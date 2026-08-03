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Altay taraftarından şehre tepki

Altay taraftarından şehre tepki
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Altay taraftarları, yaşanan mali ve idari kriz nedeniyle İzmir'in ünlü meydanlarında ''Yazıklar olsun sana İzmir, Büyük Altay'ı yalnız bıraktın'' yazılı pankart açarak kulübün durumuna dikkat çekti. Taraftarlar, Altay'ın kurtarılması için seferberlik ilan etti ve yürüyüş organize etme planları yapmaya başladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da mali ve idari kriz nedeniyle yönetimi kayyıma devretme kararı alınırken, yaşananlar üzerine taraftarların yaptırdığı dikkat çeken pankart, İzmir'in en ünlü meydanlarında sergilenmeye başladı. 

''YAZIKLAR OLSUN SANA İZMİR''

Siyah-beyazlı taraftarların üzerinde, "Yazıklar olsun sana İzmir. Büyük Altay'ı yalnız bıraktın" ifadelerine yer verdiği pankart; Konak Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı'nın yanı sıra Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın önünde açılarak dikkat çekti. 

ÖNDE GELEN İSİMLER GÖREVE ÇAĞRILDI

Kentin dinamiklerini göreve çağıran Altaylı taraftarlar, kulübün bulunduğu durumdan kurtulması için seferberlik ilan etti. Altay taraftarlarının daha fazla dikkat çekmek için bir yürüyüş organize etmeyi planladığı da gelen haberler arasında.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıumitakalin@gmail.com:

darısı ksk başına

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Haber YorumlarıAlihan Işır:

15 yıl önce alt yapı seçmelerine para verip katılıyorsun lisanslı olduğun halde yanında telefonla adam oynamadan torpille direk alıyorsunuz izlemeden eskiden gelen ahlar şimdi çıkıyor olabilir mi?

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