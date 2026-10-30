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Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

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Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi
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Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şişli Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürü Aynur Aydın'ın da olduğu 10 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Daha önce gözaltına alınan 8 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama iddialarının araştırıldığı soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında bu sabah 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Operasyon kapsamında Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım'ın ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Aynur Aydın

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Öte yandan soruşturmanın önceki aşamasında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustafa Gürlek:

mal varlığına el konulsun ticari faaliyetleri araştırılsın

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Haber Yorumları128547Ab&:

yobaz ile mustafa sagdic da araştırılsın ;) Atın Eko nun yanına

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