tekin'i İnegölspor ailesine kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yavaş, " Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kocaelispor gibi büyük kulüplerde forma giyen ve kariyeri başarılarla dolu kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık anlaşmaya vardık. Tecrübesi, karakteri ve sahaya yansıtacağı liderlik vasfıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin diyor, bordo-beyaz formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.