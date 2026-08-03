Altay taraftarından şehre tepki

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da mali ve idari kriz nedeniyle yönetimi kayyıma devretme kararı alınırken, yaşananlar üzerine taraftarların yaptırdığı dikkat çeken pankart, İzmir'in en ünlü meydanlarında sergilenmeye başladı.

''YAZIKLAR OLSUN SANA İZMİR''

Siyah-beyazlı taraftarların üzerinde, "Yazıklar olsun sana İzmir. Büyük Altay'ı yalnız bıraktın" ifadelerine yer verdiği pankart; Konak Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı'nın yanı sıra Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın önünde açılarak dikkat çekti.

ÖNDE GELEN İSİMLER GÖREVE ÇAĞRILDI

Kentin dinamiklerini göreve çağıran Altaylı taraftarlar, kulübün bulunduğu durumdan kurtulması için seferberlik ilan etti. Altay taraftarlarının daha fazla dikkat çekmek için bir yürüyüş organize etmeyi planladığı da gelen haberler arasında.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı